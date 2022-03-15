Скандал на Первом канале, или Разрыв шаблона в прямом эфире

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима

Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.