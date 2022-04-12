США окажут военную помощь Украине на 800 млн долларов

На 49-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 13 апреля (время московское).

++23.55++

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела пограничного пункта в Курской области украинскими военными, говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее в среду об обстреле пограничного пункта сообщалось на сайте районной администрации. Эту же информацию в своем Telegram-канале подтвердил губернатор Курской области Роман Старовойт.

++23.30++

Россия внесла в черный список 398 членов Палаты представителей американского Конгресса и 87 сенаторов канадского парламента, сообщил МИД РФ. Меры приняты в ответ на санкции, которые ввели США и Канада после начала войны в Украине, отмечается в заявлениях. Также ведомство объявило персоной нон грата старшего дипломата посольства Чехии в Москве и предписало ему покинуть территорию РФ до конца дня 16 апреля. Это ответная мера на объявление персоной нон грата советника-посланника посольства России в Праге.

++23.05++

Экономике России потребуются минимум два года на перестройку, если санкции Запада сохранятся на текущем уровне, заявил председатель Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин. "Я бы сказал, что - это первый этап, а дальше придется перестраиваться в течение многих лет, потому что речь идет об импортозамещении целого ряда товаров", - привело его слова агентство ТАСС. По оценке Кудрина, инфляция в России по итогам года может составить от 17 до 20%. Страна перешла к высокому темпу роста цен, констатировал глава СП.

++22.40++

Владимир Зеленский заявил, что в Киеве не получали обращения по поводу визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. "Относительно Германии: я, как президент, и наш Офис официально не получали обращения президента Германии и Офиса президента Германии относительно визита в Украину", - заявил Зеленский на брифинге с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киеве в среду.

++22.20++

Ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ поражен украинскими ракетами "Нептун". Первым об этом написал в Facebook журналист Серж Марко, его сведения подтвердили в Одесской облгосадминистрации и советник президента Украины Алексей Арестович.

++22.10++

Россия нарушила международное гуманитарное право, преднамеренно нанося удары по мирным жителям во время вторжения в Украину, заявила ОБСЕ. А те, кто отдавал приказы о нападениях на роддом и драмтеатр в Мариуполе, совершили военные преступления, говорится в отчете организации.

++21.40++

Российские военные заявили, что из Мариуполя без участия властей Украины через гуманитарный коридор в восточном направлении за сутки было эвакуировано 915 жителей.

США предоставят Украине новый пакет военной помощи

++21.10++

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщила пресс-служба Белого дома, беседа длилась около часа. Во время нее Байден сообщил о новом пакете военной помощи Украине в размере 800 млн долларов. "Этот новый пакет помощи будет содержать многие из уже предоставленных нами высокоэффективных систем вооружений и новые возможности, приспособленные к более широкому наступлению, которое, как мы ожидаем, Россия предпримет на востоке Украины. Эти новые возможности включают артиллерийские системы, артиллерийские снаряды и бронетранспортеры. Я также одобрил передачу дополнительных вертолетов", - говорится в сообщении Белого дома.

++20.40++

Российские военные заявили, что взяли под контроль морской торговый порт в Мариуполе. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, "порт полностью освобожден от формирований "Азова".

++20.10++

В министерстве обороны России сообщили, что видят попытки диверсий и нанесения ударов войсками Украины по объектам на территории РФ. "Если удары продолжатся, ВС РФ нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве", - заявили в военном ведомстве.

Швейцарский шоколадный концерн остается в России

++19.40++

Один из крупнейших в мире производителей шоколада и какао швейцарский конццерн Barry Callebaut не намерен прекращать свою деятельность в России. Войну против Украины развязало российское правительство, а не русский народ, заявил глава компании Питер Бун. Barry Callebau имеет в России три завода, на которых работает около 500 человек. Российский рынок составляет менее пяти процентов от общего объема продаж компании.

++19.10++

Правительство Финляндии передало на рассмотрение парламента детальный доклад относительно того, с какими вызовами сможет столкнуться страна в случае возможного присоединения к НАТО, сообщает финское общественное телерадиовещание YLE.

++18.40++

Европейское космическое агентство (ЕКА) приняло решение приостановить участие в совместных с Россией проектах по исследованию Луны. В заявлении ЕКА говорится, что это касается программ Luna-25, Luna-26 и Luna-27. Российская сторона не получит европейского оборудования для реализации этих программ.

++18.10++

Суд острова Джерси принял решение заморозить активы, которые могут иметь отношение к Роману Абрамовичу, на общую сумму свыше 7 млрд долларов, сообщает агентство Bloomberg. Полиция острова, имеющего репутацию "налоговой гавани", получила также ордер на обыск помещений, которые могут быть связаны с деятельностью российского бизнесмена.

