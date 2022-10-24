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Министр экономики ФРГ Роберт Хабек
Министр экономики ФРГ Роберт ХабекФото: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Власти ФРГ обещают ограничить цены на газ с марта 2023 года

Сергей Гуща
22 мин. назад

Энергокомпании не смогут реализовать меры правительства в более краткий срок, заявил министр экономики ФРГ Хабек. Ограничение цен на электроэнергию должно вступить в силу в январе.

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В связи с сильным подорожанием энергии правительство Германии намерено снизить нагрузку на потребителей: что касается электроэнергии, то это должно произойти уже в январе, а в случае с природным газом - не ранее марта будущего года. "Ограничение цен на электричество планируется в любом случае ввести самое позднее в январе. Это наша цель", - заявил в понедельник, 24 октября, газете Handelsblatt министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck). Аналогичная мера, призванная ограничить цен на газ, предположительно начнет действовать в марте, поскольку, как сообщил Хабек, "энергокомпании ранее пояснили, что в более краткий срок это невозможно реализовать".

Ограничение цен на газ, если оно будет введено в марте, произойдет слишком поздно, считает замглавы фракции оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) в бундестаге Йенс Шпан (Jens Spahn). По его словам, эта мера должна была стать своеобразным мостиком, которой помог бы гражданам и предприятиям пережить зиму. "Зимний мостик, который появится весной, имеет мало смысла", - сказал Шпан в интервью телекомпании ARD.  Экспертная комиссия, организованная правительством, представила свои предложения две недели назад, однако до сих пор неизвестно, какие из них будут воплощены, отметил он.

ФРГ возьмет кредиты на 200 млрд для борьбы с высокими ценами на энергию

Экспертная комиссия предложила властям сделать единовременные выплаты гражданам и малым предприятиям в декабре для компенсации высоких цен на энергию. Ограничение высоких цен на газ предлагается ввести для крупных компаний с января, а для граждан и малых предприятий - с марта или апреля. Премьер-министры федеральных земель 21 октября призвали федеральные власти ввести ограничение цен на газ с 1 января.

Германский бундестаг 21 октября одобрил кредиты в размере 200 млрд евро для сдерживания резкого роста цен на энергоносители и помощи бизнесу. "Это - хорошая новость для всех, кто беспокоится о коммунальных платежах. А также для торговли и бизнеса", - сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Согласно планам правительства, выделяемых кредитов должно хватить до 2024 года, но взять их формально предстоит в текущем году.

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