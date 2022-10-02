Утечки газа на обоих "Северных потоках" прекратились

Утечки газа прекратились как из поврежденного "Северного потока", так и из "Северного потока - 2", сообщили власти Дании.

Утечка газа из поврежденного газопровода "Северный поток" прекратилась, сообщило энергетическое агентство Дании в воскресенье, 2 октября.

"Компания Nord Stream AG проинформировала датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время, по-видимому, достигнуто стабильное давление на двух трубопроводах Nord Stream 1. Это свидетельствует о том, что выброс газа из двух последних утечек в настоящее время также завершен", - сообщило датское ведомство.

Таким образом, газ перестал попадать в Балтийское море из всех четырех утечек газопроводов. Накануне власти Дании отчитались, что на трубопроводе "Северный поток - 2" было достигнуто стабильное давление и утечка газа из него также завершилась.

Преднамеренная атака на газопроводы

Об утечках на двух нитках "Северного потока" и одной нитке "Северного потока - 2" стало известно 26 сентября. Спустя три дня береговая охрана Швеции выявила еще одно место утечки газа. Сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали подводные взрывы в районе, где произошли утечки. Первый был отмечен в ночь на 26 сентября, второй - вечером того же дня.

Расследованием причин повреждения занимаются в Германии, Дании и Швеции. "Основываясь на шведской и датской информации, мы пришли к выводу, что это, вероятно, был преднамеренный акт. Так что, скорее всего, речь идет о преднамеренной атаке", - заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. "Четкое мнение властей заключается в том, что это не был несчастный случай", - согласилась с ней глава правительства Дании Метте Фредериксен.

"Все имеющиеся сведения указывают на то, что это результат предумышленных действий. Мы будем оказывать всяческую поддержку расследованию, которое позволит досконально выяснить обстоятельства и причины этих инцидентов", - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

"Наше воображение больше не допускает сценария, при котором это не было бы целенаправленной атакой", - цитирует издание Tagesspiegel слова человека, знакомого с официальной позицией Берлина. По информации Der Spiegel, ЦРУ США еще летом предупреждало своих немецких коллег о возможных атаках на газопроводы.

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