Что ждет Беларусь после размещения ядерного оружия?

ПолитикаБеларусьЧто ждет Беларусь после размещения ядерного оружия?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПолитикаБеларусь1 ч. назад1 ч. назадЗачем в Беларусь возвращают ядерное оружие? Какие риски оно несет белорусам уже сейчас и в будущем? Обсудили тему в ток-шоу "В самую точку".https://p.dw.com/p/4Q3mIРекламаГости выпуска: 🔵 Артем Шрайбман, политический аналитик 🔵 Екатерина Дейкало, экспертка по международному праву, кандидат юридических наук 🔵 Павел Подвиг, старший научный сотрудник Института исследований ООН в области разоружения