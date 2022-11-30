  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Головной офис Uniper в Дюссельдорфе
Головной офис Uniper в ДюссельдорфеФото: Ina Fassbender/AFP
ПолитикаГермания

Uniper потребует от "Газпрома" многомиллиардную компенсацию

Сергей Ромашенко
30 мин. назад

Немецкий концерн несет гигантские убытки из-за прекращения поставок природного газа из России. Uniper решил обратиться в международный арбитраж и отсудить у "Газпрома" миллиарды долларов.

https://p.dw.com/p/4KIwY

Немецкий энергетический концерн Uniper, терпящий гигантские убытки из-за прекращения поставок природного газа из России, решил подать в международный арбитраж иск против российского концерна "Газпром". "В рамках этого процесса мы потребуем возмещения нашего серьезного финансового ущерба", - заявил в среду, 30 ноября, в Дюссельдорфе глава Uniper Клаус-Дитер Маубах (Klaus-Dieter Maubach).

"Речь идет об объемах газа, которые прописаны в контрактах с "Газпромом", но так и не были поставлены. Мы понесли эти убытки, но мы не несем за них никакой ответственности", - пояснил Маубах, добавив, что Uniper в ходе арбитража в Стокгольме будет добиваться справедливости со всей твердостью.

Гигантские убытки

Концерн Uniper поставляет газ и электроэнергию таким крупным клиентам, как городские электростанции и промышленные предприятия. На протяжении многих лет он получал природный газ из России, но теперь вынужден закупать его на мировых рынках по гораздо более высокой цене. "Одни только расходы по закупкам газа у альтернативных продавцов уже обошлись Uniper в 11,6 млрд евро, и до конца 2024 года эти расходы будут только расти", - отметил Майбах.

В начале ноября Uniper сообщил о гигантских убытках на сумму 40 млрд евро только за первые девять месяцев текущего года. Из-за финансовых проблем он получил от германского государства многомиллиардную помощь, но ее оказалось недостаточно, поэтому Берлин решил национализировать это предприятие.

Смотрите также:

Немцы ищут замену "Газпрому": сколько СПГ поставит Катар?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Путин против ЕС: кто выиграет газовую войну?

Путин против ЕС: кто выиграет газовую войну?

Евросоюзу срочно требуется альтернатива российскому газу. Центральный вопрос: как ЕС переживет предстоящую зиму и будет ли победитель в газовой войне России с Европой?
Конфликты28 июля 2022 г.45:11 мин.
external

Как немцы собираются жить зимой без российского газа (25.10.2022)

Как немцы собираются жить зимой без российского газа (25.10.2022)

Я репортер DW Мильто Шмидт. Моя семья принадлежит к среднему классу в Германии, наш чистый доход в месяц - около 4000 евро, но так как все подорожало, в том числе и продукты, интересно, насколько и на что хватит этих денег?
Экономика и бизнес25 октября 2022 г.03:11 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Полиция Испании возле посольства Украины в Мадриде

Кулеба: Надо усилить безопасность в дипмиссиях Украины

Конфликты1 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Виктория Андруша на форуме в Берлине

Полгода в российском плену. История украинской учительницы

Полгода в российском плену. История украинской учительницы

Конфликты15 ч. назад
Киев без электричества

Почему Киев считают лучшим местом для бизнеса после войны

Почему Киев считают лучшим местом для бизнеса после войны

Экономика и бизнес21 ч. назад
На встрече министров юстиции стран G7 в Берлине 29 ноября

Мы - свидетели войны в Украине. Как в G7 хотят судить Путина

Мы - свидетели войны в Украине. Как в G7 хотят судить Путина

Конфликты22 ч. назад
Belarus Minsk | Unruhen | Proteste

До 7 лет тюрьмы за интервью СМИ. Чего добиваются власти РБ?

До 7 лет тюрьмы за интервью СМИ. Чего добиваются власти РБ?

Политика23 ч. назад
СПГ-танкер "Доха" в порта Рас-Лаффана - центра газовой промышленности Катара

СПГ-контракт между ФРГ и Катаром: факты о неожиданной сделке

СПГ-контракт между ФРГ и Катаром: факты о неожиданной сделке

Экономика и бизнес24 ч. назад
"Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин" взобрался на букву "Я", напоминающую логотип "Яндекса", а "президент России Владимир Путин" с недовольным выражением лица смотрит на него - карикатура DW

Кудрин больше не чиновник: ищите его в "Яндексе"!

Кудрин больше не чиновник: ищите его в "Яндексе"!

Экономика и бизнес29 ноября 2022 г.
На главную страницу