Moody's повысило кредитный рейтинг и прогноз по рейтингу Греции

Долгосрочный рейтинг Греции улучшен с "Caa3" до "Caa2" в связи с решением Еврогруппы предоставить Афинам очередной кредит. Прогноз по нему изменен со "стабильного" на "позитивный".