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Рейтинговое агентство Moody's указало на повышенные риски рефинансирования долга на фоне санкций и ограниченные резервы Беларуси в условиях политической нестабильности.
Рейтинговое агентство Moody's указало на относительную устойчивость российской экономики, низкий госдолг и сохраняющийся риск новых санкций со стороны Запада.
Кредитный рейтинг Великобритании понижен до уровня "Aa3". Причины: пандемия, "Брекзит" и неясное планирование бюджета.
Пандемия коронавируса приведет к снижению объемов реального ВВП во всех странах "большой двадцатки", полагают эксперты агентства Moody's.
В Анкаре назвали решение Moody's понизить рейтинг Турции сомнительным. Негативным остается и прогноз для экономики страны.
Из-за конфликта на востоке Украины геополитические риски остаются повышенными и после выборов президента, отмечает рейтинговое агентство Moody's. Эксперты ожидают от Зеленского преемственности политике Порошенко.
Эксперты повысили кредитный рейтинг Греции с B3 до B1. Долговые обязательства Афин по-прежнему подвержены высокому кредитному риску, но прогноз изменен на "стабильный".
К рискам для экономики России эксперты Moody's отнесли отток капитала, доминирование государства, низкое качество госинститутов и сокращение численности трудоспособного населения.
Агентство Moody's повысило рейтинги 12 регионов РФ и 12 российских банков. На прошлой неделе Moody's последним из трех ведущих агентств вернул России рейтинги инвестиционного уровня.
Эксперты Moody's изменили прогноз суверенного кредитного рейтинга РФ с "позитивного" на "стабильный". Агентство не исключает, что Конгресс США введет новые санкции против Москвы.
Италия блокирует экономические и финансовые реформы, полагает агентство Moody's. Правительство в Риме отвергает критику в свой адрес.
По оценкам аналитиков, главным бенефициарами от проведения турнира станут оптовые торговцы продуктами питания, отели, телекоммуникационные компании и транспортный сектор.
Три гражданина Китая с 2011 по май 2017 года крали данные из компьютерных систем Siemens, Moody's Analytics и Trimble, заявили в Минюсте США.
В среднесрочной перспективе британская экономика будет ослаблена из-за Brexit, долговая нагрузка будет расти, предсказывают аналитики Moody's. Суверенный рейтинг Великобритании снижен до показателя Аа2.
Планы Варшавы серьезным образом угрожают независимости судебной системы Польши и разрушают правовое государство, сообщило международное рейтинговое агентство.
Долгосрочный рейтинг Греции улучшен с "Caa3" до "Caa2" в связи с решением Еврогруппы предоставить Афинам очередной кредит. Прогноз по нему изменен со "стабильного" на "позитивный".
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