Uniper потребует от "Газпрома" многомиллиардную компенсацию

Немецкий энергетический концерн Uniper, терпящий гигантские убытки из-за прекращения поставок природного газа из России, решил подать в международный арбитраж иск против российского концерна "Газпром". "В рамках этого процесса мы потребуем возмещения нашего серьезного финансового ущерба", - заявил в среду, 30 ноября, в Дюссельдорфе глава Uniper Клаус-Дитер Маубах (Klaus-Dieter Maubach).

"Речь идет об объемах газа, которые прописаны в контрактах с "Газпромом", но так и не были поставлены. Мы понесли эти убытки, но мы не несем за них никакой ответственности", - пояснил Маубах, добавив, что Uniper в ходе арбитража в Стокгольме будет добиваться справедливости со всей твердостью.

Гигантские убытки

Концерн Uniper поставляет газ и электроэнергию таким крупным клиентам, как городские электростанции и промышленные предприятия. На протяжении многих лет он получал природный газ из России, но теперь вынужден закупать его на мировых рынках по гораздо более высокой цене. "Одни только расходы по закупкам газа у альтернативных продавцов уже обошлись Uniper в 11,6 млрд евро, и до конца 2024 года эти расходы будут только расти", - отметил Майбах.

В начале ноября Uniper сообщил о гигантских убытках на сумму 40 млрд евро только за первые девять месяцев текущего года. Из-за финансовых проблем он получил от германского государства многомиллиардную помощь, но ее оказалось недостаточно, поэтому Берлин решил национализировать это предприятие.

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