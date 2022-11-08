ФРГ: дорогой газ замедлил, но не остановил промышленный рост

Гигант BASF и другие крупные немецкие химические компании не собираются закрывать свои предприятия в ФРГ и переносить производство за рубеж. Скоро откроется новый химзавод.

Резкое удорожание природного газа и в целом энергии стало серьезной проблемой для промышленности Германии, но пока оно не остановило рост индустриального производства и не ведет к широкомасштабному закрытию предприятий. Это верно даже для особо энергоемкой химической отрасли, которой хватает финансовых средств для существенного повышения зарплат всем своим работникам из-за высокой инфляции. Об этом свидетельствуют свежие статистические данные и корпоративные новости.

Обрабатывающая промышленность Германии уверенно растет

Так, в сентябре объемы промышленного производства в Германии были на 2,6% выше, чем в сентябре 2021 года, и на 0,6% выше, чем месяцем раньше, в августе. Об этом сообщило 7 ноября Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis). Таким образом, немецкая индустрия в первый месяц осени росла в годовом выражении и увеличила обороты по сравнению со слабым предыдущим месяцем, когда, кстати, цены на газ как раз достигли в Европе пиковых значений.

Машиностроение - ключевая отрасль немецкой обрабатывающей промышленности Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/picture alliance

Более того, если взять только обрабатывающую промышленность без энергетики и строительной отрасли, то ее объемы производства выросли за год даже на 4,2%, указали в Destatis (все данные со снятым календарным фактором). Однако ведомство отдельно подсчитало и показатели энергоемких индустриальных отраслей. У них промышленное производство упало за год на 9,7%, а по сравнению с августом снизилось на 0,9%.

Как видим, отрасли, потребляющие особенно много газа и других энергоносителей, действительно переживают серьезный десятипроцентный спад. Но даже он не остановил наращивание суммарных объемов производства в немецкой индустрии. Факт остается фактом: в нынешнюю осень она вошла на подъеме, так что разговоры об угрозе деиндустриализации Германии, иными словами - о предстоящем массовом закрытии промышленных предприятий, представляются по меньшей мере преждевременными.

Это вовсе не означает, что немецкая индустрия и в целом вся немецкая экономика сумеют избежать в ближайшие месяцы рецессии, на которую указывают все больше самых разных индикаторов. Но эта рецессия "окажется, скорее всего, не столь глубокой, как во время кризиса из-за коронавируса, при условии, что рационирование газа так и останется маловероятным благодаря хорошо заполненным хранилищам газа и крупным текущим поставкам газа", заявил главный экономист Commerzbank Йорг Кремер (Jörg Krämer), комментируя свежие данные Destatis.

Премия в 3000 евро для работников химической промышленности ФРГ

Самой энергоемкой отраслью немецкой экономики, причем с большим отрывом, и наиболее крупным потребителем именно газа является химическая промышленность. Поэтому ей чаще других предрекали в последнее время деиндустриализацию. Однако финансовая ситуация в отрасли выглядит далеко не столь тяжелой, как могло показаться.

Работникам химической промышленности ФРГ компенсируют всплеск инфляции премией в 3000 евро Фото: Andreas Pohlmann/BASF

Во всяком случае, объединение работодателей, представляющее 1900 химических предприятий ФРГ, в середине октября, в самый разгар энергетического кризиса, договорилось с профсоюзом IG BCE о выплате всем 580 000 работникам отрасли бонуса в размере 3000 евро. Эта премия, с которой, согласно решению правительства, не придется платить налоги и отчисления, призвана компенсировать работникам материальные потери от всплеска инфляции. Кроме того, всем им с января 2023 года повысят зарплаты на 3,25% и с января 2024 еще на столько же.

Для химических предприятий это означает существенное увеличение расходов на персонал, но они идут на это, чтобы в условиях нарастающего в Германии дефицита трудовых ресурсов сохранить квалифицированные кадры, без которых невозможно будет поддержание производства и его дальнейшее развитие. Массово закрывать свои немецкие заводы они явно не собираются.

Завод BASF в Людвигсхафене: экономия и структурные изменения

Однако предприятиям придется сокращать издержки. Так, флагман немецкой и мировой химической отрасли BASF объявил в октябре о программе экономии, которая в ближайшие два года должна обеспечить стабильное снижение расходов на его предприятиях в Германии и в целом в Европе ежегодно на 500 млн евро. Причина не только в том, что за первые три квартала 2022 года европейские заводы концерна потратили на покупку газа на 2,2 млрд евро больше, чем в аналогичный период прошлого года, что, естественно, привело к снижению прибыли концерна.

