Пентагон: Украина получила военные самолеты

На 56-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 20 апреля (время московское).

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Украина получила военные самолеты и запасные части к ним, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, не указав тип самолетов, ни какие страны их предоставили. При этом он отметил, что речь идет о странах, "имеющих опыт использования таких самолетов". По его словам, у Украины сейчас больше военный авиапарк, чем еще две недели назад. Кирби заметил, что США помогли доставить в Украину запасные части, однако не транспортировали целые самолеты.

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Европейский Союз должен сыграть ведущую роль в восстановлении Украины после окончания войны, считают премьер-министры Нидерландов Марка Рютте и Бельгии Александра Де Кроо. "Восстановление может стать возможностью помочь Украине в борьбе против коррупции, в обеспечении большей свободы прессы, в усилении правового государства", - заявил Рютте. По словам Де Кроо, если ЕС возглавит восстановление Украины, то эта фаза может быть использована, чтобы помочь стране в ее "европейских устремлениях".

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Российские военные готовят псевдореферендумы для легализации оккупационных администраций на юге Украины, говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны в Facebook. "На оккупированной территории Херсонской области печатают бюллетени, бланки, брошюры, плакаты и буклеты для проведения голосования на "референдуме" по созданию очередной псевдореспублики ХНР и признанию оккупационных властей", - сказано в нем.

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Лидеры западных стран считают необходимым усилить давление на Россию, включая более глубокую международную изоляцию Москвы. Об этом говорится в заявлении правительства Италии по итогам видеоконференции с участием глав государств и правительств стран-партнеров и представителей руководства НАТО и ЕС. Участники переговоров подтвердили готовность к диверсификации поставок энергоносителей, чтобы уменьшить зависимость от России.

Хроника событий 19 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 19 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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