Агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Беларуси

Из-за участия в войне в Украине и наложенных в связи с этим международных санкций Беларусь столкнется с ощутимым долгосрочным экономическим ущербом, полагают в Moody's.

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило долгосрочный кредитный статус эмитента Беларуси в национальной и иностранных валютах с уровня Ca до уровня C, что означает дефолтное состояние и очень низкие шансы на погашение. Кроме того, оно ухудшило рейтинг страны по приоритетным необеспеченным долгам - также с уровня Ca до C. Об этом агентство сообщило на своем сайте в пятницу, 2 июня.

По оценке аналитиков Moody's, из-за участия в войне в Украине и наложенных в связи с этим международных санкций Беларусь столкнется с ощутимым долгосрочным экономическим ущербом, который Россия сможет компенсировать лишь отчасти.

Неспособность Беларуси погасить долги по еврооблигациям

При этом Беларусь останется неспособной погасить долги по еврооблигациям. В июле 2022 года в Moody's назвали эту ситуацию дефолтом по внешним долговым обязательствам. 13 июля 2022 года истек срок, в течение которого Беларусь должна была выплатить 22,9 млн долларов по еврооблигациям Belarus-27. Однако министерство финансов Беларуси совершило этот платеж в национальной валюте - белорусских рублях, а потому держатели бондов не смогли получить положенные им выплаты.

"Из-за войны против Украины и санкций Беларусь не сможет погасить свои долги по еврооблигациям даже с учетом ее попыток оплатить их в национальной валюте, что является недопустимым. Ожидаемые потери держателей этих облигаций превысят 65%. При этом Россия не сможет полностью спасти Беларусь от очень высокого риска дефолта по действующим и будущим выпускам долговых обязательств", - говорится в сообщении агентства Moody's от 2 июня 2023 года.

Негативными факторами, повлиявшими на сложившуюся ситуацию, в агентстве назвали вмешательство властей в экономику, закрытость финансовой системы, ограниченную надежность институтов власти, а также неэффективность местной политики и геополитическую турбулентность.

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