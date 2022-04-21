Президент Путин примет в Москве генсека ООН Гутерриша

На 58-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 22 апреля (время московское).

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Канада предоставила Вооруженным силам Украины тяжелую артиллерию по просьбе официального Киева. Речь идет, в частности, о нескольких гаубицах M777 и боеприпасов для них, сообщает канадское министерство национальной обороны. Кроме того, Оттава находится в процессе завершения контрактов на ряд бронированных машин, которые будут отправлены в Украину в ближайшее время, а такжа договора на обслуживание и ремонт уже поставленных беспилотных летательных аппаратов с камерами.

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Финская электросетевая компания Fingrid с воскресенья ограничит пропускную способность в трансграничных соединениях с Россией, в результате чего импортная мощность снизится с 1300 МВт до 900 МВт, говорится в сообщении компании. Экспортная мощность из Финляндии в Россию останется на уровне 320 МВт.

"Решение основано на оценке рисков для энергосистемы в меняющейся международной обстановке", - сообщила Fingrid.

В Москве арестовали Кара-Мурзу и пополнили список "иноагентов"

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Минюст внес в реестр СМИ-"иноагентов" публициста Александра Невзорова и экс-главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова. В списке также оказались социолог Виктор Вахштайн, ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин, журналисты Сергей Пархоменко и Владимир Воронов, журналисты "Радио Свобода" Артур Асафьев и Екатерина Лушникова. Помимо этого, оппозиционеры Владимир Кара-Мурза и Леонид Волков попали в реестр "физических лиц, выполняющих функции иностранного агента".

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Басманный суд арестовал политика Владимира Кара‑Мурзу до 12 июня. Против него возбудили дело о "фейках" про российскую армию. Ему вменяют пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК. Наказание по ней - до 10 лет лишения свободы.Адвокат Вадим Прохоров сообщил, что поводом для возбуждения уголовного дела стало выступление Кара-Мурзы в Палате представителей от штата Аризона 15 марта 2022 года, во время которого он назвал действия России в Украине военными преступлениями.

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) высоко оценила заслуги солдат бундесвера, несущих службу в многонациональном контингенте НАТО в литовской Рукле. "Здесь гарантируется не только безопасность Балтии, здесь гарантируется европейская безопасность", - заявила она в ходе посещения почти одной тысячи немецких солдат в Рукле в пятницу.

По словам Бербок, контингент НАТО в Рукле со всей ясностью демонстрирует, что "европейцы общими усилиями обеспечивают безопасность нашей Европы". На фоне войны России в Украине глава МИД ФРГ указала на важность мощного военно-технического оснащения контингента в Литве.

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Последствия "агрессивной войны России против Украины" для германской экономики на начальном этапе, по всей видимости, ограничены но своему масштабу. Но в дальнейшем возможно снижение ВВП страны почти на два процента. Такая оценка содержитсяв отчете Немецкого федерального банка, опубликованного в пятницу.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна передает Украине ПТРК Milan и самоходные артиллерийские установки CAESAR. "Мы передаем серьезное вооружение - Milan, CAESAR, разные виды оружия. Думаю, нужно продолжать это делать. При этом мы не должны допускать, чтобы мы оказались втянуты в конфликт", - сказал он в интервью Ouest France. Макрон не стал разъяснять, когда и сколько единиц такого вооружение Франция передала украинской стороне.

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Представители стран "большой семерки" и других государств в пятницу покинули заседание Комитета Всемирного банка по развитию во время выступления российского министра финансов Антона Силуанова - в знак протеста против вторжения РФ в Украину.

Встречу покинули представители Германии, Великобритании, Японии, Франции, Италии и других стран. Ранее, в среду на этой неделе, министры финансов и главы Центробанков целого ряда западных стран ушли с заседания G20 во время выступления Силуанова.

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На фоне войны в Украине Международный олимпийский комитет (МОК) еще больше дистанцировался от России и ее союзницы Беларуси. Впервые с начала российского вооруженного вторжения в Украину почти два месяца тому назад МОК в пятницу, объявил Россию и Беларусь агрессорами в конфликте. До сих пор комитет лишь выражал сожаление по поводу нарушения российским правительством олимпийского мира и осуждал этот факт.

Минобороны РФ вновь требует от защитников "Азовстали" сложить оружие

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"Россия готова в любой момент ввести "режим тишины" на территории мариупольского завода "Азовсталь" и объявить гуманитарную паузу для эвакуации гражданских лиц (если такие реально находятся в подземных сооружениях комбината), а также изъявивших желание сложить оружие военнослужащих ВСУ", - заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, фактическим началом гуманитарной паузы является поднятие украинскими вооруженными формированиями белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях "Азовстали".

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На фоне продолжающейся войны России против Украины Япония впервые за почти 20 лет обозначила находящиеся под управлением РФ Южные Курилы как "незаконно оккупированную" территорию. Такая формулировка содержится в обновленной версии"Синей книги дипломатии"министерства иностранных дел Японии, сообщили в пятницу японские СМИ со ссылкой на документ, представленный ранее в этот же день на заседании кабинета министров в Токио.

МИД Японии также осудил российское вооруженное вторжение в Украину, назвав его "насилием, подрывающем основы международного порядка не только в Европе, но и в Азии". В документе отмечается, что на фоне войны в Украине Токио не в состоянии оценить перспективы переговоров с Москвой по островам и мирному договору.

Президент Путин примет в Москве генсека ООН Гутерриша

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Путин встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем, который 26 апреля приедет в Москву для переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Главной темой переговоров в Москве станет война в Украине, заявили в пресс-службе ООН.

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Максим Галкин опубликовал еще одно видео, в котором рассказал о причинах отъезда из России. "Давайте восстановим хронологию, пора это сделать. 24 февраля я выставил антивоенный пост, я был в Москве, не в Израиле. В течение двух последующих дней российская власть запретила мое лицо в рекламных паузах. Я потерял рекламные деньги, я потерял концертные деньги, потому что в разных городах России местная власть, ФСБ стали запрещать мои концерты. Делали это негласно, не давая бумаг и объяснений", - рассказал Галкин. "Я пытался что-то сделать, но невозможно. Если я не выступаю сейчас в России, это не потому что я не хочу, а потому что эти концерты стали запрещенными. Вы в голове разграничьте власть и родину, я всегда это различал. Есть власть, и есть родина", - сказал артист.