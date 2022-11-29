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Рост цен - одна из главных причин для беспокойства немцев за свое будущееФото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance
ОбществоГермания

Опрос: У немцев среднего возраста - страх перед будущим

Евгений Жуков
1 ч. назад

Жители ФРГ среднего возраста испытывают беспрецедентный пессимизм, свидетельствуют данные соцопроса. Большинство респондентов считают, что их жизнь ухудшилась за последнее время, и испытывают страх перед будущим.

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Хотя власти ФРГ выделяют государственную помощь для преодоления последствий энергетического кризиса, среднее поколение немцев испытывает страх перед будущим и опасается ухудшения своего социального статуса. Таковы результаты социологического опроса, опубликованного во вторник, 29 ноября, Институтом изучения общественного мнения в Алленсбахе.

Только 14 процентов участников исследования, проведенного в конце сентября, были в большей или меньшей степени уверены в том, что принимаемые государством меры окажутся эффективными. При этом три четверти респондентов заявили, что они совсем не доверяют либо почти не доверяют антикризисному управлению правительственной коалиции.

Социологи считают итоги опроса тревожными: более половины респондентов (51%) испытывают большое опасение перед предстоящими месяцами, а еще 27 процентов - скепсис. "Это беспрецедентный спад настроений, - констатирует глава института в Алленсбахе Ренате Кёхер (Renate Köcher). - Беспокойство было у населения и в прошлом году, особенно в 2020-м, в первый год пандемии, но люди были далеко не столь пессимистичны, как сейчас".

Страх перед инфляцией

Конкретно страх выражается в беспокойстве по поводу роста цен: для 85 процентов опрошенных это самый большой повод для опасений. 56 процентов боятся, что могут попасть из-за инфляции в финансовые затруднения, а 45 процентов - что это обесценит их сбережения.

38 процентов респондентов указали, что сегодня их дела обстоят хуже, чем пять лет назад, и только 33 процента считают, что жизнь улучшилась. По данным социологов, впервые с начала проведения исследований в 2013 году потери в благосостоянии превысили его прирост.

В ежегодном опросе, который Институт изучения общественного мнения в Алленсбахе проводит по заказу Общегерманского объединения страховых компаний (GDV), приняли участие 1050 жителей Германии в возрасте 30-59 лет.

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