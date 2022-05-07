 Пентагон не подтверждает ударов ракетами типа ″Кинжал″ по Одессе | Новости из Германии об Украине | DW | 10.05.2022

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Украина

Пентагон не подтверждает ударов ракетами типа "Кинжал" по Одессе

У американских военных нет сведений, что при ударах по Одессе были применены гиперзвуковые ракеты, как сообщала украинская сторона. По данным Пентагона, с начала войны армия РФ использовала "Кинжалы" в 10-12 случаях.

После ракетного удара по Одессе

После ночного ракетного удара по Одессе

Министерство обороны США не располагает доказательствами использования гиперзвуковых ракет типа "Кинжал" при недавних ударах российской армии по Одессе. Высокопоставленный сотрудник Пентагона заявил журналистам во вторник, 10 мая, что не может подтвердить использование такого вооружения в Одессе, уточнив, однако, что в последние дни усилились авиаудары по городу.

По его словам, с начала войны российские войска использовали гиперзвуковое оружие в десяти-двенадцати случаях. Представитель американского Минобороны заявил также, что нет никаких доказательств нападения на Одессу со стороны наземных сил или с Черного моря. "Одесса по-прежнему находится под контролем Украины", - заявил он.

Российские войска 9 мая выпустили по Одессе семь ракет

По данным украинских военных, в ночь на вторник российские ВКС выпустили по Одессе гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал". Одесская городская администрация сообщила, что в результате ночного ракетного удара один человек погиб, еще пять получили ранения и были госпитализированы. Был разрушен торгово-развлекательный центр. Всего по Одессе были выпущены семь ракет.

Накануне российские войска обстреляли Одессу во время визита в город председателя Европейского совета Шарля Мишеля и его встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

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