Что общего у России и Северной Кореи?

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Северная Корея 25 мая совершила запуски, как минимум, двух баллистических ракет. Похоже, не только международная изоляция и жесткие санкции роднят режимы Ким Чен Ына и Владимира Путина.
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По данным Минобороны Японии, Северная Корея произвела со своего побережья запуск как минимум двух баллистических ракет.
По данным американских ВВС, пуск гиперзвуковой ракеты AGM-183A был осуществлен 14 мая на юге Калифорнии. Скорость ракеты в пять раз превысила скорость звука.