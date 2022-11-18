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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, октябрь 2019 года
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, октябрь 2019 годаФото: Kremlin Press Office /AA/picture alliance
ПолитикаВенгрия

РФ может шантажировать Венгрию. Эксперт о Путине и Орбане

Кено Ферзек
36 мин. назад

Война России против Украины ничего не изменила в отношениях премьер-министра Венгрии с Москвой. Что побуждает Орбана так себя вести, в интервью DW объяснил венгерский политолог Андраш Раш.

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Журналисты-расследователи выяснили на прошлой неделе, что сын руководителя Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина живет в Будапеште в роскошной квартире, владение которой приписывают компании, близкой к Анталу Рогану, главе ведомства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. О том, что сын главы СВР Андрей Нарышкин имеет постоянный вид на жительство в Венгрии, было известно давно.

О случае с Нарышкиным-младшим, о зависимости Будапешта от поставок энергоносителей из России и его особой позиции в ЕС в отношении Москвы, DW расспросила одного из ведущих венгерских экспертов по РФ Андраша Раша. Сейчас Раш является старшим научным сотрудником программы "Международный порядок и демократия" Германского общества внешней политики (DGAP).

DW: Господин Раш, как вы оцениваете последнюю информацию об условиях жизни в Будапеште сына главы СВР?

Андраш Раш: Меня беспокоит, что существует прямая связь между венгерским правительственным чиновником и сыном главы российской внешней разведки. У сына Сергея Нарышкина должен был быть аннулирован вид на жительство после того, как в ходе проверки венгерские власти пришли к выводу, что Нарышкин-младший представляет угрозу безопасности страны.

Он обжаловал это решение в суде и до сих пор продолжает пользоваться правом проживания в Венгрии. Процесс может затянуться на годы. И это может означать две вещи: либо венгерское государство не в состоянии высылать людей, представляющих угрозу для национальной безопасности; либо для сына Нарышкина было сделано исключение.

- О чем вообще идет речь в этом случае? Нужна ли правительству Венгрии прямая связь с российской внешней разведкой?

Андраш Раш
Андраш РашФото: Zsófia Pölöske/DGAP

- Я не могу судить об этом. Однако мне кажется очевидным, что Венгрия, единственная в Евросоюзе, очень легкомысленно относится ко всему, что касается российских спецслужб. Венгрия - единственная страна ЕС, которая не выслала российских дипломатов после вторжения России в Украину в феврале этого года. Наоборот, с тех пор их количество даже выросло. По данным венгерского МИД, в среднем в Будапеште находилось от 45 до 48 российских дипломатов, сейчас их 56.

- Какие цели преследует правительство Венгрии, проводя такую политику?

- О многом можно только догадываться. Но что можно сказать с уверенностью, так это то, что в плане энергетической безопасности Венгрия очень сильно зависит от России. За последние восемь лет Венгрия не смогла диверсифицировать свои источники получения энергоносителей, и теперь это имеет неприятные последствия.

Главнейший интерес Венгрии состоит в том, чтобы "Газпром" не остановил ей поставки. Если бы это произошло, стране грозила бы экономическая катастрофа. Вот почему я думаю, что Будапешт сейчас пытается избежать всего того, что, по его мнению, может раздражать Россию.

- Видите ли вы попытки правительства Виктора Орбана избавиться от энергетической зависимости от России? И как вы в целом оцениваете венгерско-российские отношения?

- Есть несколько очень осторожных шагов по диверсификации, в том числе в сфере поставок газа. В целом, однако, мне кажется, что зависимость Венгрии от России становится все сильнее, а пространство для маневра все меньше. Пока что Венгрия поддержала все санкции ЕС против России, за одним исключением - речь идет о предложении ввести санкции в отношении главы РПЦ патриарха Кирилла. Я опасаюсь, что давление России на Венгрию усилится до такой степени, что она может быть вынуждена проголосовать против определенных санкций ЕС (в отношении РФ. - Ред.) или наложить вето на их продление.

- Венгрия договорилась, что на нее не распространяются ограничения, введенные ЕС в отношении импорта газа и нефти из России.

- Да, заинтересованность Будапешта в этом совершенно очевидна и рационально объяснима. Но есть и иррациональные, необъяснимые шаги Венгрии.

- Какие?

- Угроза наложить вето на введение Евросоюзом санкций против патриарха Кирилла не могла быть обоснована рациональными интересами Венгрии. В данный момент Будапешт затягивает ратификацию документов о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. И тут тоже нет рационально оправданного интереса, потому что Венгрия сама является членом НАТО, и все, что укрепляет альянс, хорошо и для нее самой. Однако венгерское правительство в настоящее время не готово включить вопрос о ратификации в повестку дня парламента. Это хорошо только для России, больше ни для кого.

- С чем это связано? Может быть, с давно курсируемыми слухами о том, что Россия шантажирует Орбана, потому что у нее якобы что-то на него есть, например, компромат о выплатах денег его партии Fidesz?

- Это не доказуемо, поэтому на сей счет ничего нельзя сказать. Что можно сказать, так это то, что Россия в состоянии шантажировать Венгрию из-за поставок природного газа. И именно поэтому Венгрия в ближайшее время не изменит своего отношения к России.

- Заинтересована ли Венгрия в распаде Украины как государства, чтобы вернуть себе Закарпатье, некогда входившее в состав Австро-Венгерской империи?

- Это совершенно нереально и невозможно. В военном, дипломатическом, политическом и экономическом отношении это было бы полной катастрофой для Венгрии. Как член ЕС и НАТО страна была бы полностью изолирована, не говоря уже о том, что Украина в военном отношении намного сильнее Венгрии и дала бы отпор.

Если Орбан время от времени в своих речах делает невнятные намеки на такой сценарий, то речь, в первую очередь, идет не о внешней политике, а об обращении к той части местных избирателей, которые являются правыми экстремистами.

Смотрите также:

Почему Венгрия против нефтяного эмбарго ЕС в отношении РФ

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