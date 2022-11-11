В Германии жизнь дорожает рекордными темпами

Новый антирекорд по инфляции установлен из-за продолжающегося роста цен на энергию и продовольствие. Только электроэнергия и энергоносители подорожали в годовом исчислении в среднем на 43 процента.

Высокие цены на энергию и продовольствие привели к повышению инфляции в Германиидо нового рекордного уровня. В октябре жизнь в ФРГ подорожала в годовом исчислении на 10,4 процента, сообщило в пятницу, 11 ноября, Федеральное статистическое ведомство , подтвердив первые предварительные оценки по ситуации на конец прошлого месяца. Без учета энергии и продовольствия жизнь подорожала бы на пять процентов.

По данным статистиков, электроэнергия и энергоносители из-за роста мировых закупочных цен в среднем подорожали на 43 процента. Стоимость газа более чем удвоилась и повысились на 109,8 процента. Цены на центральное отопление выросли на 35,6, на дрова - на 108,1, на мазут - на 82,8, электроэнергию - на 26 и на автомобильное топливо - на 22,3 процента.

Статистики зафиксировали подорожание и во всех категориях продовольствия. Особенно сильно выросли цена на пищевые жиры и масла (+49,7 процента), на молочные продукты и яйца (+28,9), овощи (+23,1) и хлеб и изделия из зерновых (+19,8 процента). В целом, продукты питания в Германии в октябре подорожали в годовом исчислении на 20,3 процента.

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