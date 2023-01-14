Лубмин: были "Северные потоки", теперь будет СПГ-терминал

В ФРГ вошел в строй второй терминал по приему сжиженного газа. Он не будет импортировать СПГ ни из России, ни из США. Это частный проект двух восточногерманских предпринимателей.

Не прошло и месяца с момента торжественного ввода в строй первого в Германии СПГ-терминала в западногерманском Вильхельмсхафене, как 14 января в восточногерманском Лубмине официально открыли второй немецкий плавучий завод по регазификации сжиженного газа. Из Берлина вновь приехал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), чтобы вместе с другими политиками подчеркнуть принципиальную важность создания инфраструктуры, призванной окончательно положить конец прежней зависимости Германии от газа из России.

Зависимости, которую ФРГ преодолела на удивление быстро. "Германия избежала экономического кризиса, - подчеркнул Олаф Шольц на открытии терминала, - и цены на газ вновь снижаются: на мировом рынке, в Европе, и в Германии тоже".

Первая партия СПГ пришла из Египта

Российский газ в Лубмин больше поступать не будет – ни по трубопроводам, ни в сжиженном виде. Раньше этот маленький порт на Балтике в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания был известен тем, что здесь на берег выходят газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2". Поставки по первому из них "Газпром" полностью прекратил 31 августа 2022 года, второй так никогда и не вошел в строй. Позднее, 26 сентября, оба были сильно повреждены устроенными непонятно кем подводными взрывами. О восстановлении этих российских газопроводов в Германии всерьез никто и не думает, они так и останутся инвестиционными руинами на дне моря.

Регазификационное судно-завод Neptune после прибытия в Германию Фото: picture alliance/dpa

Однако в Лубмин не будет поступать из России и сжиженный газ. Управляющая новым терминалом немецкая фирма Deutsche ReGas накануне торжественной церемонии объявила, что заключенные ей долгосрочные контракты с французской компанией TotalEnergies и швейцарской Met Group не предусматривают поставок ни российского, ни американского СПГ.

Закупки у России политически нежелательны из-за ее войны в Украине, а США экспортируют сланцевый газ, полученный методом фрекинга (гидроразрыва пласта), который считается особенно неэкологичным. Cамый первый танкер с СПГ прибыл в Лубмин еще в конце прошлого года из Египта. Эта страна рассчитывает значительно увеличить продажи в Европу, в том числе благодаря расширению газового сотрудничества с Израилем.

Впрочем, Deutsche ReGas подчеркивает, что она закупками сжиженного газа вообще не занимается и будет зарабатывать только на предоставлении услуг по его хранению и регазификации на арендованном судне-заводе (Floating Storage and Regasification Unit, FSRU). Такова одна из особенностей второго немецкого СПГ-терминала.

Фирма-стартап Deutsche ReGas и ее предприимчивые основатели

А главная из них состоит в том, что это – исключительно частный проект, реализованный фактически фирмой-стартапом. Если в Вильхельмсхафене регазификационное судно арендовано правительством ФРГ за государственный счет, а управляет терминалом и закупает СПГ национализированная компания Uniper, то Deutsche ReGas – детище двух предпринимателей - Штефана Кнабе (Stephan Knabe) и Инго Вагнера (Ingo Wagner), представляющих столь типичный для Германии средний бизнес.

Сооснователь и глава наблюдательного совета Deutsche ReGas Штефан Кнабе Фото: Stefan Sauer/picture alliance/dpa

Одному 48 лет, другому 51, оба родились в бывшей ГДР, но как предприниматели сформировались уже в условиях объединенной Германии. Штефан пошел по стопам деда и матери и специализировался на налоговом консультировании, ему принадлежит крупная аудиторская и консалтинговая компания в Потсдаме.

Там же живет и Инго, который занялся инвестиционным бизнесом и с 2004 года возглавлял европейское отделение многомиллиардного международного инвестфонда, специализирующегося на вложениях в энергетическую инфраструктуру и особенно в СПГ-проекты. Первоначально оба хотели заняться водородными проектами, однако под впечатлением российского нападения на Украину и резкого взлета цен на газ переключились на СПГ.

В апреле 2022 года они создали фирму Deutsche ReGas, насчитывающую сегодня около 50 сотрудников, в июле арендовали у TotalEnergies регазификационное судно Neptune, в сентябре привлекли в качестве ключевого соинвестора австралийскую финансовую компанию Macquarie Group - одного из крупнейших в мире инвесторов в инфраструктурные проекты, в середине декабря пришвартовали FSRU в порту Лубмина, 30 декабря приняли первую партию СПГ для технических испытаний, а 14 января 2023 приветствовали канцлера ФРГ Олафа Шольца на церемонии торжественного пуска терминала.

