 Война в Украине - 21.04.2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 21.04.2022

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Украина

Война в Украине - 21.04.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.

  • Ирпень, 20 апреля

    Автомобиль с потрескавшимся стеклом в городе Ирпень под Киевом. Также в фотохронике войны в Украине от 20 апреля: глава Евросовета Шарль Мишель в Бородянке, в Буче продолжают хоронить жертв, эвакуация жителей и пострадавшая мечеть в Мариуполе, боевые действия в Харьковской области, украинский флаг над Москвой. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Ирпень, 20 апреля

    63-летний житель Ирпеня, которого было видно издалека на первом снимке за рубкой дров, готовит еду на костре около своего дома, разрушенного во время российского обстрела. Город продолжает оставаться без водопровода, электричества и газа.

  • Бородянка, 20 апреля

    Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе визита в Киев 20 апреля пообещал Украине дальнейшую поддержку в обороне от российской агрессии: "Вы не одни, мы рядом с вами и сделаем все, чтобы оказать вам поддержку и позаботиться о том, чтобы Украина выиграла войну". Эта фотография сделана во время посещения Бородянки.

  • Кухари, 19 апреля

    Житель села Кухари Киевской области Анатолий показывает корреспонденту информационного агентства Reuters погреб, в котором вместе с соседями укрывался во время российского вторжения.

  • Церемония похорон около свежих могил на кладбище в Буче, 20 апреля

    Спустя три недели после освобождения Бучи от оккупации здесь продолжают хоронить жертв войны - мирных жителей, убитых солдатами РФ или погибших из-за отсутствия необходимой помощи и невыносимых условий. Тела передают родственникам после проведения следственных действий для предстоящих судебных процессов.

  • Буча, 20 апреля

    33-летняя воспитательница детского сада Марина Наумец умерла во время оккупации Бучи в подвале многоквартирного дома, в котором семья скрывалась во время оккупации - на глазах мужа и троих своих детей. Вероятно, не выдержало сердце. Временную могилу выкопали во дворе… Муж Марины Иван Драгун и один из сыновей, 12-летний Володя, после похорон на кладбище в Буче, 20 апреля.

  • Мариуполь, 20 апреля

    Дым над территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе, 20 апреля. Утром на следующий день, 21 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о взятии города и о том, что последние силы украинской стороны остались на "Азовстали". Владимир Путин приказал отменить штурм этой промышленной зоны и обеспечить плотную блокаду.

  • Мариуполь, 19 апреля

    71-летняя жительница Мариуполя Тамара около разрушенного жилого дома. В городе до сих пор находятся десятки тысяч мирных жителей - по некоторым оценкам, более 100 тысяч человек. DW каждый день следит за развитием событий в постоянно обновляющихся онлайн-трансляциях в рубриках "Новости" и "Украина".

  • Люди ждут эвакуации из Мариуполя, 20 апреля

    По гуманитарному коридору из Мариуполя, организованному 20 апреля, удалось выехать четырем эвакуационным автобусам, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Власти Украины продолжают попытки организации гуманитарных коридоров.

  • Мариуполь, 20 апреля

    Мариупольская мечеть, 20 апреля. Мечеть и исламский культурный центр были открыты в этом украинском городе в 2007 году. Прообразом архитектуры стала мечеть Сулеймание в турецком Стамбуле.

  • На территории мечети в Мариуполе, 20 апреля
    Еще по теме

    По данным Министерства культуры и информационной политики Украины на середину апреля, в ходе войны на территории страны пострадало более 80 религиозных учреждений, из них около 30 являются памятниками истории и архитектуры. Снимки можно увидеть в фотогалерее DW "Украинские церкви и храмы. Разрушения и следы войны".

  • Харьковская область, 20 апреля

    Далее - три фотографии с линии фронта в Харьковской области. Украинский военнослужащий за рулем грузового автомобиля.

  • Харьковская область, 20 апреля

    Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" Вооруженных сил Украины во время стрельбы в Харьковской области.

