Россия вплотную приблизилась к суверенному дефолту: технически, он может наступить уже 4 мая, если страна не сможет расплатиться по своим международным обязательствам в долларах. Об этом написала в среду, 20 апреля, газета The Wall Street Journal.

6 апреля Россия выплатила держателям своих долларовых облигаций проценты в рублях, после того как банк JPMorgan Chase & Co. отказался провести платеж в размере $649 млн со счетов ЦБ РФ. Эти счета были заморожены в рамках санкций, введенных против России за военное вторжение в Украину.

Однако контракты по данным облигациям не предусматривают возможности выплаты процентов в какой-либо другой валюте, кроме долларов. Если Россия до истечения льготного периода, который заканчивается 4 мая, не сможет расплатиться по обязательствам в американской валюте, "это может быть расценено как дефолт", говорят аналитики рейтингового агентства Moody’s.

Вероятность суверенного дефолта России оценивается в 93%

Если 4 мая держатели облигаций внешнего займа России не получат выплаты в долларах, они смогу активировать кредитные дефолтные свопы - контракты, которые гарантируют, что инвестор вернет себе большую часть средств в случае дефолта заемщика. Таких контрактов, связанных с внешними обязательствами России, заключено уже в общей сложности на $6 миллиардов.

С начала войны России против Украины, стоимость таких контрактов стремительно выросла. Если в начале февраля она составляла всего 5% от страхуемой суммы российского долга, то в среду, 20 апреля, данный показатель достиг уже 73%. Это ознгачает, что вероятность наступления суверенного дефолта России участники рынка оценивают сейчас в 93%.

Между тем Министерство финансов России заявило, что готово обратиться в суд, если иностранные государства объявят РФ банкротом.

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