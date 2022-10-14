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Утечка из газопровода "Северный поток"
Утечка из газопровода "Северный поток"Фото: Swedish Coast Guard Handout/Anadolu Agency/picture alliance
КонфликтыШвеция

Совместного расследования утечек на "СП" и "СП - 2" не будет

Олег Соколенко
53 мин. назад

Швеция и Дания вышли из совместной группы по расследованию утечек на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Германия продолжает расследование самостоятельно, и уже получила первые результаты.

https://www.dw.com/ru/sovmestnogo-mezdunarodnogo-rassledovania-utecek-na-severnyh-potokah-ne-budet/a-63446091

Швеция вышла из совместной следственнной группы по установлению причин утечек из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", в которую она входила вместе с Германией и Данией, сообщил в пятницу, 14 октября, Der Spiegel. По словам источников издания, Стокгольм мотивировал свое решение тем, что результаты расследования "слишком секретны", чтобы делиться ими с другими странами. Ранее Швеция отказалась делиться такой информацией с РФ

Через некоторое время аналогичное решение приняли власти Дании, сообщает телеканал ARD. Это означает, что теперь каждая страна будет вести расследование самостоятельно. Правоохранительные органы Германии тем не менее продолжают надеяться на некоторое сотрудничество по данному вопросу со шведскими коллегами.

ФРГ уже получила первые результаты расследования

Между тем федеральная полиция и ВМС Германии завершили первый этап расследования, который проходил в водах близ датского острова Борнхольм, где происходили утечки. Два немецких военных корабля, участвовавших в операции, уже вернулись в порт. На борту кораблей находились водолазы и специалисты по взрывчатым веществам. Однако водолазы в итоге в итоге не использовались, так как не имели снаряжения для погружения на глубину 70 м, сообщает Tagesschau.

Повреждения труб газопровода были сфотографированы подводным беспилотником бундесвера. ARD со ссылкой на источники в правительственных кругах передает, что на одной из фотографий видна дыра длиной в 8 метров. Такая прореха могла образоваться только в результате использования взрывчатки, утверждают источники. Всего в каждом из двух газопроводов найдено по две пробоины. Фотографии были переданы в Федеральную прокуратуру ФРГ, которая несколько дней назад начала расследование диверсии на "СП" и "СП - 2". Следственные действия будут продолжены.

Путин: "Северный поток - 2" запущен не будет

Между тем, Владимир Путин заявил, что решение о запуске уцелевшей ветки "Северного потока - 2" "не принимается и судя по всему вряд ли будет принято". "Но это уже не наше дело, это дело наших партнеров", - сказал президент РФ в ходе пресс-конференции по итогам его визита в Казахстан. Ранее Путин обвинил в диверсии на "Северных потоках" США.

Утечки газа сначала из обоих "Северных потоков" близ острова Борнхольм были обнаружены в последних числах сентября. Ранее сейсмологи в Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы. В течение следующей недели из проложенных по дну Балтийского моря трубопроводов выходил газ. Утечки прекратились в первых числах октября. Правоохранительные органы Дании, Швеции и Германии оперативно начали расследование произошедшего.

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