  • Харьковская область, 20 апреля

    Короткий перекур. Украинский солдат на линии фронта в Харьковской области. 21 апреля Россия ответила отказом на предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о "пасхальном перемирии".

  • Часть от ракеты в Киевской области, 19 апреля

    Весна в Киевской области… Возвращающиеся в Украину аисты обнаруживают на полях и лугах такие вот непривычные предметы.

  • Берлин, 20 апреля

    В берлинском театре-ревю "Фридрихштадтпаласт" 20 апреля прошел вечер солидарности, на котором выступили артисты Ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. На месте перед зрителями и участниками выступил посол Украины Андрей Мельник, а по видеосвязи обратился мэр Киева Виталий Кличко.

  • Гаага, 20 апреля

    Число людей, вынужденных покинуть Украину из-за войны с Россией, уже превысило 5 миллионов. Об этом 20 апреля сообщило Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR). Среди них - сестры Катя и Варя вместе с мамой, которых приняла в свой дом голландская семья в Гааге. Отец остался в Киеве.

  • Бангкок, 20 апреля

    "Россия убивает детей" - надпись на украинском языке во время антивоенной акции около посольства РФ в столице Таиланда Бангкоке. С начала войны в Украине погибли 208 детей, более 370 детей ранены. Такие данные по состоянию на 21 апреля сообщили в Офисе генерального прокурора в Киеве.

  • Гданьск, 20 апреля

    "Россиянки, ваши мужья и сыновья насилуют украинок" - плакат на акции протеста около консульства России в польском Гданьске. Аналогичные акции уже много дней проходят в разных городах и странах мира - после публикации свидетельств о таких преступлениях российских военных, которые сейчас расследуются.

  • Москоу, Шотландия, 20 апреля

    В качестве постскриптума - украинский флаг над "Москвой". Деревня Москоу (Moscow) находится в шотландском графстве Ист-Эршир. Название, вероятно, происходит от "Moss-hall" или "Moss-haw". Нынешний вариант появился после войны 1812 года, когда в этом регионе осели беженцы и пленные из России.


  • Ирпень, 20 апреля

    Автомобиль с потрескавшимся стеклом в городе Ирпень под Киевом. Также в фотохронике войны в Украине от 20 апреля: глава Евросовета Шарль Мишель в Бородянке, в Буче продолжают хоронить жертв, эвакуация жителей и пострадавшая мечеть в Мариуполе, боевые действия в Харьковской области, украинский флаг над Москвой. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Ирпень, 20 апреля

    63-летний житель Ирпеня, которого было видно издалека на первом снимке за рубкой дров, готовит еду на костре около своего дома, разрушенного во время российского обстрела. Город продолжает оставаться без водопровода, электричества и газа.

  • Бородянка, 20 апреля

    Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе визита в Киев 20 апреля пообещал Украине дальнейшую поддержку в обороне от российской агрессии: "Вы не одни, мы рядом с вами и сделаем все, чтобы оказать вам поддержку и позаботиться о том, чтобы Украина выиграла войну". Эта фотография сделана во время посещения Бородянки.

  • Кухари, 19 апреля

    Житель села Кухари Киевской области Анатолий показывает корреспонденту информационного агентства Reuters погреб, в котором вместе с соседями укрывался во время российского вторжения.

  • Церемония похорон около свежих могил на кладбище в Буче, 20 апреля

    Спустя три недели после освобождения Бучи от оккупации здесь продолжают хоронить жертв войны - мирных жителей, убитых солдатами РФ или погибших из-за отсутствия необходимой помощи и невыносимых условий. Тела передают родственникам после проведения следственных действий для предстоящих судебных процессов.

  • Буча, 20 апреля

    33-летняя воспитательница детского сада Марина Наумец умерла во время оккупации Бучи в подвале многоквартирного дома, в котором семья скрывалась во время оккупации - на глазах мужа и троих своих детей. Вероятно, не выдержало сердце. Временную могилу выкопали во дворе… Муж Марины Иван Драгун и один из сыновей, 12-летний Володя, после похорон на кладбище в Буче, 20 апреля.