Швейцария присоединилась к пятому пакету санкций

++17.45++

Власти Швейцарии объявили о решении присоединиться к пакету санкций, принятому ЕС в отношении России и Беларуси. Под европейские санкции пятого пакета попали более 200 физлиц и 18 организаций, а также компании, производство и технологии которых связаны войной России против Украины. Помимо прочего, санкции предусматривают эмбарго на поставки в ЕС угля и других видов твердого топлива из РФ и запрет на импорт хлористого калия из Беларуси.

++17.20++

В Кремле не видят возможности обмена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука на пленных украинских военнослужащих, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он объяснил это тем, что "Медведчук не является гражданином России, он не имеет никакого отношения к специальной военной операции". "Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации", - подчеркнул Песков.

++16.55++

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что не видит смысла в поездке в Украину в настоящее время. Как рассказал глава правительства ФРГ в интервью радиостанции Inforadio rbb24, он был в Киеве за несколько дней до начала войны. Кроме того, он часто разговаривает по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Вряд ли найдется глава государства или правительства, который имеет со мной столь интенсивные контакты", - отметил Шольц. Зеленский ранее приглашал канцлера приехать в Украину.

Евросоюз разрешит беженцам менять гривны на льготных условиях

++16.27++

В Евросоюзе договорились о схеме обмена наличных гривен для украинских беженцев. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС по итогам заседания комитета постоянных представителей стран Евросоюза. Планируется, что окончательно эту рекомендацию Совет ЕС утвердит 19 апреля. Она советует государствам Евросоюза создать схемы обмена гривен на местную валюту с одинаковыми условиями по всем странам. Согласно ним, каждый человек, прибывший из Украины в ЕС, спасаясь от войны, сможет обменять до 10 000 гривен по курсу Национального банка Украины, без комиссии. Этой схемой смогут воспользоваться и дети-беженцы.

++16.02++

Европейский Союз выделит еще 500 млн евро на поставку оружия и оборудования для украинских вооруженных сил. Об этом в Брюсселе объявил Совет ЕС. Таким образом, поддержка ЕС Украины возрастет до 1,5 миллиарда евро. "Поскольку Россия готовится к наступлению на востоке Украины, крайне важно, чтобы мы продолжали и увеличивали нашу военную поддержку Украине для защиты ее территории и населения и предотвращения дальнейших страданий", - заявил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. Деньги на военную помощь поступают из Европейского фонда мира. Это новый инструмент финансирования ЕС, который также может быть использован для укрепления потенциала вооруженных сил в странах-партнерах. На период с 2021 по 2027 год Фонду мира выделено около 5 млрд евро.

++15.43++

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

Советник президента Украины Сергей Лещенко опроверг сообщения о том, что Владимир Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier). Об этом Лещенко заявил в интервью CNN. Во вторник Штайнмайер сообщил, что Киев отклонил его планируемый визит в Украину. "Я был готов это сделать, однако, очевидно - и я должен принять это к сведению - в Киеве этого не захотели", - заявил он.

"Окровавленные" женщины провели акцию протеста у посольства РФ в Таллинне

++15.17++

У здания посольства РФ в Таллинне прошла акция с целью привлечения внимания к многократным случаям изнасилования женщин в Украине российскими военными. Она проведена объединением, называющим себя независимыми художниками. В перформансе участвовали женщины, снявшие с себя верхнюю одежду и нанесшие на тело красную краску, символизировавшую кровь. Ранее омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила о том, что во время оккупации Бучи российские военные держали в одном из подвалов около 25 девушек в возрасте от 14 до 24 лет и регулярно насиловали их. Девять из них в результате забеременели.

++14.50++

Для выпускников украинских вузов упрощается процедура оценки их диплома в Германии, чтобы они могли как можно быстрее получить доступ к рынку труда. Соответствующие сайты теперь доступны и на украинском языке. Индивидуальную экспертную оценку дипломов выпускников иностранных вузов можно заказать в Центральном ведомстве по вопросам зарубежного образования (ZAB). Там предоставляют информацию и о том, какой немецкой квалификации соответствует данный диплом и в каких сферах возможно трудоустройство. Экспертная оценка диплома стоит 200 евро.

++14.20++

Спутниковые снимки Maxar Technologies подтверждают, что Россия стягивает силы на восток Украины. "Военные передислокации наблюдались вдоль трассы 14к - 34 и коридора, ведущего от Солотов и Валуйков на западе России, к границе с Украиной", - сообщила американская компания.

++14.00++

Финляндия в течение ближайших недель примет решение о том, следует ли ей вступать в НАТО, заявила финский премьер-министр Санна Марин. При этом она отметила, что не видит необходимости в том, чтобы решение Финляндии по НАТО принималось одновременно со Швецией, однако хотела бы, чтобы обе страны "сделали одинаковый выбор".

