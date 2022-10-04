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Газ, поднимающийся на поверхность Балтийского моря в районе утечки из "Северного потока - 2" вблизи датского острова Борнхольм
В районе утечки из "Северного потока - 2" вблизи датского острова БорнхольмФото: Danish Defence Command via REUTERS
ПолитикаШвеция

Швеция оцепила акваторию в районе утечек из "СП" и "СП-2"

Александра Иванова
4 мин. назад

В акватории района утечек из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в шведской экономической зоне запретили судоходство. Следователи считают возможной причиной повреждения труб акт саботажа.

https://www.dw.com/ru/svecia-ocepila-akvatoriu-v-rajone-utecek-iz-severnyh-potokov/a-63324246

Власти Швеции распорядились оцепить акваторию Балтийского моря в районе утечек из труб "Северного потока" и "Северного потока  - 2" на территории экономической зоны королевства. Как сообщил прокурор Матс Юнгквист, в понедельник, 3 октября, это необходимо для проведения дальнейшего расследования инцидента. Следователи полагают, что причиной повреждений газопроводов мог быть саботаж.

Указывается,  что радиус оцепления составляет около пяти морских миль (в пересчете: 9 километров). В этой зоне сейчас запрещены судоходство, выброс якоря, ныряние и рыбная ловля. 

Ранее в тот же день шведская береговая охрана сообщила, что из поврежденной трубы "Северного потока" перестал выходить газ. Между тем газ продолжает подниматься на поверхность в районе, где пролегает труба "Северного потока - 2",  повреждение которой оценивается как менее масштабное, добавили представители береговой охраны по итогам наблюдения за местом аварии с воздуха.

Сообщения Дании о прекращении утечек в газопроводах

Накануне, 2 октября, энергетическое агентство Дании отчиталось, что утечка газа из трубы "Северного потока" прекратилась. За день до этого власти Дании сообщали также, что на трубопроводе "Северный поток - 2" было достигнуто стабильное давление и утечка газа из него также завершилась.

Между тем шведская газета Dagens Nyheter пишет, что исследованием утечки газа из труб "Северного потока" занимается и команда ученых из Университета Гётеборга. По словам морского биолога Томаса Дальгрена, которого цитирует издание, случившееся может стать "одной из худших катастроф, которые происходили в шведской морской акватории".

Утечки в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2"

Об утечках на двух нитках "Северного потока" и одной нитке "Северного потока - 2" стало известно 26 сентября. Спустя три дня береговая охрана Швеции выявила еще одно место утечки газа.

Сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали подводные взрывы в районе, где произошли утечки. Первый был отмечен в ночь на 26 сентября, второй - вечером того же дня. Расследованием причин повреждения занимаются в Германии, Дании и Швеции. 

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Сайт Dagens Nyheter

Сообщение шведской газеты Dagens Nyheter о том, что исследованием утечек из "Северных потоков" занимается группа ученых их Университета Гётеборга
www.dn.se
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