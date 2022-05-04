"Агентство": На крейсере "Москва" было около 300 срочников

По информации издания "Агентство", экипаж погибшего крейсера "Москва" мог на две трети состоять из солдат срочной службы. Об этом "Агентство" сообщило в Telegram в среду, 3 мая, сославшись на два источника. Один из собеседников находится в постоянном контакте с родителями пропавших моряков с "Москвы", второй общался с офицерами Черноморского флота РФ. Первый из них сообщил журналистам, что на крейсере служили около 300 срочников. Официального подтверждения данной информации нет.

"Все сводится примерно к цифре в 300 срочников. Это обычная практика на всех кораблях, "Неустрашимый", к примеру, с такой же комплектацией. Нужны матросы "принеси-подай", все срочники ВМФ распределены по кораблям", - указал один из источников. Второй собеседник слышал аналогичные оценки от офицеров ЧФ.

Кроме того, два офицера, служившие на крейсере "Москва" с 2010 по 2017 годы и с 2010-го по 2020-й, сообщили, что в годы их службы около половины экипажа составляли призывники. По словам одного из собеседников, бывшего заместителя главного редактора газеты Черноморского флота "Флаг Родины", капитана 1-го ранга в запасе Сергея Горбачева, на крейсере "всегда были и есть срочники". "Экипаж - живая машина, заменить его часть, отправить срочников домой к маме, а контрактников - выполнять боевые задачи, быстро невозможно", - утверждает он. Другой собеседник отметил, что "исключительно контрактниками укомплектованы только новые корабли, к которым "Москва" не относится".

Гибель крейсера "Москва" и судьба его экипажа

13 апреля Киев сообщил об ударе ракетами "Нептун" по флагманскому крейсеру Черноморского флота "Москва", днем позже Минобороны РФ заявило, что корабль "затонул при буксировке" из-за "повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса". Позже российское оборонное ведомство заявило, что всего на корабле было 424 человека, но не уточнило, сколько из них были срочниками. До сих пор Минобороны РФ признало гибель одного человекас крейсера "Москва", еще 27 объявлены пропавшими без вести.

"Москва" был флагманом российского Черноморского флота. На его вооружении стояли 16 противокорабельных ракет комплекса П-1000 "Вулкан" с радиусом действия не менее 700 км, дальнобойные комплексы ПВО С-300 "Форт". В ходе российского вторжения в Украину крейсер участвовал в атаке на остров Змеиный в Одесской области. Именно на предложение "Москвы" сдаться "русскому военному кораблю" прозвучала фраза "Русский военный корабль, иди *****!", ставшая одним из символов войны.

В начале войны в Украине президент РФ Владимир Путин и другие официальные лица утверждали, что в боевых действиях не задействованы срочники. После появления в СМИ и соцсетях многочисленных доказательств участия призывников в Москве признали отдельные подобные факты, заявив, что это произошло по ошибке.

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