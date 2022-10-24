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Акция протеста в Будапеште
Акция протеста в БудапештеФото: Anna Szilagyi/AP Photo/picture alliance
ПолитикаВенгрия

В Будапеште прошел многотысячный митинг с критикой Орбана

Анатолий Арни
1 ч. назад

В столице Венгрии прошел митинг в поддержку учителей и с критикой политики премьер-министра страны Виктора Орбана - это одна из самых масштабных акций в стране за последние годы.

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Десятки тысяч людей вышли на протестный митинг в Будапеште с требованиями поднять зарплату учителям до уровня, сопоставимого с инфляцией в Венгрии, и критикой правительства и премьер-министра Виктора Орбана. Акция прошла в годовщину Венгерской революции 1956 года и стала продолжением протестов, начавшихся осенью на фоне инфляции в 20 процентов, пишет Reuters в воскресенье, 23 октября.

Помимо транспарантов в поддержку учителей, митингующие держали плакаты с призывами "Орбан, исчезни" и "Россияне, возвращайтесь домой". Организаторы оценивают количество участников акции в 80 тысяч человек.

Правительство против учителей

Основной претензией протестующих к Орбану было недовольство его политикой в сфере образования - недостаточным финансированием образовательных учреждений и низкой зарплатой педагогов. При этом в феврале правительство страны приняло постановление, ограничивающее право учителей на забастовки, что протестующие посчитали методом запугивания недовольных работников. Однако в апреле партии Орбана "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз"  удалось одержать верх на выборах в парламент страны

В начале октября в Будапеште также проходила акция в поддержку учителей, недовольных обещаниями венгерского правительства - оно уверяет, что низкие зарплаты связаны с задержкой денежных поступлений от Еврокомиссии. В сентябре европейский регулятор обвинил власти страны в недостаточной борьбе с коррупцией и нарушении правовых норм, ввиду чего предложил урезать финансирование Венгрии.

Пока венгры критикуют Орбана, он критикует ЕС

Во время протестов Орбан находился в 220 км от столицы, в городе Залаэгерсеге, где выступал с речью в честь годовщины Венгерской революции. В ней он раскритиковал страны Запада за "предательство" во время событий 1956 года. "Если бы Запад не предал нас во второй раз с 1945 года, мы могли бы добиться успеха", - оценил Орбан события революции.

Ранее венгерский премьер, поддерживающий хорошие отношения с Кремлем и видевшийся с президентом РФ Владимиром Путиным перед началом войны РФ против Украины, не раз критиковал Евросоюз за вводимые против Москвы санкции из-за военного вторжения РФ в Украину, а в начале июля стал единственным среди представителей стран ЕС, кто высказался против введения персональных санкций в отношении патриарха РПЦ Кирилла за оправдание войны.

Смотрите также:

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