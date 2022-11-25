Почему в ЕС не договорились о потолке цен на нефть из РФ

На фоне энергетического кризиса в ЕС возник кризис переговорный: страны не могут принять решение о потолке цен ни на российскую нефть, ни на газ. В чем проблема, выясняла корреспондент DW.

Потолок цен на российскую нефть и на газ - любой, не только российский: в Европейском Союзе эти две меры сейчас обсуждаются параллельно в разных кругах. Российской нефтью занимаются дипломаты 27 входящих в ЕС стран - они ведут двусторонние переговоры между собой и коллективные встречи. Конкретный предмет обсуждения: предложение G7 установить ценовой предел на закупки российской нефти на уровне 65-70 долларов за баррель. Эта мера должна коснуться исключительно российской нефти, перевозимой по морю. Бурные дискуссии европейских дипломатов идут уже второй день подряд, поскольку одни страны считают этот предел слишком низким, а другие - слишком высоким.

Два противоборствующих лагеря

С одной стороны, Кипр, Греция и Мальта полагают, что этот потолок нужно поднять. Поскольку судоходство играет важную роль в их экономике, они боятся потерять российские нефтяные грузы и в случае принятия предложенного G7 ограничения требуют либо компенсации за утрату бизнеса, либо дополнительного времени для адаптации к новым правилам.

Дело в том, что после введения потолка цен страховые компании на территории ЕС и Великобритании откажутся страховать танкеры Кипра, Греции и Мальты, если они будут перевозить российскую нефть по цене выше установленной. А Россия, чтобы и дальше продавать нефть в Азию, начнет пользоваться танкерами других стран. Так что греческие, кипрские и мальтийские судоходные компании столкнутся с большими проблемами и могут потерять свой бизнес.

Танкер Pacific Zircon под флагом Либерии Фото: Nabeel Hashmi/AP Photo/picture alliance

Кипр особенно обеспокоен тем, что танкеры, ходящие под его флагом, уже меняют регистрацию на страны за пределами ЕС, такие как Панама или Либерия, чтобы не следовать будущим предписаниям.

В принципе не согласна с введением ценового потолка Венгрия, рассказал DW аналитик Центра европейской политики (EPC) Филипп Лаусберг (Philipp Lausberg​). Будапешт боится, что в качестве ответной меры Россия перестанет поставлять газ, от которого у Венгрии чрезмерная зависимость.

Напротив, существенно снизить ценовой потолок до уровня 30 долларов за баррель предлагает Польша, которую поддерживают Литва и Эстония. В Варшаве аргументируют эту цифру тем, что предложение G7, цель которого лишить Москву нефтедолларов на ведение войны против Украины, вместо этого принесет РФ слишком много прибыли. Они правы, полагает Лаусберг, поскольку Россия уже сейчас продает нефть в Азию примерно по такой же цене, причем со скидкой, и приблизительно такой должна быть цена на нефть, чтобы Москва могла свести дебит с кредитом в своем госбюджете.

"В принципе, Польша поддерживает ограничение цен на российскую нефть, но предлагаемый уровень слишком высок", - цитирует агентство Reuters пресс-секретаря представителя Польши в ЕС Адриана Бернацкого. По мнению польской стороны, ценовой потолок должен быть привязан не к нынешней рыночной цене, а к себестоимости производства барреля сырой нефти, указал он. По разным оценкам, себестоимость нефтедобычи в России составляет от 20 до 40 долларов за баррель.

Дипломатия пока терпит фиаско

По информации на вечер 25 ноября, дипломаты прекратили переговоры и разъехались как минимум на три дня, поскольку их позиции ни на йоту не сблизились. "Польша, Эстония и Литва пытаются превзойти друг друга в жесткости в отношении ценового предела", - рассказал агентству Reuters один из дипломатов, добавив, что Варшава хотела увязать соглашение о потолке цен с девятым пакетом санкций против России.

"Тем временем Мальта, Греция и Кипр хотят денег любым способом - за счет более высокого потолка цен, компенсации и т. д. Позиции все еще очень далеки друг от друга, а США пока не в состоянии примирить стороны", - сказал дипломат.

Добыча нефти в Усинске Фото: Dmitry Lovetsky/AP Photo/picture alliance

Администрация президента США Джо Байдена по-прежнему придерживается своего предложения установить ценовой потолок на российскую нефть как способ снизить нефтяные доходы России, но при этом сохранить поставки российской нефти на мировом рынке, чтобы избежать шока и скачков цен.

