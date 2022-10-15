Нефтепровод "Дружба" снова поставляет топливо в Германию

На нефтепроводе "Дружба" устранили утечку на линии, поставляющей топливо в Германию. Польский оператор Pern заявил, что не видит в аварии признаков диверсии.

Утечка на западной линии нефтепровода "Дружба" устранена, нефть по ней нова поступает в Германию, сообщила польская компания PERN в субботу, 15 октября. Во время ремонта специалисты PERN не нашли признаков саботажа или диверсии. "Опираясь на первоначальные оценки и характер деформации нефтепровода, мы не видим никаких намеков на стороннее вмешательство", - заявили в компании.

Утечку на "Дружбе" выявили на одной из двух западных веток нефтепровода вечером 11 октября в 70-ти километрах от польского города Плоцка. Поврежденный участок был отключен, для поставкок нефти использовали только вторую ветку. После первичного анализа аварии PERN предварительно исключила предположение о возможной диверсии.

Авария на "Северных потоках"

В конце сентября стало известно о взрывах на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 24 в Балтийском море. Причиной аварии назвали диверсию. Европейские страны расследуют произошедшее. Президент РФ Владимир Путин обвинил в диверсии США. На Западе в качестве одной из версий рассматривается и российский след в подрыве газопроводов.

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