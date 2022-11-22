  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Терминал по приему СПГ в Роттердаме, Нидерланды
Терминал по приему СПГ в Роттердаме, НидерландыФото: Mischa Keijser/imago images
Экономика и бизнесЕвропа

ЕС будет регулировать цены на газ

Ксения Польская
1 ч. назад

Экстренный механизм коррекции цен на рынке природного газа представила Еврокомиссия. С его помощью она рассчитывает преодолеть энергетический кризис, возникший из-за прекращения газовых поставок из РФ.

https://p.dw.com/p/4JuRe

На фоне мирового энергетического кризиса в Европейском Союзе разработали экстренный механизм коррекции газового рынка. Этот механизм призван защитить граждан и экономику ЕС от чрезмерно высоких цен на природный газ и стабилизировать европейский рынок энергоносителей. Нововведение представила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в Страсбурге во вторник, 22 ноября.

Согласно предложению Еврокомиссии, механизм будет вступать в силу при двух одновременных обстоятельствах. Первое: повышение цены фьючерсов на месяц вперед до 275 евро за мегаватт в час в течение двух недель (за основу берется газовый индекс TTF). Второе: расхождение цены на газ в ЕС по сравнению с другими международными индексами или на рынке сжиженного природного газа более чем на 58 евро за мегаватт/час в течение десяти дней. Если налицо оба условия, то торговые операции по ценам выше указанного уровня осуществляться не будут.

Решение о вступлении в силу экстренного механизма будет приниматься Еврокомиссией в течение одного дня на основании экспертной оценки. Деактивация механизма должна происходить автоматически после возвращения цен на предельно допустимый уровень.

"Крайняя мера", на которую пошел Брюссель

"Это не вмешательство, направленное на удержание рыночных цен на искусственно низком уровне. Это крайняя мера, которая позволит предотвратить чрезмерный рост цен, не соответствующий ситуации на мировом рынке", - прокомментировала предложение Еврокомиссии Симсон.

При выработке ценового предела за основу были взяты августовские показатели. Тогда страны Евросоюза бросились закупать газ, чтобы заполнить свои хранилища на зиму, и индекс TTF достиг рекордных 349 евро за мегаватт в час. Сейчас цена упала до 116 евро/МВтч, при том, что в 2020 году она составляла 15 евро/МВтч.

Евросоюз боится потерять поставщиков природного газа

В ходе задействования экстренного механизма Евросоюз будет следить за ситуацией на случай рисков для выполнения долгосрочных контрактов по поставкам газа и угрозы недостаточного предложения. В подобных ситуациях Еврокомиссия будет вынуждена прерывать действие механизма. Важно, чтобы Евросоюз оставался надежным партнером для поставщиков на газовом рынке и мог в средне- и долгосрочной перспективе покрыть свой спрос, указывают в Брюсселе.

Если совет министров энергетики стран, входящих в ЕС, одобрит это нововведение 24 ноября, то оно вступит в силу 1 января 2023 года и будет действовать в течение года.

Евросоюз продолжает вырабатывать решения для выхода из глобального энергетического кризиса. В качестве главной его причины в Брюсселе называют одностороннее прекращение Россией поставок газа в ЕС. Поскольку они осуществлялись по газопроводам, рынок внезапно недосчитался колоссальных объемов газа. До этого 40 процентов газа ЕС закупал в России. На сегодняшний день, по данным Еврокомиссии, доля российского газа на рынке Евросоюза не превышает 10 процентов.

Смотрите также:

Путин против ЕС: кто выиграет газовую войну?

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Немцы ищут нефть: какую роль играет Казахстан и что с влиянием России и Китая. DW Новости (02.11.22)

Немцы ищут нефть: какую роль играет Казахстан и что с влиянием России и Китая. DW Новости (02.11.22)

2 ноября глава МИД Германии Анналена Бербок завершила свой визит в Узбекистан. Перед этим она побывала в Казахстане. Речь шла в том числе о поставках нефти и газа в Европу, как альтернативы российским энергоносителям. Насколько надежным партнером является Казахстан, у которого тесные экономические отношения как с Россией и Китаем, так и с Европой и США?
Политика2 ноября 2022 г.30:13 мин.
external

Александр Габуев: Зависимость России от Китая будет нарастать очень быстро (28.10.2022)

Александр Габуев: Зависимость России от Китая будет нарастать очень быстро (28.10.2022)

Эксперт по Китаю центра Карнеги рассказал DW, чем Китаю выгодна война в Украине, сможет ли Си Цзыньпин убедить Владимира Путина не применять ядерное оружие и станет ли Россия сырьевым придатком Китая.
Политика28 октября 2022 г.09:53 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Аварийные работы после российского удара по одной из ТЭС в Киеве

"Укрэнерго": повреждены почти все крупные ТЭС и ГЭС

Конфликты44 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - мужчины в арабском одеянии и чиновник ФИФА кидают камни в футбольного болельщика с кружкой пива в одной руке и с радужной повязкой - на другой.

Что не понравилось шейхам и ФИФА на ЧМ по футболу Катаре

Что не понравилось шейхам и ФИФА на ЧМ по футболу Катаре

Политика3 ч. назад
Банкноты евро и слово "инфляция" на латинице

Рост цен в ФРГ замедляется: пик инфляции скоро будет пройден

Рост цен в ФРГ замедляется: пик инфляции скоро будет пройден

Экономика и бизнес15 мин. назад
27.10.1961 года. Танки у КПП "Чарли"

"Музей холодной войны" открылся в столице холодной войны

"Музей холодной войны" открылся в столице холодной войны

История20 мин. назад
Игрок сборной Германии с повязкой One Love в матче Лиги наций

Что известно о запрете повязки "Одна любовь" на ЧМ в Катаре

Что известно о запрете повязки "Одна любовь" на ЧМ в Катаре

Футбол27 мин. назад
один из ресторанов сети "МакДональдс" в Бресте

"МакДональдс" покидает Беларусь: какова реакция ее жителей

"МакДональдс" покидает Беларусь: какова реакция ее жителей

Экономика и бизнес2 ч. назад
На учениях коллективных миротворческих сил государств-участниц ОДКБ (фото из архива)

Саммит ОДКБ: организация теряет значение при слабеющей РФ?

Саммит ОДКБ: организация теряет значение при слабеющей РФ?

Конфликты5 ч. назад
На главную страницу