Германия будет сотрудничать с Канадой в области СПГ

Олаф Шольц уверен, что Канада и Германия идеально дополняют друг друга. "У Канады есть все, что есть и у России", но она демократична и является надежным партнером, указал канцлер ФРГ.

Федеральныйканцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) намерен использовать канадский сжиженный природный газ (СПГ), чтобы помочь Германии быстрее стать независимой от российских энергоносителей. Об этом глава правительства заявил на немецко-канадской бизнес-конференции в Торонто во вторник, 23 августа. "В процессе отхода Германии от российской энергетики Канада является нашим партнером... Мы надеемся, что канадский СПГ сыграет в этом очень важную роль", - цитирует Шольца агентство Reuters.

Глава германского правительства подчеркнул, что Канада и Германия идеально дополняют друг друга. "У Канады есть все, что есть и у России", но она демократична и является надежным партнером, указал Шольц. Он отметил, что базовое соглашение о свободной торговле CETA между ЕС и Канадой находится в процессе ратификации в немецком бундестаге.

Германия готова инвестировать в декарбонизацию экономики и особенно в долгосрочное сотрудничество с Канадой в производстве и использовании водорода. В рамках продолжающегося визита глава немецкого правительства и канадский премьер-министр Джастин Трюдо посетят Ньюфаундленд, который считается благоприятным местом для производства "зеленого" водорода с использованием возобновляемых источников энергии, отмечает агентство dpa. Там планируется подписать соглашение о сотрудничестве при производстве и транспортировке водорода. На малонаселенном острове (по данным на 2016 год, плотность населения на Ньюфаундленде не превышает 5 человек на квадратный километр) много ветра и много места для преобразования его в энергию.

При использовании водорода не образуются парниковые газы. Тем не менее его производство сегодня связано с большими энергозатратами и считается благоприятным для климата только в том случае, если для этого используется энергия из возобновляемых источников.

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