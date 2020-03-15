 С Первого канала - в Welt: что думают в ФРГ о карьере Овсянниковой | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 13.04.2022

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Россия

С Первого канала - в Welt: что думают в ФРГ о карьере Овсянниковой

В медиасообществе ФРГ нет единства по поводу приглашения на работу в Welt экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой. Многие резко критикуют решение концерна Axel Springer.

Экс-сотрудница Первого канала Марина Овсянникова

Экс-сотрудница Первого канала Марина Овсянникова

Сообщение о том, что экс-сотрудницу российского Первого канала Марину Овсянникову взяли на работу в немецкую медиагруппу Welt, обнародованное 11 апреля пресс-службой берлинского медиаконцерна Alex Springer, в медиасообществе Германии восприняли неоднозначно.

Среди тех, кто резко критикует это решение, - прежде всего, работающие в ФРГ журналисты с украинскими корнями. Многие из них не могут простить Овсянниковой годы работы на "российскую пропаганду" и считают предложение, сделанное ей на Западе, "ударом в лицо не только украинцам, но и журналистам независимых российских СМИ, которые оказались запрещены и уничтожены".

"Моя жизнь разделилась на до и после. Моральные принципы в один прекрасный момент стали важнее благополучия, умиротворенности и устроенной жизни. Война в Украине оказалась точкой невозврата, событием, после которого стало невозможно продолжать молчать", - такими словами сама Овсянникова рассказала 11 апреля в колонке на сайте Welt о том, почему решила появиться с антивоенным плакатом в прямом эфире Первого канала. "Остановите войну! Не верьте пропаганде! Здесь вам врут", - было написано на нем.

Гражданское мужество 

Акцию, которую журналистка называет "эмоциональным протестом гражданина",  она устроила 14 марта. На следующий день Овсянникову приговорили к штрафу в 30 000 рублей по статье административного кодекса о нарушении установленного порядка проведения митинга - в связи с видео, записанным ею перед акцией. Впоследствии Останкинский суд Москвы также зарегистрировал в отношении журналистки протокол по административному делу о дискредитации российских ВС.

Антивоенная акция Марины Овсянниковой в эфире Первого канала, 14 марта 2022 года

Антивоенная акция Марины Овсянниковой в эфире Первого канала

"У Марины Овсянниковой в решающий момент нашлось мужество показать зрителям в России неприукрашенную картину реальности, - подчеркнул главный редактор медиагруппы Welt Ульф Пошард (Ulf Poschard), сообщая о начале сотрудничества с ней. - Своим поступком она защитила главные журналистские ценности - и это, несмотря на угрозу репрессий со стороны государства".

"Постыдный жест Welt"

Однако в искренность журналистки верят не все. После заявления концерна Axel Springer, что бывшая сотрудница российского Первого канала в роли свободного сотрудника будет освещать для газеты Die Welt и новостного телеканала Welt события в России и Украине, на сайте Change.org появилась англоязычная петиция под названием "Никакой работы в западных СМИ для Марины Овсянниковой и других кремлевских пропагандистов".

Ее автор Иван Козаченко заявляет, что "снисходительное отношение к ней (Овсянниковой. - Ред.) со стороны путинского режима, представляющее собой резкий контраст к тому, как обходятся с другими, настоящими антивоенными активистами в России, дает серьезный повод полагать, что ее действия и тогда, и сейчас являются частью хорошо спланированной кампании Кремля по обелению себя и влиянию на общественное мнение на Западе". К моменту публикации материала DW под этой петицией с обращенным к немецкому медиаконцерну требованием аннулировать предложение о сотрудничестве с Мариной Овсянниковой поставили свои подписи около 700 человек.

Живущая в Берлине журналистка с украинскими корнями Инга Пилипчук называет новость о том, что "российская пропагандистка" получила предложение о работе от немецкого медиаконцерна "отвратительной". "Это позор для Welt, Ульф Пошард", - написала она на своей странице в соцсети Facebook.

