Не только новые танки. Какое оружие Польша купит у Южной Кореи

В рамках крупнейшей в своей истории экспортной военной сделки Южная Корея согласилась продать Польше около 1000 танков K2, а также 648 самоходных гаубиц и 48 истребителей FA-50, при этом правительства Сеула и Варшавы выразили надежду на дальнейшее сотрудничество в сфере безопасности.

Соглашение было подписано 27 июля и сумма сделки составляет около 20 трлн вон (15 млрд евро. - Ред.), хотя точная цифра еще не согласована, поскольку продолжаются переговоры о лицензионном производстве танков и гаубиц в Польше.

Тем не менее первую партию из 180 танков K2 планируется поставить польским вооруженным силам в этом году, и аналитики отмечают, что они более чем компенсирует 240 боевых машин советского образца, которые Польша уже предоставила Украине для борьбы с российским вторжением.

После заключения рекордной сделки: министры обороны Польши и Южной Кореи

"Мы хотим мира, поэтому должны готовиться к войне. Польские вооруженные силы должны быть настолько сильны, чтобы агрессор не мог решиться на нападение", - заявил на церемонии подписания контракта вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак. Политик указал, что корейские вооружения были наиболее подходящими для Польши "с учетом технологий, цены и времени, необходимого на их освоение". Эта сделка - "лишь первый этап сотрудничества двух стран", - добавил Блащак.

Что стимулирует южнокорейский оборонный экспорт?

В прошлом году Южная Корея продала оружие на 7 млрд долларов, что стало рекордным показателем для страны. В нынешнем году, как ожидается, этот показатель достигнет 10 млрд долларов.

Правительство и производители оборонной продукции заинтересованы в увеличении продаж за рубеж, чтобы получить средства, которые можно направить на разработку более усовершенствованного оружия и укрепить свои позиции в качестве одного из ведущих мировых производителей вооружений.

KAI T-50 стоит значительно дешевле, чем американские аналоги

В свою очередь, иностранные государства считают южнокорейское военное оборудование надежным и технологически продвинутым, но при этом не таким дорогим, как системы, разработанные другими странами, в частности, США. К примеру, истребитель KAI T-50, скорее всего, будет стоить около 30 млн долларов, что значительно дешевле, чем американский F-35 (не менее 77 млн долларов в базовой комппектации. - Ред.).

Все детали соглашения с Польшей не раскрываются, но ожидается, что закупка такой партии даст Варшаве возможность маневрировать в отношении окончательной цены.

Сделка также включает выгодные лицензии на производство танков и гаубиц в Польше, а Korea Aerospace Industries надеется создать в Польше предприятие по техническому обслуживанию и ремонту. Она также намерена открыть школу подготовки пилотов FA-50, что позволит продемонстрировать самолет большему числу потенциальных покупателей в Европе.

Рекордная сделка по продаже оружия

Находясь в непосредственной близости от Северной Кореи - воинственного соседа с ядерным оружием, южнокорейские разработчики заслужили хорошую репутацию из-за качества производимых ими вооружений.

Танк K2 Black Panther весит 54 тонны, имеет 120-миллиметровую автозарядную основную пушку, композитную броню и встроенные системы противоракетной обороны. Максимальная скорость по бездорожью составляет 50 километров в час, дальность хода - 450 километров. Возможность приобретения танков, которые являются основой южнокорейских вооруженных сил, рассматривают сегодня Норвегия и Египет.

K9 Thunder - это самоходная гаубица с дальностью стрельбы до 40 км и скорострельностью до восьми выстрелов в минуту. Она весит 47 тонн и уже продана Эстонии, Норвегии, Польше, Турции, Финляндии, Австралии и Индии.

K9 Thunder - самая продаваемая южнокорейская артиллерийская система

Наконец, Польша приобретает сверхзвуовой реактивный боевой самолет KAI T-50 Golden Eagle, разработанный совместно компаниями Korea Aerospace Industries и Lockheed Martin из США. Хотя это не самый современный истребитель, он может выполнять боевые, разведывательные и учебные задачи, а его максимальная скорость составляет 1 837 километров в час.

Исключительное качество и конкурентоспособная цена

Первые самолеты FA-50 должны поступить в Польшу в начале 2023 года. По словам Блащака, они заменят в польских ВВС парк истребителей МиГ российского производства, для которых сейчас невозможно достать запасные части.

"Качество и конкурентоспособность оборонных компаний Южной Кореи являются исключительными, и польское правительство явно это признает", - говорит Пак Чжун Вон, профессор права южнокорейского университета Данкук.

"Наша страна на протяжении многих лет сталкивалась с таким количеством военных проблем, что вооружение, которое использует наша армия, должно быть очень хорошим. Польша рассматривает его, по сути, как прошедшее полевые испытания", - отметил он.

По словам Пак Чжун Вона, хотя правительство в Сеуле, безусловно, сочувствует тяжелому положению Украины, оно не может напрямую предоставить Киеву летальные вооружения. Самое лучшее, в этом случае, пополнить и обновить запасы соседа, который уже пришел на помощь Украине.

Новый лидер в оборонном экспорте?

На сегодняшний день южнокорейские боевые летательные аппараты - как самолеты, так и вертолеты - эксплуатируются Филиппинами, Ираком, Индонезией, Таиландом, Турцией, Сенегалом и Перу. Интерес к некоторым из них проявляют Аргентина, Малайзия, Колумбия и Индия.

Военные корабли и подводные лодки, спущенные на воду на южнокорейских верфях, служат в ВМС Таиланда, Филиппин и Новой Зеландии, а танкеры были произведены для вооруженных сил Великобритании и Норвегии.

K9 Thunder является самой продаваемой южнокорейской наземной артиллерийской системой. Ее купили в Индии, Австралии, Египте и Норвегии. По сообщениям, ряд других стран заинтересованы в приобретении этого оружия, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Румынию и Великобританию.

Танк K2 также был продан Оману и служит основой для турецкого танка Altay, а Австралия проводит испытания варианта боевой машины пехоты K21, причем Канберра намерена приобрести не менее 450 единиц для замены своих устаревших бронетранспортеров. Это не самая передовая машина в мире, но она конкурентоспособна по цене и имеет хорошее качество.

Для тех стран, которым постоянно приходится искать компромисс между стоимостью и эффективностью, южнокорейские вооружения считаются хорошим выбором.

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