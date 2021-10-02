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Moody's

A sign for Moody's rating agency stands in front of the company headquarters in New York, September 18, 2012. AFP PHOTO/Emmanuel Dunand / AFP / EMMANUEL DUNAND (Photo credit should read EMMANUEL DUNAND/AFP/Getty Images)

Moody's изменило прогноз для Беларуси со "стабильного" на "негативный" 02.10.2021

Рейтинговое агентство Moody's указало на повышенные риски рефинансирования долга на фоне санкций и ограниченные резервы Беларуси в условиях политической нестабильности.
A sign for Moody's rating agency stands in front of the company headquarters in New York, September 18, 2012. AFP PHOTO/Emmanuel Dunand / AFP / EMMANUEL DUNAND (Photo credit should read EMMANUEL DUNAND/AFP/Getty Images)

Агентство Moody's подтвердило рейтинг РФ на уровне "Baa3" при стабильном прогнозе 05.06.2021

Рейтинговое агентство Moody's указало на относительную устойчивость российской экономики, низкий госдолг и сохраняющийся риск новых санкций со стороны Запада.
London: Skyline des Londoner Finanzzentrums The City bei Nacht. Foto vom 06. Mai 2017. | Verwendung weltweit

Агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Великобритании 17.10.2020

Кредитный рейтинг Великобритании понижен до уровня "Aa3". Причины: пандемия, "Брекзит" и неясное планирование бюджета.
Moody s headquarters in New York Moody s headquarters in Lower Manhattan in New York is seen on Thursday, April 5, 2018. ( PUBLICATIONxNOTxINxUSAxUK RichardxB.xLevine

Агентство Moody's резко понизило ожидания по росту ВВП РФ 28.04.2020

Пандемия коронавируса приведет к снижению объемов реального ВВП во всех странах "большой двадцатки", полагают эксперты агентства Moody's.
A woman holds Turkish lira currency in front of a Turkish flag in Ankara, Turkey on November 21, 2017. The U.S. dollar hits an all time high against the Turkish lira on November 21, while the euro also renewed its record high, along with the British pound. (Photo by Altan Gocher/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Турции до "мусорного" 15.06.2019

В Анкаре назвали решение Moody's понизить рейтинг Турции сомнительным. Негативным остается и прогноз для экономики страны.
ARCHIV: Auf dem Foto ist das Firmenlogo der Ratingagentur Moody's in New York zu sehen (Foto vom 13.07.12). Moody's hat die Kreditwuerdigkeit Italiens am Freitag (13.07.12) um zwei Stufen gesenkt. Die Bonitaet von Staatsanleihen sank von A3 auf Baa2. Damit liegt das Rating Italiens nur noch zwei Stufen ueber Ramschniveau. (zu dapd-Text) Foto: Mark Lennihan/AP/dapd

Агентство Moody's сообщило о высоких геополитических рисках для Украины 24.04.2019

Из-за конфликта на востоке Украины геополитические риски остаются повышенными и после выборов президента, отмечает рейтинговое агентство Moody's. Эксперты ожидают от Зеленского преемственности политике Порошенко.
A sign for Moody's rating agency stands in front of the company headquarters in New York, September 18, 2012. AFP PHOTO/Emmanuel Dunand / AFP / EMMANUEL DUNAND (Photo credit should read EMMANUEL DUNAND/AFP/Getty Images)

Moody's повысило кредитный рейтинг Греции на два уровня 02.03.2019

Эксперты повысили кредитный рейтинг Греции с B3 до B1. Долговые обязательства Афин по-прежнему подвержены высокому кредитному риску, но прогноз изменен на "стабильный".
ARCHIV: Auf dem Foto ist das Firmenlogo der Ratingagentur Moody's in New York zu sehen (Foto vom 13.07.12). Moody's hat die Kreditwuerdigkeit Italiens am Freitag (13.07.12) um zwei Stufen gesenkt. Die Bonitaet von Staatsanleihen sank von A3 auf Baa2. Damit liegt das Rating Italiens nur noch zwei Stufen ueber Ramschniveau. (zu dapd-Text) Foto: Mark Lennihan/AP/dapd

