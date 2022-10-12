  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Нефтепровод "Дружба"
Фото: Bernadett Szabo/REUTERS
ПолитикаГермания

На нефтепроводе "Дружба" из России в Германию выявили утечку

Сергей Ромашенко
12 мин. назад

Утечка была обнаружена на одной из веток трубопровода, по которому нефть поставляется из России в Европу. Поставки нефти в Германию продолжаются, но ограниченны.

https://www.dw.com/ru/na-nefteprovode-druzba-iz-rossii-v-germaniu-vyavili-utecku/a-63413846

На нефтепроводе "Дружба" выявлена утечка на одной из двух веток западного участка трубопровода, сообщил польский оператор PERN в среду, 12 октября. По сообщению компании, системы автоматизации оператора выявили утечку накануне поздно вечером на участке трубопровода примерно в 70 километрах от Полоцка.

"Это ветка, по которой нефть поступает в Германию. На данный момент причины происшествия неизвестны, поврежденный участок трубопровода отключен, вторая нитка работает без изменений", - заявили в PERN. К месту аварии выехали специалисты компании и пожарная служба Польши, чтобы оценить ситуацию и обеспечить безопасность территории.

Другие элементы инфраструктуры оператора, в том числе участок, по которому в Германию через Польшу транспортируется нефть, поставляемая танкерами, работают в штатном режиме. Россия после случившегося продолжила поставлять нефть в Польшу по трубопроводу, сообщили в российской компании "Транснефть". По ее данным, утечка на "Дружбе" произошла ближе к границе с Германией.

Поставки в Германию с учетом "технических возможностей"

Польский оператор PERN сообщил о сокращении поставок нефти в Германию. "PERN находится в постоянном контакте с германскими партнерами. Поставки осуществляются с учетом технических возможностей", - говорится в сообщении.

В то же время министр экономики федеральной земли Бранденбург Йорг Штайнбах (Jörg Steinbach) заявил, что на основном участке второй нитки трубопровода "Дружба" зафиксировано снижение давления, в то же время поставки на нефтеперерабатывающие заводы в Шведте и Лёйне пртодолжаются. Куратор в правительстве Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер не считает случившееся на "Дружбе" диверсией. По его мнению, речь идет о "случайном повреждении".

В конце сентября у берегов Дании произошли крупные утечки на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" из России в Германию. По заключению датских и шведских экспертов, утечки были вызваны мощными взрывами. Федеральная прокуратура Германии 10 октября начала расследование по подозрению в намеренном подрыве газопроводов и диверсии.

Смотрите также:

Запад назвал причину ЧП на Балтике

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Отказ от путинской нефти - конец войне или путь к кризису? DW Новости (31.05.2022)

Отказ от путинской нефти - конец войне или путь к кризису? DW Новости (31.05.2022)

Лидеры 27 стран Евросоюза волевым решением договорились о прекращении поставок нефти из России по морю, но сохранили импорт "черного золота" по нефтепроводу "Дружба". Остановит ли это эмбарго войну в Украине или вызовет нефтяной кризис в Европе? Тем временем в Украине все внимание приковано к наступлению российских войск в Северодонецке.
31 мая 2022 г.
52:16 мин.
external

Зачем немцам контроль над "Роснефтью" в ФРГ и чем заменит Берлин российскую нефть. DW Новости (16.09.2022)

Зачем немцам контроль над "Роснефтью" в ФРГ и чем заменит Берлин российскую нефть. DW Новости (16.09.2022)

Компания Rosneft Deutschland и еще один связанный с "Роснефтью" немецкий актив переведен в Германии под контроль госструктур. Цель - обеспечить снабжение востока страны нефтью. Кроме того, Берлин хочет не допустить остановки нефтеперерабатывающих заводов, в которых у Rosneft Deutschland есть доля, в том случае, если Россия прекратит поставки до введения эмбарго.
Политика
16 сентября 2022 г.
30:45 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Пожар на Крымском мосту после взрыва 8 октября 2022 года

Украина: Обвинения ФСБ во взрыве Крымского моста - "чушь"

Конфликты
27 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Interview Swjatlana Zichanouskaja

Тихановская: "Белорусы готовы бороться за свою страну"

Тихановская: "Белорусы готовы бороться за свою страну"

Конфликты
19 ч. назад
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Украина: второй день ударов. Минск в объятиях Кремля.

Украина: второй день ударов. Минск в объятиях Кремля.

Конфликты
20 ч. назад
61:48 мин.
Карикатура - "президент России Владимир Путин" склонился над картой Европы. Над ней две большие стрелки: синяя "Холода" с севера, красная " Беженцы" - с юга.

Как ослабить Европу: дерзкий "план" Путина?

Как ослабить Европу: дерзкий "план" Путина?

Политика
21 ч. назад
Гданьск, Польша

Не только IT. Как предприниматели из РБ уезжают в Польшу

Не только IT. Как предприниматели из РБ уезжают в Польшу

Экономика и бизнес
22 ч. назад
Касым-Жомарт Токаев

Кто, кроме Токаева, поборется за пост президента Казахстана?

Кто, кроме Токаева, поборется за пост президента Казахстана?

Политика
17 ч. назад
IRIS-T пообещала поставить Украине Германия после ракетных ударов РФ 10 октября

Западная ПВО для Украины: дело сдвинулось с мертвой точки?

Западная ПВО для Украины: дело сдвинулось с мертвой точки?

Конфликты
18 ч. назад
На главную страницу