Рост цен в ФРГ замедляется: пик инфляции скоро будет пройден

Впервые за 2,5 года в ФРГ снизились цены производителей, главным образом из-за подешевевших энергоносителей. Обнадеживающие данные поступают из Китая и особенно из США.

"Неожиданно сильное", "сенсационное". Так немецкие экономисты расценили первое за два с половиной года снижение в Германии цен производителей. Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis) сообщило о нем 21 ноября. До этого отпускные цены на продукцию предприятий для внутреннего рынка безостановочно, месяц за месяцем, росли с мая 2020 года. Тогда мировую экономику парализовала пандемия коронавируса.

Первый весомый сигнал о замедлении инфляции в Германии

И вот в октябре, для многих неожиданно, цены производителей в ФРГ снизились по сравнению с предыдущим месяцем, с сентябрем 2022 года, на 4,2%. Столь резкое падение от месяца к месяцу еще ни разу не фиксировалось с начала наблюдений в 1949 году, подтвердило Destatis агентству Reuters. В результате темпы годовой инфляции в обрабатывающей промышленности, достигавшие как в августе, так и в сентябре астрономических 45,8%, составили "только" 34,5%. Это, конечно же, далеко еще не конец рекордной инфляции в Германии и во всем Евросоюзе, но это может стать началом ее конца.

Цены производителей выросли в этом году, в частности, у немецких автостроителей Фото: Raphael Knipping/dpa/picture alliance

Так считает, к примеру, профессор Дюссельдорфского университета и член научно-консультативного совета при министерстве экономики и защиты климата ФРГ Йенс Зюдекум (Jens Südekum). Часто утверждают, напомнил он, что нынешняя инфляция "пришла, чтобы остаться". Но теперь "может оказаться, что она распрощается быстрее, чем многие думали".

Обнародованные данные "вселяют надежду, что инфляция розничных цен вскоре тоже достигнет своего пика", заявил экономист Commerzbank Ральф Сольвеен (Ralph Solveen) и указал, что это может произойти в начале следующего года. Ведь потребительские цены обычно реагируют на динамику отпускных цен предприятий через несколько месяцев. В октябре инфляция на потребительском рынке ФРГ достигла 10,4%. Но сейчас, по мнению аналитика банка LBBW Йенса-Оливера Никлаша (Jens-Oliver Niklasch), получен, возможно, "первый сигнал" о ее замедлении.

Очевидное снижение темпов роста цен в США

Первый в Германии, ведущей экономике Европы, но не в целом в мире. Аналогичные сигналы уже подали другие крупнейшие экономические центры планеты. Так, 9 ноября Национальное бюро статистики КНР (NBS) объявило, что в октябре цены производителей в Китае, а это - глобальный лидер по экспорту промышленной продукции, впервые с декабря 2020-го снизились на 1,3%, причем даже не от месяца к месяцу, а в годовом выражении.

Неделю спустя, 15 ноября, из США пришло сообщение о замедлении в октябре годовых темпов роста цен изготовителей в американской промышленности до 8%. В сентябре данный показатель составил 8,5%, в августа 8,7%, в июле 9,8%, в июне 11,3%. Налицо очевидное торможение, и этот тренд уже сказался на розничных ценах в Соединенных Штатах.

Здание Федеральной резервной системы США в Вашингтоне Фото: picture alliance/Zuma Wire/C. Myers

Темпы годовой инфляции на потребительском рынке США, взлетевшие в июне до рекордных за 40 лет 9,1%, в июле снизились до 8,5%, в августе до 8,3%, в сентябре до 8,2%, а в октябре упали уже до 7,7%. Так что курс на радикальное ужесточение денежно-кредитной политики или, иными словами, на бескомпромиссное удушение инфляции, проводимый с июня Федеральной резервной системой США (ФРС), начал давать зримые результаты.

