Мэр Одессы: Не могу поставить знак равенства между русским и советским солдатом

Несмотря на близость линии фронта, из всех крупных городов Украины Одесса оставался одним из наиболее спокойных. Правда, с конца апреля город также подвергается российским ракетным ударам. В результате обстрелов жилых домов погибли мирные жители, серьезные повреждения были нанесены аэропорту города и другим объектам инфраструктуры. DW поговорила с мэром города Геннадием Трухановым о том, как живет Одесса в условиях войны и как меняется отношение одесситов к россиянам и русской культуре.

DW: В последние дни Одесса подверглась обстрелам со стороны российских войск. Расскажите об их последствиях. Какие разрушения нанесены гражданской инфраструктуре?

Геннадий Труханов: Удары были нанесены по критической инфраструктуре нашего города, а также по объектам инфраструктуры Одесского региона. Одна вражеская ракета попала в жилой дом. Погиб подросток, пострадала вся его семья. Его бабушка и дедушка, а также молодая женщина сегодня находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Вот что принесла атака оккупантов по нашему городу высокоточным, как они говорят, оружием.

- Атаки на гражданские объекты заметно участились. От вас до зоны интенсивных боевых действий меньше 150 километров. Однако Одесса из городов-миллионников остается наиболее мирным и спокойным городом. Как это удается? За счет чего пополняется бюджет города, если все крупные предприятия не работают?

Геннадий Труханов (фото из архива)

- Относительно спокойной ситуация в Одессе сохраняется только благодаря Вооруженным силам Украины, которые героически сдерживают натиск оккупантов на рубеже Николаева, Вознесенска. Фактически одесский фронт проходит сегодня там. Благодаря удару по крейсеру "Москва" спокойней стала ситуации на море, гораздо ниже вероятность высадки десанта с моря. Что касается возможного нападения со стороны Приднестровья, то, по оценкам ВСУ, сил и средств там недостаточно для самостоятельной наступательной операции.

В начале войны вся Дерибасовская была в противотанковых ежах, баррикадах и блокпостах. Теперь мы существенно снизили их количество. Одесса по-прежнему боеготовая, но, учитывая печальный опыт боевых действий в других украинских городах - Харьков, Чернигов, Киев - мы понимаем, что линия обороны Одессы должна проходить за территорией города. Поскольку нет явной угрозы высадки десанта, держать сегодня город перекрытым блокпостами мы считаем нецелесообразным.

Освободив город от блокпостов, мы дали возможность малому и среднему бизнесу возобновить работу. У нас открылись некоторые кафе, рестораны, фитнес-клубы, парикмахерские, даже гостиницы, что обеспечивает рабочие места и, соответственно, поступления в бюджет. Но в целом этого, конечно, очень мало. По нашим подсчетам, если дальше так будет продолжаться и не будет никаких улучшений, минус бюджета к концу года может составить 1,7 миллиарда гривен.

- Это примерно пятая часть городского бюджета.

- Да.

23 апреля российская ракета попала в Одессе в жилой дом

- Вы сказали, что Николаев держит оборону Одессы за вас. Как вы помогаете своим соседям?

- Когда началась война и возникла сложная ситуация в Киеве, Чернигове, Харькове, я периодически звонил туда и спрашивал, чем может помочь Одесса. Помогали медикаментами, на Пасху мы испекли 20 тысяч пасок и отправили поездом в Харьков для того, чтобы харьковчане почувствовали этот светлый православный праздник. В Николаеве сегодня нарушено водоснабжение, люди практически без воды. Волонтеры собирают питьевую воду, которую мы каждый день отправляем туда. Наша муниципальная техника работает там, наши водители. Когда были первые артобстрелы Николаева, мы помогли им пленкой, чтобы заклеивать окна. Тогда было очень холодно, стекла в оконных рамах выбивало, люди мерзли.

- 2 мая была восьмая годовщина трагических столкновений в Одессе между сторонниками Революции достоинства и местным Антимайданом. Военные власти запретили в этом году отмечать эту дату. Как вы отнеслись к этому запрету?

- Эта трагедия остается незаживающей раной на теле нашего города. Мы боимся не того, что кто-то придет и возложит цветы на место трагедии. Мы опасаемся провокаций тех, кто может воспользоваться этой трагедией, этой датой для реализации своих подлых замыслов. А информация о таких планах у спецслужб, у полиции есть. Тем более что Владимир Путин в своей очередной пропагандистской речи пригрозил покарать тех, кто допустил события 2 мая. Но для этого не нужно идти на Украину войной. Все, кто в той или иной мере виновен в трагедии, находятся сегодня в Москве, они сбежали, бросив людей, которые погибли.

- Вы много лет ходили в первых рядах 9 мая, в Одессе традиционно широко отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Что будет в этом году?

- Я с большим уважением относился, отношусь и буду относиться к истории Второй мировой войны и вкладу Одессы - города-героя - в победу над нацизмом и фашизмом. В этом году ситуация достаточно сложная. С одной стороны, хотелось бы все-таки, чтобы мы снова возложили цветы и отдали дань памяти тем, кто достоин этого. С другой стороны, мы не уверены в том, что именно в этот день те, кто сегодня оккупировал нашу территорию, напал на нашу страну, не захотят как-то по-своему отметить этот день.

Пасха не помешала им 23 апреля цинично нанести ракетный удар по жилому дому, 2 мая нанести еще один ракетный удар. Мы ответственны за безопасность жителей нашего города. Сегодня мы в раздумьях о том, как отметить этот день и в то же время обеспечить безопасность одесситов от возможных провокаций и артиллерийских, ракетных, авиаударов.

- Для некоторых война слилась в один бесконечный день, для кого-то она состоит из дат. Для вас ракетные удары 23 апреля и 2 мая изменили представление об этой войне?

- Я не мог себе представить, что буду говорить такие вещи: что Российская Федерация - сегодня страна-агрессор, что сегодня ее граждане убивают людей, что сегодня они полностью утратили человеческий облик, что сегодня, в преддверии 9 мая, я не могу поставить знак равенства между русским и советским солдатом. Потому что советский солдат освобождал Европу, боролся с фашизмом и нацизмом. А сегодня русский солдат, офицер без причины стреляет по моему городу, убивает моих земляков. Точно так же, как поступала в 1941 году гитлеровская Германия.

- Сейчас по стране катится волна переименований многих топонимов, связанных с русской культурой. В Киеве готовятся переименовать станцию метро "Площадь Льва Толстого", улицу Пушкинскую. В Одессе этих топонимов очень много, город былсильно связан с русской культурой много лет. Останется ли в Одессе место для русской культуры после этой войны?

- Россией и ее лидером допущена колоссальная ошибка в отношении и своей культуры, и своего народа, и своего места на бывшем постсоветском пространстве. Рядом с мэрией вы видели трофейную пушку с фрегата "Тигр", который когда-то стрелял по Одессе (на стороне англичан во время Крымской войны в 1854 году. - Ред.). Там была табличка: "Слава русскому оружию и защитникам Одессы". Одесситы славили оружие, которое защитило наш дом. Но теперь мы меняем эти таблички, ведь сегодня абсурдно писать "Слава русскому оружию", когда русские стреляют по нам ракетами.

В период войны некоторые решения могут приниматься достаточно эмоционально. Хотелось бы, чтобы этого не было. Возле мэрии, например, стоит и памятник Пушкину. Этот памятник был сооружен на деньги, собранные одесситами. Пушкин бывал в Одессе, это наша история. И если будут приняты такие решения (о снесении памятников и переименовании улиц. - Ред.), то фактически мы начнем какую-то абсолютно новую историю.

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