"Европейский рынок химической продукции вот уже целое десятилетие слабо растет", - указывает глава BASF Мартин Брудермюллер (Martin Brudermüller). Так что нынешний скачок цен на газ только ускорил назревавшие год за годом структурные изменения на предприятиях концерна, прежде всего на его головном заводе в Людвигсхафене. Здесь трудятся 39 000 человек (из 111 000 по всему миру), и именно здесь планируется добиться половины намеченной экономии.

Новая установка по производству ацетилена на головном заводе концерна BASF в Людвигсхафене Фото: Andreas Pohlmann/BASF

Однако 4 ноября Мартин Брудермюллер в интервью радиостанции SWR в очередной раз подчеркнул, что ни о каком "уходе из Людвигсхафена" не может быть и речи: "Этот завод - колыбель BASF, это наша гордость, наша столица, и мы, естественно, намерены обеспечить ему будущее". За 157 лет существования фирмы, напомнил ее нынешний глава, "нам неоднократно приходилось видоизменяться и несколько раз менять сырье, а потому мы уверены, что и на сей раз справимся с предстоящей трансформацией". Она предусматривает, в частности, ускоренный переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Ведь газ нужен BASF главным образом как топливо для производства электроэнергии и пара и лишь во вторую очередь как углеводородное сырье.

Иными словами, в Людвигсхафене могут отказаться от выпуска той или иной продукции, которую выгоднее будет производить в других странах, но не от индустриальных мощностей. Не случайно в объявленной программе экономии подчеркивается, что возможное сокращение штатов будет происходить в управленческом аппарате, в сервисных и исследовательских подразделениях, но не на производстве. Причем сокращать будут только освобождающиеся рабочие места, поскольку договоренность с профсоюзами исключает до конца 2025 года увольнение сотрудников.

Новый завод BASF: химикаты для аккумуляторных батарей

Короче, у гиганта BASF нет планов масштабного переноса производственных мощностей из Германии за рубеж, наоборот, в Шварцхайде на территории бывшей ГДР в конце года будет сдан в эксплуатацию новый завод. Он будет выпускать катодные материалы для аккумуляторных батарей электромобилей. Так что концерн осваивает выпуск новой продукции для современных и многообещающих производств.

1.11.2022. Олаф Шольц и Мартин Брудермюллер во время осмотра нового завода BASF в Шварцхайде Фото: ASSOCIATED PRESS/picture alliance

"Наша команда в Шварцхайде - вот кто у нас в BASF уж точно знает, как осуществлять трансформацию, и они делают это с невероятной готовностью к переменам", - отмечает Мартин Брудермюллер, имея в виду перепрофилирование бывшего социалистического комбината после объединения Германии. 1 ноября на будущем заводе-поставщике продукции для электромобилей побывал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Wacker Chemie не ждет перебоев в снабжении газом

В качестве другого примера немецкой химической компании, делающей ставку на перспективные виды продукции и снижающей зависимость от газа, можно привести Wacker Chemie со штаб-квартирой в Мюнхене. У нее 27 заводов на трех континентах, в том числе предприятия в пяти городах Германии. Компания выпускает, в частности, поликристаллический кремний, который необходим как для производства полупроводников (микрочипов), так и солнечных батарей.

Благодаря этому высокодоходному бизнесу у Wacker Chemie стабильные финансовые показатели и твердая уверенность в том, что компания справится с нынешним газовым кризисом. "Учитывая высокий уровень заполнения немецких газохранилищ, компания расценивает риск серьезных перебоев в снабжении газом собственного производства как незначительный", - говорится в опубликованном 27 октября отчете за 3-й квартал.

Производство "зеленых" косметических веществ на заводе химической компании Covestro в Дормагене Фото: Peter Ginter/Bayer MaterialScience AG

Хуже выглядел квартальный отчет у химической компании Covestro из Леверкузена. Этот производитель различных пластиков продолжает работать с прибылью, но она в условиях очень дорогого газа заметно снизилась. Однако в компании рассчитывают на существенное сокращение издержек в текущем 4-м квартале, поскольку газ по сравнению с пиковыми значениями сильно подешевел. В любом случае сокращать персонал компания не собирается, тем более она не планирует переносить производство из Германии за рубеж.

Правда, 7 ноября руководство Covestro объявило, что вновь заморозило обнародованные еще в 2018 году планы строительства нового завода. Впрочем, его изначально собирались соорудить в США или в Китае.

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