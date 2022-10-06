Швеция: "Северные потоки" разрушили преднамеренные взрывы

Правоохранительные органы Швеции завершили осмотр мест взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", укрепившись во мнении, что причиной утечек стала преднамеренная атака. Об этом сообщила Служба государственной безопасности Швеции в четверг, 6 октября.

"Мы можем подтвердить, что на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в экономической зоне Швеции произошли взрывы, причинившие значительный ущерб газопроводам. Осмотр места преступления укрепил подозрения в серьезном саботаже", - говорится в пресс-релизе прокуратуры Швеции.

В ходе осмотра мест взрывов шведские правоохранители произвели выемки для анализа. "Продолжающееся предварительное расследование должно показать, может ли кто-либо быть объявлен подозреваемым, а затем привлечен к уголовной ответственности", - подчеркнули в службе госбезопасности. В данный момент оцепление в районе утечек снято.

Взрывы на "Северных потоках"

В конце сентября на двух нитках "Северного потока", а затем и на "Северном потоке - 2" были обнаружены в общей сложности четыре утечки. До этого сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы.

В течение следующей недели из проложенных по дну Балтийского моря трубопроводов начал выходить газ. Утечки прекратились в начале октября.

Расследованием причин повреждения занимаются в Германии, Дании и Швеции. "Оценка соответствующих ведомств теперь однозначная - это результат предумышленных действий. Речь не идет о случайной аварии", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, добавив, что власти "пока не располагают информацией о том, кто может стоять за всем этим".

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде также написала, что "утечка газа на "Северном потоке" и "Северном потоке - 2" в исключительных экономических зонах Дании и Швеции стала следствием взрывов, вероятно, вызванных диверсией".

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