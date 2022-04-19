 Пентагон: Украина получила военные самолеты | Новости из Германии об Украине | DW | 19.04.2022

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Украина

Пентагон: Украина получила военные самолеты

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 20 апреля.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби

Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби

На 56-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 20 апреля (время московское).

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Украина получила военные самолеты и запасные части к ним, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, не указав тип самолетов, ни какие страны их предоставили. При этом он отметил, что речь идет о странах, "имеющих опыт использования таких самолетов". По его словам, у Украины сейчас больше военный авиапарк, чем еще две недели назад. Кирби заметил, что США помогли доставить в Украину запасные части, однако не транспортировали целые самолеты.

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Европейский Союз должен сыграть ведущую роль в восстановлении Украины после окончания войны, считают премьер-министры Нидерландов Марка Рютте и Бельгии Александра Де Кроо. "Восстановление может стать возможностью помочь Украине в борьбе против коррупции, в обеспечении большей свободы прессы, в усилении правового государства", - заявил Рютте. По словам Де Кроо, если ЕС возглавит восстановление Украины, то эта фаза может быть использована, чтобы помочь стране в ее "европейских устремлениях".

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Российские военные готовят псевдореферендумы для легализации оккупационных администраций на юге Украины, говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны в Facebook. "На оккупированной территории Херсонской области печатают бюллетени, бланки, брошюры, плакаты и буклеты для проведения голосования на "референдуме" по созданию очередной псевдореспублики ХНР и признанию оккупационных властей", - сказано в нем.

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Лидеры западных стран считают необходимым усилить давление на Россию, включая более глубокую международную изоляцию Москвы. Об этом говорится в заявлении правительства Италии по итогам видеоконференции с участием глав государств и правительств стран-партнеров и представителей руководства НАТО и ЕС. Участники переговоров подтвердили готовность к диверсификации поставок энергоносителей, чтобы уменьшить зависимость от России.


 

Хроника событий 19 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 19 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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  • Шевченково, 18 апреля

    Война в Украине - 19.04.2022

    Около линии фронта. Разрушения в селе Шевченково Николаевской области Украины.

  • Поселок Луч, 18 апреля

    Война в Украине - 19.04.2022

    Украинские солдаты осматривают спортивный зал в поселке Луч Николаевской области.

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    Война в Украине - 19.04.2022

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  • Луч, 18 апреля

    Война в Украине - 19.04.2022

    Еще одна фотография из этого поселка в Николаевской области. Жители Луча в погребе во время российского обстрела.

  • Мариуполь, 18 апреля

    Война в Украине - 19.04.2022

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  • Мариуполь, 18 апреля

    Война в Украине - 19.04.2022

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  • Харьков, 18 апреля

    Война в Украине - 19.04.2022

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  • Харьков, 18 апреля

    Война в Украине - 19.04.2022

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  • Львов, 18 апреля

    Война в Украине - 19.04.2022

    18 апреля обстрелам также подвергся Львов - город на самом западе страны, где сейчас находится много беженцев из других частей Украины. Семь человек погибли, одиннадцать получили ранения.

  • Львов, 18 апреля

    Война в Украине - 19.04.2022

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  • Часов Яр, 18 апреля

    Война в Украине - 19.04.2022

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  • Часов Яр, 18 апреля

    Война в Украине - 19.04.2022

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  • Львов, 17 апреля

    Война в Украине - 19.04.2022

    Приют для животных во Львове. Был создан для заботы о кошках и собаках, оставшихся в разрушенных городах. Некоторых добровольцы нашли в Буче, Ирпене и других населенных пунктах после оккупации.

  • Львов, 17 апреля

    Война в Украине - 19.04.2022

    Еще один настрадавшийся питомец - из более двух сотен. Волонтеры во Львове не только заботятся о спасенных животных, но и ищут им новых хозяев за границей.

  • Киев, 18 апреля

    Война в Украине - 19.04.2022

    О выпуске этих памятных марок украинская почта сообщила несколько недель назад. Чтобы купить, сейчас выстраиваются очереди. Марки с кораблем около острова Змеиный есть во всех областных центрах страны - кроме тех, где продолжаются активные боевые действия. Из миллионного тиража, по данным на 18 апреля, продали уже половину.

  • Ивано-Франковск, 17 апреля

    Война в Украине - 19.04.2022

    Футбол во время войны. В Ивано-Франковске на западе Украины состоялся благотворительный турнир для сбора средств на поддержку армии. В нем участвовали местные игроки и футболисты из профессиональных клубов, которые были вынуждены покинуть свои города после российского вторжения. Судил военный.

  • Анкара, 18 апреля

    Война в Украине - 19.04.2022

    Украинская крымскотатарская певица Джамала, победительница конкурса "Евровидение-2016", выступила в Анкаре во время ифтара - вечернего приема пищи во время месяца Рамадан. Он был организован для украинских детей, пострадавших от войны. Джамала исполнила свою песню "1944". На этом мероприятии в резиденции президента страны присутствовала супруга главы государства Эмине Эрдоган.

    Автор: Николай Пермяков


 

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