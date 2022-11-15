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В Польше на границе с Украиной произошел взрыв, есть жертвы

Ольга Лебедева
8 мин. назад

В связи с инцидентом близ украинской границы премьер-министр Польши созвал Совет по национальной безопасности и обороне. По данным Пентагона, пока нет информации, подтверждающей сообщения СМИ о взрывах российских ракет.

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В польском селе Пшеводов в 5 км от границы с Украиной произошел взрыв, погибли два человека. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщают польские СМИ. В связи с кризисной ситуацией премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал Совет по национальной безопасности и обороне, сообщает Польское радио и ряд других польских СМИ.

Высокопоставленный представитель разведслужбы США сообщил агентству AP, что на территорию члена НАТО Польши прилетели две российские ракеты, убив двух человек. О прилете российских ракет пишут также польские СМИ. В свою очередь представитель министерства обороны США заявил, что в настоящее время нет информации, достоверно подтверждающей сообщения польских СМИ о взрывах российских ракет. Пентагон изучает поступающие сообщения.

Экстренное совещание польского правительства

Между тем, представитель польского правительства Петр Мюллер сообщил, что пока не может подтвердить информацию СМИ, но руководство страны провело экстренное совещание в связи с "кризисной ситуацией". Он предостерег от распространения
непроверенной информации, заявив, что дополнительная информация будет предоставлена общественности позже, сообщает агентство PAP.

На место происшествия выехал глава Люблинского воеводства Лех Справка. Причины инцидента на данный момент неясны, заявил представитель Государственной пожарной службы в Хребешуве Марцин Лебедович. По информации частной польской радиостанции ZET, российские ракеты ударили в сушилки для зерна.

В тот же день Россия нанесла массированные ракетные удары по многим регионам Украины.

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