США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия

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По данным американских ВВС, пуск гиперзвуковой ракеты AGM-183A был осуществлен 14 мая на юге Калифорнии. Скорость ракеты в пять раз превысила скорость звука.
Военно-воздушные силы США в понедельник, 16 мая, сообщили об успешном проведении испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress 14 мая выпустил ракету у южного побережья штата Калифорния, говорится в сообщении ВВС США.
"После отделения от самолета блок ARRW воспламенился и горел в течение ожидаемого времени, достигнув гиперзвуковой скорости, в пять раз превышающей скорость звука", - отмечается в документе.
США - не единственная страна, занимающаяся разработкой гиперзвукового оружия, скорость и маневренность которого затрудняют его отслеживание и перехват, пишет агентство Reuters.
Американские военные чиновники заявляли об использовании Россией гиперзвуковых ракет в ходе боевых действий на территории Украины, а также проведении испытаний гиперзвукового оружия Китаем. Министерство иностранных дел КНР в октябре опровергло сообщения о подобных испытаниях.
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