  • Мариуполь, 20 апреля

    Дым над территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе, 20 апреля. Утром на следующий день, 21 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о взятии города и о том, что последние силы украинской стороны остались на "Азовстали". Владимир Путин приказал отменить штурм этой промышленной зоны и обеспечить плотную блокаду.

  • Мариуполь, 19 апреля

    71-летняя жительница Мариуполя Тамара около разрушенного жилого дома. В городе до сих пор находятся десятки тысяч мирных жителей - по некоторым оценкам, более 100 тысяч человек. DW каждый день следит за развитием событий в постоянно обновляющихся онлайн-трансляциях в рубриках "Новости" и "Украина".

  • Люди ждут эвакуации из Мариуполя, 20 апреля

    По гуманитарному коридору из Мариуполя, организованному 20 апреля, удалось выехать четырем эвакуационным автобусам, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Власти Украины продолжают попытки организации гуманитарных коридоров.

  • Мариуполь, 20 апреля

    Мариупольская мечеть, 20 апреля. Мечеть и исламский культурный центр были открыты в этом украинском городе в 2007 году. Прообразом архитектуры стала мечеть Сулеймание в турецком Стамбуле.

  • На территории мечети в Мариуполе, 20 апреля
    Еще по теме

    По данным Министерства культуры и информационной политики Украины на середину апреля, в ходе войны на территории страны пострадало более 80 религиозных учреждений, из них около 30 являются памятниками истории и архитектуры. Снимки можно увидеть в фотогалерее DW "Украинские церкви и храмы. Разрушения и следы войны".

  • Харьковская область, 20 апреля

    Далее - три фотографии с линии фронта в Харьковской области. Украинский военнослужащий за рулем грузового автомобиля.

  • Харьковская область, 20 апреля

    Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" Вооруженных сил Украины во время стрельбы в Харьковской области.

  • Харьковская область, 20 апреля

    Короткий перекур. Украинский солдат на линии фронта в Харьковской области. 21 апреля Россия ответила отказом на предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о "пасхальном перемирии".

  • Часть от ракеты в Киевской области, 19 апреля

    Весна в Киевской области… Возвращающиеся в Украину аисты обнаруживают на полях и лугах такие вот непривычные предметы.

  • Берлин, 20 апреля

    В берлинском театре-ревю "Фридрихштадтпаласт" 20 апреля прошел вечер солидарности, на котором выступили артисты Ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. На месте перед зрителями и участниками выступил посол Украины Андрей Мельник, а по видеосвязи обратился мэр Киева Виталий Кличко.

  • Гаага, 20 апреля

    Число людей, вынужденных покинуть Украину из-за войны с Россией, уже превысило 5 миллионов. Об этом 20 апреля сообщило Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR). Среди них - сестры Катя и Варя вместе с мамой, которых приняла в свой дом голландская семья в Гааге. Отец остался в Киеве.

  • Бангкок, 20 апреля

    "Россия убивает детей" - надпись на украинском языке во время антивоенной акции около посольства РФ в столице Таиланда Бангкоке. С начала войны в Украине погибли 208 детей, более 370 детей ранены. Такие данные по состоянию на 21 апреля сообщили в Офисе генерального прокурора в Киеве.

  • Гданьск, 20 апреля

    "Россиянки, ваши мужья и сыновья насилуют украинок" - плакат на акции протеста около консульства России в польском Гданьске. Аналогичные акции уже много дней проходят в разных городах и странах мира - после публикации свидетельств о таких преступлениях российских военных, которые сейчас расследуются.

  • Москоу, Шотландия, 20 апреля

    В качестве постскриптума - украинский флаг над "Москвой". Деревня Москоу (Moscow) находится в шотландском графстве Ист-Эршир. Название, вероятно, происходит от "Moss-hall" или "Moss-haw". Нынешний вариант появился после войны 1812 года, когда в этом регионе осели беженцы и пленные из России.


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