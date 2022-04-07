Беларусь хочет платить рублями по внешнему долгу: почему это дефолт

Белорусские власти заявили, что планируют расплачиваться с рядом международных кредиторов белорусскими рублями . Речь, согласно постановлению правительства, идет по крайней мере о трех международных финансовых организациях - Международном банке реконструкции и развития (МБРР), Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) и Северном инвестиционном банке (СИБ). Впрочем, ранее власти говорили, что и с "недружественными" странами намерены рассчитываться не в валюте кредита, а в белорусских рублях. Речь шла о кредиторах из стран, заморозивших в Беларуси инвестиционные проекты и отказавшихся от финансирования белорусской экономики. DW разбиралась, почему Минск отказывается платить по внешним долгам в валюте и чем это грозит стране .

Выплаты международным банкам - лишь малая часть внешнего долга

Решение рассчитываться с МБРР, ЕБРР и СИБ белорусскими рублями в Минфине назвали "вынужденной мерой". Связана она с тем, что "Беларусь ограничена в расчетах с западными кредиторами в долларах США и евро из-за введенных санкций", пояснили в ведомстве 7 апреля, добавив, что указанные организации, в свою очередь, прекратили расчеты по своим обязательствам.

Катерина Борнукова

Как говорит директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова, решение платить рублями некоторым иностранным кредиторам не является критическим, ведь на эти платежи приходится небольшая часть госдолга. "Большинство долгов, которые нам нужно выплачивать в этом году, - этой займы у России, которая нам вроде как обещала их реструктуризировать, и банков Китая", - поясняет эксперт.

Основная часть белорусского госдолга (97 процентов) номинирована в иностранной валюте. Выплаты России в этом году должны составить 1,1 млрд долларов США, следует из обнародованного Минфином "Бюджета для граждан" на 2022 год. В счет погашения кредитов китайским банкам уйдет почти вполовину меньше - 590 млн долларов. В целом намеченные на 2022 год выплаты Беларуси по внешнему долгу должны составить около 2,8 млрд долларов в пересчете по запланированному властями среднегодовому курсу в 2,83 рублей за доллар США.

Что касается тех кредиторов, с которыми власти теперь будут расплачиваться рублями, то на их долю приходится не более 7 процентов от запланированных на 2022 год выплат по внешнему долгу. Так, выплаты по кредитам МБРР должны составить 172 млн долларов. Еще 30 млн долларов отнесены в структуре белорусского госдолга в категорию "прочие". Сюда, скорее всего, входят долги ЕБРР и СИБ, ведь еще в сентябре 2021 года Минфин отчитывался о привлечении от них госзаймов на сумму в 8,6 млрд долларов.

Решение платить в рублях - это дефолт

Белорусские экономисты сходятся во мнении, что решение властей платить по внешним долгам в рублях - это нарушение договора, а следовательно, дефолт - то есть ситуация, когда страна не может обслуживать свой госдолг. "Я не очень понимаю, как технически они хотят провести оплату в рублях, - рассуждает Катерина Борнукова. - У МБРР нет счета в белорусских рублях, чтобы мы могли сделать рублевый перевод. То есть заявление, что мы будем платить в рублях, - это фактически объявление дефолта, потому что мы не сможем оплатить этот долг в белорусских рублях".

Владимир Ковалкин

Технически дефолт происходит независимо от того, объявляет страна о нем официально или нет, согласен эксперт онлайн-проекта о доходах и расходах бюджета "Кошт урада" Владимир Ковалкин. В этом случае у другой стороны контракта есть право в судебном порядке взыскать имущество или какие-то другие активы в счет уплаты долга. "Это довольно неприятная ситуация, поэтому страны обычно официально объявляют дефолт, чтобы запустить процедуру переговоров, в рамках которой можно провести реструктуризацию долга, обсудить варианты и избежать ареста имущества", - говорит Ковалкин.

"Эмоциональное и политическое решение, которое портит репутацию Беларуси"

По словам Ковалкина, для него загадка, зачем Беларусь приняла решение платить по внешним долгам в национальной валюте, ведь выгоднее было бы объявить дефолт и сесть за стол переговоров. "Тем более по структуре госдолга мы знаем, что выплаты, которые хотят произвести в рублях, - это небольшой процент платежей в 2022 году. По сути, из-за небольших сумм страна очень сильно портит свою репутацию в экономическом плане, свою договороспособность. Это не экономическое решение, а эмоциональное и политическое", - уверен эксперт.

Собеседники DW отмечают, что у Беларуси есть техническая возможность расплатиться по этим долгам, используя золотовалютные резервы, - даже несмотря на введенные 9 марта санкции ЕС, который запретил Нацбанку страны операции, связанные с управлением резервами или активами.

На 1 марта золотовалютные резервы Беларуси составляли 8,26 млрд долларов в эквиваленте, из них в иностранной валюте - 3,53 млрд долларов, остальное - золото, специальные права заимствования и другие активы. Размер ЗВР, которые находились в Евросоюзе и были заблокированы, точно не известен.

"Если говорить о новых санкциях Евросоюза, то заблокированы только те резервы, что находятся в ЕС. Технически мы можем совершать оплату со счетов не в Евросоюзе", - говорит Борнукова. Ковалкин также убежден, что у Беларуси достаточно золотовалютных резервов чтобы обсуждать эти долги. "Но даже если нет технической возможности заплатить, но есть желание и резервы, надо официально объявлять дефолт, а не заниматься ерундой - мол, мы вам фантиками платить будем. Так себя даже предприниматели на рынках не ведут, а мы говорим про Нацбанк и Минфин страны", - подчеркивает эксперт.

Чем грозит Беларуси дефолт по внешнему долгу?

О вероятности дефолта Беларуси по внешнему долгу говорили и ранее. Еще в начале марта международные рейтинговые агентства Fitch и S&P понизили кредитный рейтинг страны по обязательствам в национальной и иностранной валюте до преддефолтного "CCC" с негативным прогнозом, зафиксировав тем самым "реальную возможность дефолта".

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Однако, по словам экономистов, сам по себе дефолт на экономике Беларуси сильно не отразится. Главный отрицательный экономический эффект дефолта - нежелание иностранных кредиторов предоставлять новые займы - Беларуси не грозит, говорит Борнукова. По ее словам, Беларуси и без дефолта никто, кроме России, кредитов не даст: "Все самое страшное происходит и так". “Хуже не будет, потому что уже и так очень плохо. Беларусь и так уже под санкциями, и дефолт ухудшит ситуацию не принципиально”, - согласен Ковалкин.

Действительно серьезными последствиями, по его словам, могут грозить Беларуси иски кредиторов, если они подадут в суд и выиграют его. Это позволит накладывать арест на имущество страны за рубежом или имущество госкомпаний в счет уплаты долга. "Это даже хуже санкций, ведь это чисто хозяйственная процедура, а не политическое решение: суд вынес постановление об аресте - имущество арестовали, - отмечает эксперт. - Причем это может коснуться любого имущества. Например, отправил "Беларуськалий" удобрения в Индию, кредиторы увидели и наложили арест. Понятно, что так торговлю будет вести крайне сложно".

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