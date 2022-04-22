 Япония впервые за 20 лет объявила Южные Курилы оккупированной территорией | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.04.2022

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Мир

Япония впервые за 20 лет объявила Южные Курилы оккупированной территорией

Формулировка "незаконно оккупированная территория" появилась в "Синей книге дипломатии" Японии впервые с 2003 года. Только в прошлом году Южные Курилы обозначались как "принадлежащие Японии".

Остров Кунашир

Остров Кунашир

На фоне продолжающейся войны России против Украины Япония впервые за почти 20 лет обозначила находящиеся под управлением РФ  Южные Курилы как "незаконно оккупированную" территорию. Такая формулировка содержится в обновленной версии "Синей книги дипломатии" министерства иностранных дел Японии, сообщили в пятницу, 22 апреля, японские СМИ со ссылкой на документ, представленный ранее в этот же день на заседании кабинета министров в Токио.

Эта формулировка не использовалась с 2003 года. В прежней версии "Синей книги" Южные Курилы обозначались как "принадлежащие Японии". В обновленную версию "Синей книги" также включены слова о том, что Южные Курилы - "неотъемлемая часть Японии". Такое описание отсутствовало в документе с 2011 года.

МИД Японии также осудил российское вооруженное вторжение в Украину, назвав его "насилием, подрывающем основы международного порядка не только в Европе, но и в Азии". В документе отмечается, что на фоне войны в Украине Токио не в состоянии оценить перспективы переговоров с Москвой по островам и мирному договору.

Спорные Курильские острова

Советский Союз присоединил Южно-Курильские острова - Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - по итогам Второй мировой войны. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть острова Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора.

В последующие годы японские власти, однако, стали настаивать на возвращении сразу всех четырех островов, в результате мирный договор так и не был подписан. Власти РФ заявляли о готовности вести переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года, но подчеркивали, что суверенитет России над Южными Курилами не может быть предметом обсуждения.

После того как Япония присоединилась к санкциям Запада, введенным в ответ на российское вторжение в Украину, Москва отказалась от переговоров с Токио по мирному договору. Помимо этого, Россия отменила безвизовые поездки японцев на Курилы, вышла из диалога по хозяйственной деятельности на островах и внесла Японию в список "недружественных" стран.

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    Автор: Ирина Филатова


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Российско-японский форум под знаком санкций (19.03.2014)

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