Агентство Moody's назвало основные риски для экономики России 25.02.2019

К рискам для экономики России эксперты Moody's отнесли отток капитала, доминирование государства, низкое качество госинститутов и сокращение численности трудоспособного населения.
A sign for Moody's Corp. is shown Aug. 13, 2010 in New York. Moody's Investors Service is a credit rating agency. (AP Photo/Mark Lennihan)

Moody's повысило рейтинги российских регионов и банков 13.02.2019

Агентство Moody's повысило рейтинги 12 регионов РФ и 12 российских банков. На прошлой неделе Moody's последним из трех ведущих агентств вернул России рейтинги инвестиционного уровня.
ARCHIV: Auf dem Foto ist das Firmenlogo der Ratingagentur Moody's in New York zu sehen (Foto vom 13.07.12). Moody's hat die Kreditwuerdigkeit Italiens am Freitag (13.07.12) um zwei Stufen gesenkt. Die Bonitaet von Staatsanleihen sank von A3 auf Baa2. Damit liegt das Rating Italiens nur noch zwei Stufen ueber Ramschniveau. (zu dapd-Text) Foto: Mark Lennihan/AP/dapd

Агентство Moody's повысило рейтинг России до инвестиционного уровня 09.02.2019

Эксперты Moody's изменили прогноз суверенного кредитного рейтинга РФ с "позитивного" на "стабильный". Агентство не исключает, что Конгресс США введет новые санкции против Москвы.
2014-10-11 00:00:00 NEW YORK - Credit rating company Moody's in New York. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT

Moody's понизило кредитный рейтинг Италии 20.10.2018

Италия блокирует экономические и финансовые реформы, полагает агентство Moody's. Правительство в Риме отвергает критику в свой адрес.
ARCHIV - 17.05.2018, Russland, Saransk. Ein Blick auf die Mordowia-Arena. In der Arena sollen Spiele der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2018 stattfinden. (zu dpa-Themenpaket zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland vom 22.05.2018) Foto: Julia Chestnova/AP +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Moody's не рассчитывает на длительное влияние ЧМ-2018 на экономику РФ 31.05.2018

По оценкам аналитиков, главным бенефициарами от проведения турнира станут оптовые торговцы продуктами питания, отели, телекоммуникационные компании и транспортный сектор.
ILLUSTRATION - Ein Mann hält am 21.03.2017 in Wien (Österreich) seinem Laptop in einer Hand und schreibt etwas mit der anderen Hand. Foto: Helmut Fohringer/APA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

США обвинили китайских хакеров в кибератаках на Siemens 28.11.2017

Три гражданина Китая с 2011 по май 2017 года крали данные из компьютерных систем Siemens, Moody's Analytics и Trimble, заявили в Минюсте США.
A sign for Moody's rating agency stands in front of the company headquarters in New York, September 18, 2012. AFP PHOTO/Emmanuel Dunand / AFP / EMMANUEL DUNAND (Photo credit should read EMMANUEL DUNAND/AFP/Getty Images)

Moody's понизило кредитный рейтинг Великобритании после речи Мэй 22.09.2017

В среднесрочной перспективе британская экономика будет ослаблена из-за Brexit, долговая нагрузка будет расти, предсказывают аналитики Moody's. Суверенный рейтинг Великобритании снижен до показателя Аа2.
ARCHIV: Auf dem Foto ist das Firmenlogo der Ratingagentur Moody's in New York zu sehen (Foto vom 13.07.12). Moody's hat die Kreditwuerdigkeit Italiens am Freitag (13.07.12) um zwei Stufen gesenkt. Die Bonitaet von Staatsanleihen sank von A3 auf Baa2. Damit liegt das Rating Italiens nur noch zwei Stufen ueber Ramschniveau. (zu dapd-Text) Foto: Mark Lennihan/AP/dapd

Moody's предупредило о негативных последствиях реформы юстиции Польши 31.07.2017

Планы Варшавы серьезным образом угрожают независимости судебной системы Польши и разрушают правовое государство, сообщило международное рейтинговое агентство.
2014-10-11 00:00:00 NEW YORK - Credit rating company Moody's in New York. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT

Moody's повысило кредитный рейтинг и прогноз по рейтингу Греции 24.06.2017

Долгосрочный рейтинг Греции улучшен с "Caa3" до "Caa2" в связи с решением Еврогруппы предоставить Афинам очередной кредит. Прогноз по нему изменен со "стабильного" на "позитивный".
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