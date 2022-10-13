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Нефтепровод "Дружба"
Нефтепровод "Дружба"Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance
ПолитикаПольша

Оператор пока исключает диверсию на нефтепроводе "Дружба"

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Характер деформации позволяет на данный момент исключить версию о вмешательстве третьих лиц, сообщила компания PERN. Принимаются меры по скорейшему ремонту трубопровода для возобновления прокачки нефти.

https://www.dw.com/ru/operator-predvaritelno-isklucil-diversiu-na-nefteprovode-druzba/a-63422286

Польский оператор нефтепровода "Дружба", по которому нефть поступает из России в Германию, предварительно исключил диверсию как возможную причину утечки на трубопроводе. "Удалив большую часть загрязнений в районе повреждения нефтепровода, технические службы PERN нашли место утечки. Из первичных выводов и характера деформации трубопровода следует, что на данный момент вмешательство третьих лиц исключается", - говорится в сообщении компании, обнародованном вечером в среду, 12 октября.

В то же время оператор уточнил, что продолжается детальное обследование для выяснения причин аварии и ремонта трубопровода с целью скорейшего возобновления прокачки нефти. Накануне компания PERN сообщила об утечке на одной из двух веток западного участка нефтепровода "Дружба", по которой нефть поступает в Германию. Вторая ветка "Дружбы" работает в штатном режиме.

Польские пожарные накануне вечером откачали крупные объемы разлившейся нефти на кукурузном поле над поврежденной ниткой трубопровода. "Дружба" - один из крупнейших в мире нефтепроводов, по которому топливо доставляется в целый ряд стран Центральной Европы. На нем есть как наземные, так и подземные участки.

Взрывы на "Северный потоках"

Авария на "Дружбе" напомнила о предполагаемой диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в конце сентября. Полиция Швеции, обследовавшая места утечек, пришла к выводу, что газопроводы были повреждены в результате взрывов. Шведские власти отказались делиться результатами расследования с Россией, которая на Западе является одной из подозреваемых в диверсии.

Президент России Владимир Путин в конце сентября заявил, что взрывы на "Северных потоках" устроили "англосаксы". 12 октября он сказал, что случившееся мог организовать тот, кто "технически способен сделать такие взрывы и уже прибегал к таким диверсиям, был пойман за руку, но остался безнаказанным".

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