Возможность вступления Финляндии в НАТО активно обсуждается в стране после начала агрессии России против Украины. Если ранее большинство финнов были против членства в альянсе, то последние опросы общественного мнения свидетельствуют о росте настроений в пользу НАТО. Так, согласно последним опросам, за вступление в НАТО высказались 62 процентов респондентов, против были 16 процентов и остальные затруднились с ответом. О возможности вступления Финляндии в альянс говорят и многие ведущие политики страны.

Хроника событий 13 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 12 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Война в Украине - 12.04.2022 Пожарно-спасательные работы после обстрела Харькова. Также в фотохронике войны в Украине от 12 апреля - свалка сгоревшей военной техники и гражданских машин, снимки из Житомира и Чернигова, эвакуация из Донецкой области, спортзал для беженцев во Львове, бабушка в Польше целует шестимесячного внука из Мелитополя.

Война в Украине - 12.04.2022 Пожарные ищут пострадавших и погибших под обломками здания после очередного обстрела Харькова, 11 апреля.

Война в Украине - 12.04.2022 Искры падают на кровать в доме, попавшем под обстрел в Харькове, во время пожарно-спасательных работ.

Война в Украине - 12.04.2022 Жительница Харькова в убежище на станции метро "Архитектора Бекетова".

Война в Украине - 12.04.2022 Временная свалка. В городе Ирпень под Киевом продолжается очистка улиц от сгоревшей военной техники российской армии и частных автомобилей.

Война в Украине - 12.04.2022 Украинский солдат на танке. Еще один снимок из Ирпеня.

Война в Украине - 12.04.2022 Разрушенный дом в городе Попасная Луганской области Украины.

Война в Украине - 12.04.2022 Служащие вооруженных сил Украины на линии фронта в Донбассе.

Война в Украине - 12.04.2022 Агентство dpa опубликовало серию фотографий французского журналиста Паскаля Бонье из Житомира. Вот некоторые из них. 67-летний Игорь около своего разрушенного дома, который строил всю жизнь. Уцелела одна лишь "Лада".

Война в Украине - 12.04.2022 Разрушенное жилое здание в Житомире около родильного дома. Город подвергался обстрелам российской армии более двух недель.

Война в Украине - 12.04.2022 В результате обстрела этого здания в Житомире, как сообщает французский журналист, погиб один человек, четыре человека получили серьезные ранения.

Война в Украине - 12.04.2022 Свежие могилы на городском кладбище в Житомире, которое пришлось расширить из-за войны.

Война в Украине - 12.04.2022 Дом музея украинских древностей Тарновского в Чернигове. Музей размещался здесь в 1902-1925 годах. До разрушения здание использовалось Черниговской областной библиотекой для юношества.

Война в Украине - 12.04.2022 Многоэтажное жилое здание в Чернигове. В результате обстрелов и бомбардировок Чернигова погибло 700 человек. Об этом несколько дней назад в интервью DW рассказал мэр города Владислав Атрошенко.

Война в Украине - 12.04.2022 Черно-белая свадебная фотография посреди руин в Чернигове. По словам Владислава Атрошенко, в городе сложилась очень непростая гуманитарная ситуация, так как российскими ракетами и авиабомбами полностью разрушены инфраструктура и тысячи домов.

Война в Украине - 12.04.2022 Так сейчас выглядит Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина в Чернигове - домашняя арена клуба "Десна" и женской сборной Украины по футболу.

Война в Украине - 12.04.2022 Посадка на эвакуационный поезд из Славянска в западные регионы Украины. Украинские власти на этой неделе увеличили число таких составов для вывоза людей из Донецкой и Луганской областей.

Война в Украине - 12.04.2022 Спортивный зал Национального университета "Львовская политехника" стал временным убежищем на триста мест для жителей Киева, Краматорска, Харькова, Мариуполя и других городов и населенных пунктов Украины. Здесь можно остановиться на неделю - получать питание, медицинскую и другую помощь.

Война в Украине - 12.04.2022 Лариса уже десять месяцев работает в Польше. Сейчас сюда наконец-то добрались близкие из Мелитополя. Бабушка целует шестимесячного внука Артема на польском КПП в селе Медыка.

Война в Украине - 12.04.2022 В конце этой и начале следующей недели западные христианские церкви отмечают Светлое Христово Воскресение - древнейший и самый важный христианский праздник. Украина будет темой молитв и акций солидарности в разных странах мира. Эта фотография пасхальных яиц в цветах украинского и литовского флагов сделана в Литве в городе Шедува. Автор: Николай Пермяков

