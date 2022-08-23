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Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Канады Джастин ТрюдоФото: Paul Chiasson/Canadian Press/AP/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

Германия будет сотрудничать с Канадой в области СПГ

Виталий Кропман
11 мин. назад

Олаф Шольц уверен, что Канада и Германия идеально дополняют друг друга. "У Канады есть все, что есть и у России", но она демократична и является надежным партнером, указал канцлер ФРГ.

https://www.dw.com/ru/germania-budet-sotrudnicat-s-kanadoj-v-oblasti-spg-i-proizvodstva-vodoroda/a-62903900

Федеральныйканцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) намерен использовать канадский сжиженный природный газ (СПГ), чтобы помочь Германии быстрее стать независимой от российских энергоносителей. Об этом глава правительства заявил на немецко-канадской бизнес-конференции в Торонто во вторник, 23 августа. "В процессе отхода Германии от российской энергетики Канада является нашим партнером... Мы надеемся, что канадский СПГ сыграет в этом очень важную роль", - цитирует Шольца агентство Reuters.

Глава германского правительства подчеркнул, что Канада и Германия идеально дополняют друг друга. "У Канады есть все, что есть и у России", но она демократична и является надежным партнером, указал Шольц. Он отметил, что базовое соглашение о свободной торговле CETA между ЕС и Канадой находится в процессе ратификации в немецком бундестаге.

Германия готова инвестировать в декарбонизацию экономики и особенно в долгосрочное сотрудничество с Канадой в производстве и использовании водорода. В рамках продолжающегося визита глава немецкого правительства и канадский премьер-министр Джастин Трюдо посетят Ньюфаундленд, который считается благоприятным местом для производства "зеленого" водорода с использованием возобновляемых источников энергии, отмечает агентство dpa. Там планируется подписать соглашение о сотрудничестве при производстве и транспортировке водорода. На малонаселенном острове (по данным на 2016 год, плотность населения на Ньюфаундленде не превышает 5 человек на квадратный километр) много ветра и много места для преобразования его в энергию.

При использовании водорода не образуются парниковые газы. Тем не менее его производство сегодня связано с большими энергозатратами и считается благоприятным для климата только в том случае, если для этого используется энергия из возобновляемых источников.

Смотрите также:

СПГ-терминалы - альтернатива газу из России?

 

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