Порт Лубмина: готовые газопроводы и мелководье

Основатели Deutsche ReGas с самого начала сделали ставку на Лубмин, поскольку у него большое преимущество: здесь имеется полностью готовая газотранспортная инфраструктура, ведь к приемным терминалам двух "Северных потоков" в свое время подвели три мощных магистральных трубопровода, ведущие на юг и на запад Германии. По одному из них, OPAL, регазифицированный на Neptune СПГ и будет теперь поступать в Восточную Германию и через Чехию в южную федеральную землю Бавария.

Терминал в Вильхельмсхафене, в свою очередь, уже начал снабжать газом потребителей на северо-западе и западе страны. Большое преимущество этого порта на Северном море – он глубоководный, так что огромные и полностью загруженные океанские СПГ-танкеры могут причаливать прямо к стоящему в порту регазификационному судну.

К Neptune в порту Лубмина причалило судно-челнок с партией СПГ. Рядом - приемный терминал "Северного потока" Фото: Christian Morgenstern/dpa/picture alliance

В балтийском Лубмине же довольно мелко, это его большой недостаток. Поэтому основателям Deutsche ReGas пришлось прибегнуть к более сложной схеме и как бы разделить терминал на две части. Само регазификационное судно Neptune находится в порту, но прибывающие СПГ-танкеры будут подходить не к нему, а к бросившему якорь в нескольких километрах от берега танкеру-причалу Seapeak Hispania. Ему предстоит играть роль перевалочного пункта: закачивать в свои резервуары груз океанских гигантов, который затем газовозы-челноки будут менее крупными партиями доставлять к стоящему у берега FSRU. Они будут совершать по три рейса туда и обратно в день.

Мощность и первого, и второго немецкого СПГ-терминала составляет примерно по 5,2 млрд кубометров в год. А по "Северному потоку" ежегодно поступали примерно 55 млрд кубометров. Чтобы заполнить такую брешь, Германии придется, с одной стороны, сокращать потребление газа, экономить, а с другой – продолжать наращивать технические возможности по приему СПГ.

Через год в Лубмине будет два или даже три СПГ-терминала

Поэтому правительство ФРГ арендовало в общей сложности пять FSRU. Одно уже работает в Вильхельмсхафене, второе, сообщил Олаф Шольц во время лубминской церемонии пуска терминала, прибудет на следующей неделе в Брунсбюттель, три других войдут в строй уже следующей зимой: опять-таки в Вильхельмсхафене, в Штаде и в Лубмине.

Проблему мелководья немецкий энергетический гигант RWE и норвежская компания Stena, которым Берлин поручил реализацию проекта в Лубмине, намерены решить так: FSRU будет стоять на якоре в 30-40 километрах от берега, там к нему будут причаливать океанские СПГ-танкеры, а регазифицированное топливо будет поступать на берег по трубопроводу, который до конца года еще предстоит проложить.

Вполне возможно, что именно в этот новый трубопровод будет закачивать газ и то второе регазификационное судно, которое фирма Deutsche ReGas собирается арендовать и в декабре 2023 поставить на якорь на сей раз вдали от берега. Другой вариант доставки газа на берег: воспользоваться одной из ниток "Северных потоков", которые на этом прибрежном участке не повреждены.

А к середине 2024 года туда, где поглубже, Deutsche ReGas планирует вывести FSRU Neptune, которое сейчас приступило к работе в порту Лубмина. Это сразу же увеличит его пропускную способность на 2 млрд кубометров. В результате, если все пойдет по плану, суммарная мощность двух плавучих СПГ-терминалов может достигнуть ежегодно 13,5 млрд кубометров, что составит, для сравнения, четверть мощности "Северного потока".

Короче, у восточногерманских предпринимателей и их финансовых партнеров – весьма амбициозные планы. Удастся ли реализовать идею со вторым плавучим терминалом, покажет время. Но первой цели основатели фирмы Deutsche ReGas уже достигли. Они превратили городок Лубмин, расположенный в промышленно слабо развитом регионе на северо-востоке Германии, из простаивающего приемного терминала российских "Северных потоков" во второй на территории ФРГ действующий терминал по импорту со всего мира сжиженного газа.

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