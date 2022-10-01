Утечка газа из "Северного потока - 2" прекратилась

Утечка газа из поврежденного газопровода "Северный поток - 2" прекратилась, сообщают датские власти в субботу, 1 октября.

"Компания Nord Stream 2 AG проинформировала датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на трубопроводе NS2 A достигнуто стабильное давление. Таким образом, это свидетельствует о том, что продувка газа по этому трубопроводу завершена", - говорится в сообщении энергетического агентства Дании.

О состоянии газопровода "Северный поток" ничего не сообщалось. Накануне ведомство заявило, что весь газ, согласно прогнозам, выйдет из него ко 2 октября. Из четырех утечек на газопроводах две произошли в шведской и две в датской экономической зоне.

Преднамеренная атака на газопроводы

Об утечках на двух нитках "Северного потока" и одной нитке "Северного потока - 2" стало известно 26 сентября. Спустя три дня береговая охрана Швеции выявила еще одно место утечки газа. Сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали подводные взрывы в районе, где произошли утечки. Первый был отмечен в ночь на 26 сентября, второй - вечером того же дня.

Расследованием причин повреждения занимаются в Германии, Дании и Швеции. "Основываясь на шведской и датской информации, мы пришли к выводу, что это, вероятно, был преднамеренный акт. Так что, скорее всего, речь идет о преднамеренной атаке", - заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. "Четкое мнение властей заключается в том, что это не был несчастный случай", - согласилась с ней глава правительства Дании Метте Фредериксен.

"Наше воображение больше не допускает сценария, при котором это не было бы целенаправленной атакой", - цитирует издание Tagesspiegel слова человека, знакомого с официальной позицией Берлина. По информации Der Spiegel, ЦРУ США еще летом предупреждало своих немецких коллег о возможных атаках на газопроводы.

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