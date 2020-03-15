Марине Овсянниковой не стали вручать премию за свободу слова

Марине Овсянниковой, которая выступила в прямом эфире "Первого канала" с плакатом против российского вторжения в Украину, решили не вручать немецкую "Премию СМИ за свободу" ("Freiheitspreis der Medien"), рассказала DW другой лауреат этого года Светлана Тихановская. Премия действительно не была вручена Овсянниковой, передает корреспондент DW с церемонии вручения. Перед объявлением лауреатов ведущие отметили, что в России есть люди, выступающие за свободу слова, но фамилии Овсянниковой не прозвучало. DW обратилась за комментарием к организаторам, но на момент публикации этого материала его не получила..

Ранее Светлана Тихановская сообщила Deutsche Welle, что премия будет присуждена только Владимиру Зеленскому и ей. Марина Овсянникова исключена из числа лауреатов. "Премия вручается журналистам, которые борются за свободу слова. <…> Очевидно, что ситуация, когда Украину, Россию и Беларусь пытаются объединить вот в таком виде, некорректна. Мы независимые страны, не нужно притягивать нас один к одному по каким-то признакам. Международная журналистика, независимая журналистика - это прекрасно, но это такие политические движения, которые сейчас, наверное, неуместны", - сказала Тихановская DW.

Борьба за свободу в Восточной Европе

Ранее немецкая медиагруппа Weimer Media Group объявила, что в этом году награда будет посвящена борьбе за свободу в Восточной Европе, а ее обладателями станут президент Украины Владимир Зеленский, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и российская журналистка Марина Овсянникова.

"Украинцы, белорусы и россияне стоят на передовой борьбы против зла, против войны и тирании в Восточной Европе и мужественно защищают свою, а также нашу, свободу. Словами, делами, великой отвагой и своими жизнями", - говорится в обосновании жюри.

"Премия СМИ за свободу" присуждается в восьмой раз, и отдается людям, которые, по мнению жюри, особенно привержены свободе выражения мнений, социальному взаимодействию, политическому диалогу и демократии. В прошлые годы ее получали экс-канцлер Австрии Себастьян Курц, президент СССР Михаил Горбачев и министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner).

Поступок Овсянниковой

Овсянникова 14 марта в прямом эфире вечерних новостей на "Первом канале" вошла в кадр с плакатом "No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war". Перед этим она записала видеообращение: "То, что сейчас происходит на Украине - это преступление. Россия - страна-агрессор, и ответственность за эту агрессию лежит только на одном человеке. Этот человек - Владимир Путин".

На следующий день ее приговорили к штрафу в 30 000 рублей по административной статье о нарушении установленного порядка проведения митинга - из-за видео, записанного перед акцией. В начале апреля берлинский медиаконцерн Axel Springer сообщил, что Овсянникову взяли на работу на немецкий новостной телеканал Welt. "У Марины Овсянниковой в решающий момент нашлось мужество показать зрителям в России неприукрашенную картину реальности, - сказал главный редактор телеканал Welt Ульф Пошард (Ulf Poschard), сообщая о начале сотрудничества с ней. - Своим поступком она защитила главные журналистские ценности - и это, несмотря на угрозу репрессий со стороны государства".

Это решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе. У здания телестудии Welt даже прошла демонстрация с призывом не брать Овсянникову на работу из-за ее прошлого сотрудничества с российской пропагандой.

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