Великобритания расширила санкции против России

На 57-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 21 апреля (время московское).

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Великобритания ввела санкции против еще 26 российских физлиц и компаний. Среди них гендиректор РЖД Олег Белозеров, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, первый заместитель начальника Генштаба ВС России Николай Богданский, врио главы МЧС Александр Чуприян, командующий силами специальных операций России Валерий Флюстиков, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, концерн "Калашников", "Промтех-Дубна" и НИИ, связанных с обороной, пишут ТАСС и Reuters. Ограничения предусматривают заморозку на территории Великобритании всех активов и заперт физлицам въезжать в страну.

Хроника событий 21 апреля 00.00 - 14.00 >>>

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