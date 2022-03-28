Война в Украине - 21.04.2022

Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе визита в Киев 20 апреля пообещал Украине дальнейшую поддержку в обороне от российской агрессии: "Вы не одни, мы рядом с вами и сделаем все, чтобы оказать вам поддержку и позаботиться о том, чтобы Украина выиграла войну". Эта фотография сделана во время посещения Бородянки.