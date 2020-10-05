 Агентство Moody′s понизило кредитный рейтинг Великобритании | Экономические новости из Германии | DW | 17.10.2020

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Экономика

Агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Великобритании

Кредитный рейтинг Великобритании понижен до уровня "Aa3". Причины: пандемия, "Брекзит" и неясное планирование бюджета.

Вид на лондонский Сити

Вид на лондонский Сити

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Великобритании с уровня "Aa2" до "Aa3". Причиной для снижения рейтинга стала комбинация факторов: экономические последствия пандемии, "Брекзит", а также неясное планирование бюджета премьер-министром страны Борисом Джонсоном, сообщило американское агентство в пятницу, 16 октября.

Как подчеркнули в Moody's, с момента последнего снижения кредитного рейтинга Великобритании в сентябре 2017 года экономическая мощь страны снизилась. "Рост значительно слабее, чем ожидалось, и эта тенденция сохранится в будущем", - заявили в Moody's.

По соседству с Прагой и Брюсселем

По мнению специалистов агентства, ситуация также усугубляется решением Лондона выйти из Евросоюза и "последующей неспособностью Великобритании заключить торговую сделку с ЕС". Теперь, согласно рейтингу, Великобритания находится в одном ряду с Чехией и Бельгией.

В то же время Moody's изменило прогноз по Великобритании с негативного на стабильный. Это означает, что рейтинговое агентство не ожидает дальнейшего понижения кредитного рейтинга страны в среднесрочной перспективе. Рейтинги Moody's от "Aa1" до "Aa3" соответствуют очень низкому кредитному риску. Наивысший рейтинг "Aaa" означает минимальный кредитный риск.

Борис Джонсон готовит Великобританию к жесткому "Брекзиту"

Накануне британский премьер Борис Джонсон заявил, что его страна готова к жесткому "Брекзиту", если ЕС кардинально не изменит свою позицию на переговорах о сотрудничестве после завершения переходного периода. Джонсон обвинил Евросоюз в неспособности "серьезно вести переговоры".

В то же время Евросоюз намерен продолжать переговоры с Великобританией. В частности, команда переговорщиков Брюсселя планирует на следующей неделе отправиться в Лондон.

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    Автор: Андрей Гурков


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