Путин обвинил США в диверсии на "Северных потоках"

Основными бенефициарами произошедшего, уверен Путин, стали, кроме США, Украина и Польша. Политики и эксперты считают, что Россия также могла быть заинтересован в диверсии.

Диверсия на газопроводах "Северный поток" являются "опаснейшим прецедентом" и "актом международного терроризма". Об этом заявил президент России Владимир Путин на энергетическом форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве в среду, 12 октября.

Случившееся мог организовать тот, кто "технически способен сделать такие взрывы и уже прибегал к таким диверсиям, был пойман за руку, но остался безнаказанным", - цитирует Путина агентство "Интерфакс". При этом основными бенефициарами произошедшего, уверен президент России, стали Украина и Польша (через которые проходят наземные газопроводы из России в Западную Европу) и США, "которые теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам". "Как в приличных компаниях говорят, highly likely, всё понятно,кто за этим стоит", - указал Путин.

Утечка на газопроводах "Северного потока"

26 сентября на двух нитках газопровода "Северный поток-1" были зафиксированы утечки газа в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм. Затем утечка выявили на одной из ниток "Северного потока-2" юго-восточнее острова. Сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы.

Компетентные органы Дани, Швеции и Германии проводят расследование случившегося. Помимо версии о причастности США, ряд экспертов выдвигает предположение о том, что за диверсией на трубопроводах может стоять и сама Россия, которая стремится таким образом спровоцировать панику в Европе перед началом отопительного сезона.

Правительство Польши фактически прямым текстом обвинило Москву в провокации. "К сожалению, наш восточный сосед постоянно проводит агрессивную политику, - сказал замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. - Если он способен на агрессивную военную политику в Украине, то очевидно, что нельзя исключать никаких провокаций, даже на тех участках, которые находятся в Западной Европе".

Немецкий эксперт, бывший высокопоставленный военный бундесвера и НАТО, полковник в отставке Ральф Тиле (Ralph Thiele) заявил в интервью Deutschlandfunk, что подозрения в адрес России основываются на том, что "в пределах досягаемости действительно есть российские спецназовцы", которые готовы к таким акциям. "Но я могу также утверждать, что есть и немецкие спецподразделения, которые готовы к этому. И это также относится к Дании, Швеции, Норвегии, к Америке, конечно, и к британцам. Так что есть много людей, которые могут это сделать", - подчеркнул отставной полковник.

По его мнению, произошедшее в Балтике может быть типичным примером так называемой операции "под чужим флагом". Отставной полковник предупредил, что могут последовать дальнейшие атаки на норвежские, польские, британские трубопроводы и плавучие платформы, и поставки газа в Европу зимой вдруг окажутся под вопросом.

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