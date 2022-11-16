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Нефтепровод "Дружба" в Брянской области (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Saverkin
Экономика и бизнесВенгрия

Поставки нефти по "Дружбе" в Европу частично приостановлены

Жан Рофе
27 мин. назад

Операторы трубопровода "Дружба" в Венгрии и Словакии сообщили о приостановке прокачки нефти. В Чехии и Польше перебоев с поставками не наблюдается.

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Поставки нефти в некоторые районы Восточной и Центральной Европы по трубопроводу "Дружба" временно приостановлены, сообщили операторы венгерского и словацкого участков трубы во вторник, 15 ноября.

Венгерская MOL ссылается на объяснения оператора украинской нефтепроводной системы, указывающего, что "российская артиллерия обстреляла" трансформаторную станцию у границы с Беларусью в Украине, которая обеспечивает электроэнергией насосную станцию нефтепровода "Дружба". Это, по словам представителя компании, привело к остановке прокачки сырья.

Словацкая Transpetrol подтвердила временное прекращение поставок нефти по трубопроводу, сославшись на "технические причины с украинской стороны", но не связала это с ракетным ударом. "Причина приостановки поставок пока официально не подтверждена украинской стороной", - говорится в заявлении Transpetrol. Компания добавила, что рассчитывает получить больше информации о причине остановки работы "Дружбы" к 16 ноября.

Нефть продолжает поступать по "Дружбе" в Чехию и Польшу

В то же время оператор чешского участка MERO не зафиксировал каких-либо перебоев в подаче нефти по "Дружбе", сообщила представитель компании. Польский оператор PERN заявил, что поставки нефти по польскому участку трубопровода осуществляются в нормальном режиме.

Ранее Украина уведомила российскую компанию "Транснефть", что приостановила прокачку нефти по "Дружбе" в направлении Венгрии из-за падения напряжения, сообщили агентства ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на представителя "Транснефти".

Премьер Венгрии созвал Совет обороны из-за остановки нефтепровода

В связи с остановкой нефтепровода "Дружба" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал вечером 15 ноября Совет обороны. "В ответ на остановку прокачки нефти по "Дружбе" и ракетный удар по территории Польши премьер Виктор Орбан созвал Совет обороны", - написал пресс-секретарь правительства Золтан Ковач в Twitter.

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