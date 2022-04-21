 Великобритания расширила санкции против России | Новости из Германии о России | DW | 21.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Великобритания расширила санкции против России

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 21 апреля.

Reisebilder über europäische Metropolen - England - London Eye und Parlament

На 57-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 21 апреля (время московское).

++14.00++

Великобритания ввела санкции против еще 26 российских физлиц и компаний. Среди них гендиректор РЖД Олег Белозеров, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, первый заместитель начальника Генштаба ВС России Николай Богданский, врио главы МЧС Александр Чуприян, командующий силами специальных операций России Валерий Флюстиков, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, концерн "Калашников", "Промтех-Дубна" и НИИ, связанных с обороной, пишут ТАСС и Reuters. Ограничения предусматривают заморозку на территории Великобритании всех активов и заперт физлицам въезжать в страну.

Хроника событий 21 апреля 00.00 - 14.00 >>>

Хроника событий 20 апреля 00.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Смотреть видео 07:42
Реклама

Самые читаемые

Министры финансов покинули встречу G20 в знак протеста против России  

США ввели новый пакет санкций против России  

56-й день войны России против Украины: главные события  