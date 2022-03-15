 Скандал на Первом канале, или Разрыв шаблона в прямом эфире | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 15.03.2022

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Россия

Скандал на Первом канале, или Разрыв шаблона в прямом эфире

Редактор Первого канала Марина Овсянникова ворвалась в вечерний прямой эфир с призывом не верить пропаганде. Многие по другую сторону экрана не ждали таких новостей.

Карикатура Сергея Елкина. Пожилая пара смотрит телевизор. На экране женщина за спиной диктора показывает плакат с надписью Вам здесь врут!

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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Контекст

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