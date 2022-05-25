 Что общего у России и Северной Кореи? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 25.05.2022

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Мир

Что общего у России и Северной Кореи?

Северная Корея 25 мая совершила запуски, как минимум, двух баллистических ракет. Похоже, не только международная изоляция и жесткие санкции роднят режимы Ким Чен Ына и Владимира Путина.

Карикатура - северокорейский правитель Ким Чен Ын радуется ракетам над его головой: Я тоже люблю пускать ракеты!.

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    Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

    Чья кнопка больше

    "Ядерная кнопка всегда находится на моем рабочем столе", - заявил во время своего новогоднего обращения глава КНДР Ким Чен Ын. В ответ президент США Дональд Трамп в своем любимом микроблоге в Тwitter написал: "Пусть кто-нибудь из обнищавшего и изголодавшегося режима проинформирует его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя кнопка работает".

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    Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

    Борьба причесок

    Достаточно нарисовать лишь две ракеты, одну украсить блондинистым, зачесанным вперед чубом, вторую - торчащим вверх черным ежиком с подбритыми височками, и всем тут же становится ясно, о ком идет речь.

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    Прически Дональда Трампа и Ким Чен Ына - источник вдохновения для карикатуристов. Лидеры США и Северной Кореи пытаются выяснить, чей начес круче. "Моя прическа - огонь!", - уверяет Трамп. "Зато моя - настоящая бомба", - не уступает Ким.

  • Карикатура на Дональда Трампа Ким Чен Ына

    Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

    Когда встречаются два безумца...

    "Ты что, совсем с ума сошел", - спрашивают друг друга Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

  • Карикатура на Дональда Трампа Ким Чен Ына

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    "Просто кто-то слишком много наговорил"

    Лидер КНДР готов подождать с пуском баллистической ракеты в сторону острова Гуам, где расположена американская авиабаза. Накал страстей вокруг ракетно-ядерной программы Северной Кореи снизился?

  • Карикатура Мариана Каменски на Дональда Трампа и Ким Чен Ына

    Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

    Ничего, кроме пустого звука

    Своими пустыми взаимными угрозами о применении ядерного оружия Дональд Трамп и Ким Чен Ын только портят воздух и превращают пространство вокруг себя в пустынный лунный ландшафт.

    Автор: Кристоф Хассельбах, Марина Барановская


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Вице-премьер Латвии: Путин хочет запугать нас, но не нажмет красную кнопку из-за плохого настроения

Контекст

КНДР запустила несколько баллистических ракет

По данным Минобороны Японии, Северная Корея произвела со своего побережья запуск как минимум двух баллистических ракет.  

США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия

По данным американских ВВС, пуск гиперзвуковой ракеты AGM-183A был осуществлен 14 мая на юге Калифорнии. Скорость ракеты в пять раз превысила скорость звука.  

Ракетный фейерверк Северной Кореи: чего добивается Ким Чен Ын

С начала года КНДР провела серию запусков ракет, а ее власти заявили о пересмотре ранее взятых обязательств в сфере безопасности. В чем цель Ким Чен Ына, и обострится ли ситуация в регионе?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Трамп завидовал Путину и считал его крутым парнем. Интервью экс-советника президента США  

Эксцентричный Трамп признавался в любви к Ким Чен Ыну: боятся ли в Южной Корее сближения США с КНДР?  

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