Экономика Германии выросла в третьем квартале 2022 года

Рост экономики ФРГ произошел, несмотря на негативные последствия войны в Украине и энергетического кризиса. Однако эксперты называют текущее развитие "затишьем перед бурей" и опасаются рецессии.

Несмотря на негативное влияние войны в Украине, энергетический кризис и последствия пандемии коронавируса, экономика Германии с июля по сентябрь 2022 года выросла. По сравнению со вторым кварталом текущего года объем ВВП ФРГ увеличился на 0,3%,сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене в пятницу, 28 октября.

Отмечается, что такое развитие было обусловлено в первую очередь частными тратами на потребительские товары. Для сравнения: в первом квартале 2022 года германская экономика выросла на 0,8%.

Между тем, как предупредил в комментарии для агентства Reuters эксперт банка Commerzbank Йорг Кремер (Jörg Krämer), статистика летних месяцев, в течение которых в Германии действовали такие меры поддержки населения, как государственные субсидии на горючее для автомобилей (Tankrabatt) и билет стоимостью 9 евро на региональный общественный транспорт, отражает лишь "затишье перед бурей". По оценке Кремера, покупательскую способность населения сломит высокая инфляция.

Ожидания рецессии в Германии

Со своей стороны мюнхенский институт ifo прогнозирует, что в четвертом квартале 2022 года объем экономики Германии сократится на 0,6%. Главный эмиссионный банк Германии - Немецкий федеральный банк (Бундесбанк) - также отмечает высокую нагрузку, с которой столкнулась экономика ФРГ из-за сохраняющейся инфляции, нестабильности энергопоставок и цен на энергоресурсы. Согласно его прогнозам, Германия находится на пороге рецессии, а "объем экономики за зимнее полугодие может существенно сократиться".

При этом инфляция на уровне 10%, которая заставляет потребителей покупать меньше товаров, - не единственная проблема. В настоящий момент две трети предприятий в Германии борются с недостатком материалов и полуфабрикатов, из-за которого они не могут поднять уровень производства. Ожидается, что ориентированные на экспорт отрасли столкнутся с последствиями ослабевшей конъюнктуры мирового рынка.

По расчетам правительства ФРГ, в 2022 году объем экономики Германии вырастет на 1,4%, а в 2023 году сократится на 0,4%.

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