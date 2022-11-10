Бундестаг утвердил налоговые льготы в условиях инфляции

Германский бундестаг утвердил в четверг, 10 ноября, налоговые льготы и повышение финансовой помощи семьям с детьми. Закон о налоговой компенсации в связи с инфляцией был принят подавляющим большинством голосов. Как и предлагал министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner), речь идет не о прямом снижении налога, а повышении порога, с которого он уплачивается.

Закон увеличивает не облагаемый налогом минимальный доход граждан, который в настоящее время составляет 10 347 евро, до 10 908 евро в 2023 году и до 11 604 евро в 2024-м. Доходы, не достигающие суммы необлагаемого минимума, исключаются из обложения. У тех, кто зарабатывает больше, налоговые отчисления начинаются с суммы, превышающей этот минимум.

Предусмотрена компенсация за так называемую "холодную прогрессию" - ситуацию, когда при обусловленном инфляцией возможном увеличении доходов осуществляется переход к более высоким налоговым ставкам. В то же время так называемый налог на богатых - для граждан, получающих ежегодный доход от 277 826 евро, он составляет в 2022 году 45 процентов - остается неизменным.

Закон предусматривает резкое увеличение размеров месячных пособий на детей. В 2022 году они составляли 219 евро на первых двух детей, 225 - на третьего и 250 евро - на четвертого. В 2023 году пособия станут едиными, начиная с первого ребенка, и составят 250 евро. Это крупнейшее в истории ФРГ увеличение детских пособий, подчеркнул финансовый эксперт фракции СДПГ в бундестаге Михаэль Шроди (Michael Schrodi).

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