Это, в свою очередь, начало менять ожидания на мировом финансовом рынке, в частности - на валютном рынке. Ведь из-за все более очевидного замедления инфляции в США международные инвесторы начали исходить из того, что ФРС убавит теперь темпы повышения своей базовой ставки или даже задумается о завершении процесса увеличения стоимости кредитов. А ведь именно рост процентной ставки, делавший вложения на американском рынке ценных бумаг все более привлекательными, стал в этом году ключевой причиной укрепления доллара США к другим ведущим валютам, в том числе и к евро.

Укрепление евро способствует снижению цен на горючее

Теперь же замедление инфляции в США привело к тому, что курс европейской денежной единицы начал расти, чему также способствовало более решительное ужесточение денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ). Если в конце сентября курс упал до отметки 0,96 доллара США, то в середине ноября 1 евро стоил уже приблизительно 1,03 доллара.

Поскольку на мировом рынке за энергоносители платят главным образом в долларах, укрепление евро сокращает расходы европейских компаний на покупку нефти, газа, сжиженного газа, угля - и тем самым способствует снижению в ЕС импортируемой инфляции. Тем более, если одновременно дешевеют сами энергоносители, что произошло в последние недели и с нефтью, и газом.

В какой-то момент цены на заправках ФРГ были в 2022 году и такие... Фото: Lennart Preiss/dpa/picture alliance

Немецкие автомобилисты уже почувствовали положительный эффект. По данным Общегерманского автомобильного клуба (ADAC), дизельное горючее, стоившее в середине октября на заправках в Германии в среднем 2,14 евро за литр, в середине ноября снизилось в цене до примерно 1,96 евро. За это же время 95-й бензин E10 с 10% этанола (ADAC наблюдает именно за этим сортом) подешевел с 1,95 евро до 1,84 евро. Особенно значительным такое снижение назвать трудно, тем не менее это все же удешевление, а не удорожание.

Именно удешевление энергоносителей и стало основной причиной октябрьского падения цен производителей в Германии, подчеркнуло Destatis в сообщении от 21 ноября. Энергия упала в цене по сравнению сентябрем в среднем на 10,4%, снижение обеспечили главным образом электроэнергия и газ. Но они, поясняют статистики, стали менее дорогими только для промышленных потребителей, для домашних хозяйств свет и тепло пока все еще дорожают. Это подтверждает прогнозы экспертов, согласно которым пик инфляции розничных цен пока еще не наступил.

Темпы роста потребительских цен пока остаются высокими

В том числе и потому, что продолжают расти цены производителей потребительских товаров (они увеличились в цене по сравнению с сентябрем 2022 года на 1,1%) и особенно продуктов питания. При этом Destatis особенно выделяет сахар, цены на который производители всего за месяц подняли на 47,2%. Поэтому в обозримом будущем это наверняка приведет в розничной торговле ФРГ как к дальнейшему удорожанию самого этого товара, так и других продуктов с высоким содержанием сахара.

В то же время растительные масла, указывает Destatis, вот уже в пятый раз дешевеют месяц за месяцем, хотя все еще стоят у производителей на 28,8% больше, чем в октябре прошлого года.

Предстоящая рецессия может заставить многие магазины продавать товары со скидкой Фото: Florian Gaertner/photothek/imago images

Тем не менее подготовленный для немецких СМИ аналитический обзор агентства Reuters приходит к выводу: "Множатся признаки того, что пик волны роста цен находится в пределах досягаемости и что впредь цены будут расти медленнее". К таким признакам эксперты агентства относят не только проанализированное здесь существенное октябрьское снижение цен производителей.

Они указывают также на замедление роста оптовых цен в октябре до самого низкого уровня в этом году, на предстоящие в начале следующего года меры правительства ФРГ по сдерживанию роста цен на электроэнергию и газ (в виде широкомасштабных компенсаций) и на надвигающуюся на многие страны, в том числе и на Германию, рецессию.

Ведь рецессии обычно влекут за собой падение цен. Reuters ссылается в этой связи на сообщение Destatis от 1 ноября о том, что в сентябре цены импортных товаров уже снизились по сравнению с августом 2022 года на 0,9%. Такое снижение месяц к месяцу в Германии тоже зафиксировали впервые за два с половиной года - с апреля 2020-го.

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