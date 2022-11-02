Энергокризис может привести к деиндустриализации Германии

До недавнего времени бизнес-модель многих немецких фирм заключалась в следующем: дешевые энергоносители поставляет Россия, полуфабрикаты и сырье - главным образом Китай, а в Германии в итоге производятся высококачественные товары, которые по высоким ценам продаются на мировом рынке.

Развязанная Россией война против Украины разрушила привычную схему. Предпринимаются срочные попытки сменить курс, покрыть потребность в газе за счет ускоренного сооружения терминалов для приема СПГ и развития инфраструктуры возобновляемой энергетики.

Негативный тренд

Многие особо энергоемкие предприятия сокращают производство и даже частично его замораживают, чтобы хотя бы в краткосрочной перспективе справиться с ростом цен на энергию. "Немецкая индустриальная площадка оказывается под все большим давлением", - констатирует эксперт Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Юп Ценцен (Jupp Zenzen). Это проявляется и в сокращении объема заказов.

Эрик Хейман Фото: Deutsche Bank

Тренд к сокращению производства наметился уже несколько лет назад. Если в 2016 году индустриальное производство вносило 22,8 процента в ВВП Германии, то в прошлом году эта доля составила только 20,8 процента. И этот тренд скорее всего продолжится, опасается аналитик Deutsche Bank Research Эрик Хейман (Eric Heymann): "Если через 10 лет мы будем вспоминать сегодняшний энергетический кризис, то сможем рассматривать этот период, как начало ускоренной деиндустриализации Германии".

Фирмы уйдут туда, где дешевле энергия

Главный экономист Dekabank Ульрих Катер (Ulrich Kater) придерживается такого же мнения: "Энергоемкие предприятия, сократившие сейчас производство, уже не вернутся к докризисному уровню". Ведь в других частях мира производить можно выгоднее. При этом речь не идет о краткосрочных переменах. Но когда речь пойдет о будущих инвестициях, решения чаще, чем прежде будут приниматься в пользу, например США - вследствие более дешевой, чем в Германии, энергии.

Сталелитейный завод ThyssenKrupp в Дуйсбурге. В будущем нерентабельный? Фото: Rupert Oberhäuser/picture alliance

Ситуацию усугубляет тот факт, что из-за пандемии коронавируса были нарушены цепочки поставок. Хотя в результате многие фирмы решили больше производить в самой Германии, но справедливо и то, что большее значение приобретает локализация производства. Это значит, что немецкие концерны, имеющие заводские мощности по всему миру, также будут делать ставку на производство в других странах.

Китай, в свою очередь, будет и дальше отгораживаться от остального мира и все меньше импортировать, предупреждает Катер: "Тем самым под угрозой окажутся рабочие места в немецкой промышленности".

Инфраструктурный тормоз

Но брошенный Китаем и энергетическим кризисом вызов выявил и другие изъяны немецкой промышленной площадки. "На протяжении уже нескольких лет мы наблюдаем эрозию качества этой площадки", - говорит главный экономист Commerzbank Йорг Кремер (Jörg Krämer). В последние годы это скрашивали хорошие показатели торговли с Китаем, но теперь проблема проявляется во всю силу. Кремер указывает в этой связи на многие инфраструктурные недостатки, устранение которых занимает чересчур много времени.

Проблемы инфраструктуры. Некоторые мосты в Германии так обветшали, что их приходится сносить. Фото: Rene Traut/dpa/picture alliance

Так, правящие в Германии партии хотя и пообещали в коалиционном соглашении в первый же год своего правления обеспечить высокие темпы развития инфраструктуры, но соответствующий законопроект либерального министра транспорта застрял в межведомственном согласовании из-за возражений "зеленых" членов правительства. А ведь оперативное сооружение СПГ-терминалов могло бы послужить примером быстрой процедуры выдачи соответствующих разрешений без бюрократической волокиты.

Если не будут решены такие проблемы, то крупные концерны будут впредь создавать меньше производственных мощностей и рабочих мест в Германии. Однако для менее крупных фирм это не выход. "Для немецкого среднего бизнеса, в особенности для предприятий энергоемкого сектора экономики, приспособление к новому миру энергетики станет таким вызовом, с которым некоторые не справятся", - убежден Эрик Хейман из Deutsche Bank Research.

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