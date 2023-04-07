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ПолитикаБеларусь

Что ждет Беларусь после размещения ядерного оружия?

1 ч. назад

Зачем в Беларусь возвращают ядерное оружие? Какие риски оно несет белорусам уже сейчас и в будущем? Обсудили тему в ток-шоу "В самую точку".

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Гости выпуска:

🔵 Артем Шрайбман, политический аналитик

🔵 Екатерина Дейкало, экспертка по международному праву, кандидат юридических наук

🔵 Павел Подвиг, старший научный сотрудник Института исследований ООН в области разоружения

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О программе

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"В самую точку"

Политическое ток-шоу DW. Еженедельные дискуссии в прямом эфире в студии Deutsche Welle о наиболее актуальных темах и событиях в Беларуси и соседних странах.

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