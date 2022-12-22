В Германии завершена национализация концерна Uniper

Энергетический концерн повысил основной капитал, к которому теперь допущено только государство. Uniper оценивает свои финансовые потребности в 30 с лишним млрд евро до конца 2024 год.

В Германии практически завершена национализация энергетического концерна Uniper, сильно пострадавшего из-за прекращения поставок российских энергоносителей на фоне войны РФ против Украины. Участие государства в концерне обеспечено, сообщили министерства экономики и финансов ФРГ в совместном заявлении в четверг, 22 декабря.

Uniper повысил основной капитал на 8 млрд евро, доступ к которому имеет исключительно государство. Правительство ФРГ также выкупило акции Uniper у бывшего мажоритарного акционера из Финляндии. Теперь германское государство владеет акциями Uniper в объеме 99 процентов.

Масштабная помощь государства

По оценкам Uniper, до конца 2024 году ему потребуется помощь от государства в размере более чем 30 млрд евро. Только накануне немецкий концерн получил свежее финансовое вливание на сумму в 5,5 млрд евро. В результате общая помощь государства Uniper составила в текущем году 13,5 млрд евро.

"Говоря простыми словами, это те убытки, которые Uniper и Германия понесли на фоне последствий войны против Украины и прекращения поставок газа из России", - заявил глава правления концерна Клаус-Дитер Маубах (Klaus-Dieter Maubach). Ранее Еврокомиссия одобрила государственные дотации Германии Uniper.

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