А у Евросоюза остается все меньше времени. "Большая семерка", включая США, а также весь ЕС и Австралия, запланировали ввести ограничение цен на морские поставки российской нефти уже 5 декабря. Интересно, что в тот же день вступает в силу и эмбарго ЕС на бОльшую часть российской нефти - речь и тут идет о сырой нефти, доставляемой по морю.

ЕС применит две торговых санкции против нефти из РФ

Две штрафные меры в отношении российской нефти вступают в силу в один день. Зачем же Евросоюзу при наличии эмбарго еще и головная боль с ценовым потолком?

Это эффективная мера, которая создаст для России дополнительные логистические трудности при сбыте нефти, поясняет Лаусберг, а кроме того повлияет на цену, которую России платят за нефть на мировом рынке.

Каким образом? Потолок цен будет распространяться также на транспортные и страховые компании третьих стран. Например, не поддерживающим ценовой предел Китаю и Индии для того, чтобы приобрести российскую нефть, придется создавать свои страховые компании, которые не будут подпадать под постановления ЕС, ведь европейские страховщики уже будут работать только в условиях ценового предела. Поскольку страховой бизнес сконцентрирован в Европе, этот переход займет некоторое время. Но если на рынке из-за этого возникнет дефицит нефти, то это чревато последствиями для всех стран, предупреждает аналитик.

В то же время угрозы президента РФ Владимира Путина прекратить поставки странам, введшим потолок цен на российскую нефть, пусты, говорит Лаусберг, потому что эти государства и так вводят или уже ввели на нее эмбарго. Ситуацию, по его мнению, это не изменит.

Танкер с нефтью у берегов Саудовской Аравии Фото: Giuseppe Cacace/AFP/Getty Images

Между тем Евросоюз заключает новые контракты с другими поставщиками нефти и нефтепродуктов: с февраля вступит в силу еще одно эмбарго ЕС - на продукты нефтепереработки. Большой проблемы с закупкой нефти эксперты не видят, ведь продавцов в мире достаточно плюс ее гораздо проще транспортировать в Европу, чем газ, для поставок которого нужна дорогостоящая инфраструктура. Цена на нефть может подняться, но дефицита в ЕС не будет, уверен Лаусберг. "Отказаться от российской нефти легче, чем от российского газа", - констатирует он.

А что с потолком цены на газ?

Действительно, в ЕС по-прежнему больше всего опасаются, что странам не удастся обеспечить достаточно газа для отопления на зиму 2023-24 годов. Из-за этого министры энергетики 27 государств Евросоюза не смогли договориться о механизме, корректирующем газовый рынок, который подразумевает и потолок цен на газ.

Согласно предложению Еврокомиссии, механизм будет вступать в силу при двух одновременных обстоятельствах. Первое: повышение цены фьючерсов на месяц вперед до 275 евро за мегаватт/час в течение двух недель (за основу берется газовый индекс TTF). Второе: расхождение цены на газ в ЕС по сравнению с другими международными индексами или на рынке сжиженного природного газа более чем на 58 евро за мегаватт/час в течение десяти дней. Если налицо оба условия, то торговые операции по ценам выше указанного уровня осуществляться не будут.

Предложенный Еврокомиссией план не устроил большинство стран ЕС

Газовая плита Фото: Davide Bonaldo/SOPA Images/ZUMA Press/picture alliance

Критики указывают, что сочетания таких факторов не было даже во время исторического скачка цен в августе 2022 года, когда Россия перестала поставлять газ в ЕС, а странам нужно было делать крупные закупки на зиму. А значит, этот механизм не сработал бы даже в столь напряженное время. Следовательно, он неэффективен, аргументируют министры ряда стран и журналисты. Официальные представители Польши и Испании даже назвали предложение Еврокомиссии шуткой, а в целом против пакета мер из-за этого выступили 15 стран.

Например, Германия и Нидерланды не удовлетворены даже таким потолком цен, который другие страны, такие как Греция, считают нереалистично высоким. Проблема в том, что потолок ориентирован на цену фьючерсов, а это значит, что при закупке газа на месяц вперед продавцов может не устроить цена ниже рыночной, которую будут предлагать европейцы с их потолком, и газ просто уйдет на спотовый рынок. А немцам, голландцам и примкнувшим к их стану нужна предсказуемость и возможность планировать, чтобы не допустить сбоев на рынке энегроносителей и нестабильности на рынках их финансирования, поясняет Лаусберг. Готовности идти на существенные уступки он не видит ни в одном лагере.

По сведениям источников в Еврокомиссии, после бурных дискуссий 24 ноября она готова провести работу над ошибками и внести изменения в свой проект, чтобы министры смогли обсудить его на очередном экстренном совещании в первой половине декабря, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

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