"Вряд ли что-то иное может превзойти по постыдности этот жест газеты Die Welt", - вторит коллеге Николай Клименюк. Уроженец Севастополя работает в берлинской НПО Europäischer Austausch и является внештатным сотрудником газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Эта женщина годами верно служила режиму в качестве сотрудницы фабрики ненависти. 15 секунд гражданского мужества еще не делают из нее журналистку. Все что она умеет - это пропаганда", - продолжает он. По мнению Клименюка, сделать Овсянникову корреспондентом Welt в России и Украине было "бесстыдством по отношению к украинцам".

"Сигнал другим пропагандистам"?

"Это решение (взять на работу Марину Овсянникову. - Ред.) - целиком и полностью дело концерна Axel Springer, - говорит в беседе с DW представитель Союза журналистов Германии (Deutscher Journalistenverband) Хендрик Цёрнер (Hendrik Zörner). - Важный вопрос, на который я не могу дать ответ, заключается в том, действительно ли эта журналистка порвала с путинской системой. Если она это сделала, то, само собой, абсолютно нормально, что она получает новый шанс на Западе".

Представитель Союза журналистов Германии Хендрик Цёрнер

Хендрик Цёрнер

Рассуждая о том, можно ли трактовать решение немецкого медиаконцерна взять Овсянникову на работу как сигнал другим журналистам государственныех СМИ в России, - о том, что никогда не поздно изменить позицию, - Цёрнер отмечает: "Вполне возможно. Но не нужно создавать себе иллюзий. Axel Springer нанял на работу одного человека, ставшего очень известным благодаря своей яркой антивоенной акции в главной новостной передаче российского телевидения. Но, вероятно, в Германии будет не так уж много открытых вакансий для украинских или российских журналистов. Мы очень хотели бы, чтобы коллеги, которые бежали из России из-за своих внутренних убеждений - а их уже не мало - получили бы в Германии новый шанс, но, скорее всего, в немецких СМИ будет не так уж много свободных вакансий".

Представитель DJV напоминает, что многим журналистам в России пришлось отказаться от работы по профессии: "В каждом конкретном случае это - трагедия".

А как же другие журналисты из России?

Некоторые российские журналисты также восприняли новость о новой работе Овсянниковой скептически. "Десятки высококвалифицированных российских независимых журналистов годами пытаются найти работу в Европе, особенно сейчас. Но вместо этого работу получает бывшая пропагандистка - при всем уважении к ее поступку", - написала 12 апреля  в Twitter бывшая сотрудница телеканала "Дождь" Фарида Рустамова. Под этим постом за сутки набралось более 13 тысяч лайков.

Однако в комментариях под ним не все высказывались столь негативно, как сама Рустамова. "Это просто сигнал другим провластным журналистам, что будут пряники, если решатся на такие же шаги, как Овсянникова. Это важно в такое время, как сейчас. В любое другое время не обратили бы внимания (imo)",  - пишет один из пользователей.

Представитель Союза журналистов Германии Хендрик Цёрнер не считает решение концерна Axel Springer предложить работу Марине Овсянниковой чем-то зазорным: "Хорошо, что они дали ей новый шанс. Но, наверняка, они сделали это потому, что она приобрела такую известность - как ни один другой журналист из России. Имя Овсянниковой сегодня на Западе знают, оно у всех на устах. В этом смысле тут есть и доля саморекламы для газеты Welt".

"Журналисты, несогласные с режимом Путина и не желающие и дальше быть частью его пропаганды, должны прислушаться к голосу своей совести и сказать самим себе: "Больше я не хочу этим заниматься. Я -  не пропагандист Владимира Путина, - считает Цёрнер. - Однако им не стоит тешить себя надеждой, что наградой за такой поступок станет для них приглашение на работу на Запад".

 

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    Автор: Николай Пермяков


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