Скандал на Первом канале, или Разрыв шаблона в прямом эфире

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Редактор Первого канала Марина Овсянникова ворвалась в вечерний прямой эфир с призывом не верить пропаганде. Многие по другую сторону экрана не ждали таких новостей.
Смотрите также:
В прямом эфире Первого канала редактор Марина Овсянникова провела антивоенную акцию и призвала россиян выходить на протесты. DW связалась с ее адвокатом.
Фрагмент видео, где Овсянникова входит в прямой эфир с антивоенным плакатом, вирально распространялся и комментировался тысячами интернет-пользователей в России и за ее пределами.
О реакции на блокировку и ликвидацию "Эха Москвы" и опасности работы СМИ в Москве в интервью DW рассказал журналист радиостанции Александр Плющев.