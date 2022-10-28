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Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

Годовая инфляция в Германии достигла 70-летнего пика

Павел Мыльников
32 мин. назад

С октября 2021-го потребительские цены в ФРГ выросли на 10,4 процента, следует из предварительной оценки статистиков. Сильнее всего подорожали энергоносители.

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Инфляция в Германии в октябре резко ускорилась, достигнув 10,4 процента в годовом исчислении. Такие предварительные данные Федеральное статистическое ведомство приводит в пятницу, 28 октября. Тем самым показатель достиг пикового значения с декабря 1951 года, когда уровень инфляции составил 10,5 процента. В то же время опрошенные агентством Reuters эксперты ожидали значения показателя на уровне в 10,1 процента.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,9 процента, говорится в предварительной оценке статистиков. В сентябре инфляция в месячном исчислении составляла 1,9 процента.

Сильнее всего по сравнению с октябрем 2021-го подорожали энергоносители - на 43 процента. Рост цен на них обусловлен последствиями войны в Украине. Продовольственная инфляция в годовом исчислении составила 20,3 процента. В сфере услуг цены за год увеличились на 4 процента.

Каждая вторая компания планирует повысить цены

Между тем более половины немецких компаний намерены повысить цены в ближайшие месяцы, выяснил Институт экономических исследований ifo в ходе ежемесячного опроса бизнеса в стране. Однако в октябре их доля снизилась до 51,5 процента, тогда как месяцем ранее составляла 53,8 процента.

Рост экономики ФРГ в третьем квартале

При этом экономика Германии с июля по сентябрь 2022 года выросла, несмотря на влияние войны в Украине, энергетический кризис и последствия пандемии COVID-19. По данным статистиков, объем ВВП ФРГ увеличился на 0,3 процента по сравнению со вторым кварталом текущего года.

Смотрите также:

Рост инфляции в Германии

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