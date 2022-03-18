 К трибуналу над Путиным призывают около миллиона человек | Новости из Германии об Украине | DW | 20.03.2022

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Украина

К трибуналу над Путиным призывают около миллиона человек

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями воскресенья, 20 марта.

Разрушенный многоэтажный жилой дом в Мариуполе, 18 марта 2022 года

Разрушенный жилой дом в Мариуполе

На 25-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток взять под контроль населенные пункты соседней страны, нанося по ним удары с помощью авиации и ракетных систем. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии и заявляют о значительных потерях россиян. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 20 марта (время московское).

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Петицию за привлечение президента РФ Владимира Путина к ответственности за действия российских вооруженных сил в Украине в рамках трибунала, аналогичного Нюрнбергскому процессу, к полудню 20 марта подписали более 993 000 человек. По данным BBC, в числе поддержавших эту инициативу - бывшие премьер-министры Великобритании Гордон Браун и Джон Мейджор.

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В компании VK, которой принадлежит российская соцсеть "В контакте", опровергли появившуюся ранее в британской прессе информацию о том, что ресурс по заказу правительства Соединенного Королевства продвигает рекламу, направленную на борьбу с "российской дезинформацией". "Указанная информация не соответствует действительности. Продвижение на наших рекламных платформах проходит обязательную модерацию. На ресурсах VK и в рекламной сети может быть показана только та реклама, которая соответствует правилам VK и законодательству РФ", - подчеркнули в пресс-службе компании.

Хроника событий 20 марта 00.00 - 14.00 >>>

Хроника событий 19 марта 14.00 - 23.59 >>>

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    Автор: Николай Пермяков


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Война в Украине: болен ли Путин и что на самом деле происходит в Мариуполе. DW Новости (18.03.2022)

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